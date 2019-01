Stiri pe aceeasi tema

- Salutam adoptarea de catre Camera Reprezentanților din Congresul SUA a Rezoluției prin care se sarbatorește ”Centenarul Marii Unirii a Romaniei din 1918”, marturie a legaturii istorice dintre Romania și SUA și a excelentei cooperari in cadrul Parteneriatului Strategic dintre Romania și Statele Unite…

- Romania beneficiaza de sprijinul fara echivoc al SUA pentru aderarea cat mai rapida la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE), potrivit concluziilor intalnirii de la Washington, dintre ministrul Ștefan-Radu Oprea și Wilbur Ross, Secretarul american al Comerțului. Intalnirea a avut…

- Romania beneficiaza de sprijinul fara echivoc al Statelor Unite ale Americii pentru aderarea cat mai rapida la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), potrivit concluziilor intalnirii de la Washington dintre ministrul pentru Mediul de Afaceri, Stefan-Radu Oprea, si secretarul…

- Romania beneficiaza de sprijinul fara echivoc al SUA pentru aderarea cat mai rapida la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE), potrivit concluziilor intalnirii de la Washington, dintre ministrul Ștefan-Radu Oprea și Wilbur Ross, Secretarul american al Comerțului.Intalnirea…

- Viceprim-ministrul Ana Birchall, aflata in vizita de lucru in Washington D.C., a avut, vineri, 30 noiembrie a.c., o intrevedere cu Wess Mitchell, asistentul pentru afaceri europene și eurasiatice al Secretarului de stat al SUA. In cadrul discuțiilor au fost discutate dezvoltarea, consolidarea și aprofundarea…

- Viceprim ministrul Ana Birchall, aflata in vizita de lucru in Washington D.C., a avut, vineri, 30 noiembrie a.c., o intrevedere cu Wess Mitchell, asistentul pentru afaceri europene si eurasiatice al Secretarului de stat al SUA. In cadrul discutiilor au fost discutate dezvoltarea, consolidarea si aprofundarea…

- Romania se situeaza pe ultimul loc in Uniunea Europeana in ceea ce privește bugetul alocat pentru sanatate in anul 2017, conform unui raport publicat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OECD).Conform datelor publicate in raportul „Health at a Glance: Europe 2018”, Romania…

- Aderarea la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica este un obiectiv strategic al Romaniei, a afirmat premierul Viorica Dancila, joi, intr-o intrevedere cu secretarul general adjunct al OCDE, Ludger Schuknecht, si cu directorul general al Agentiei pentru Energie Nucleara (NEA) a OCDE, William…