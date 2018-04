Stiri pe aceeasi tema

- Costul retehnologizarii reactorului 1 de la Cernavoda, proiect ce a fost aprobat in septembrie 2017, a fost evaluat intre 1,2 si 1,5 miliarde de euro, aceasta fiind media bugetelor alocate pentru proiectele de retehnologizare aferente centralelor nucleare pe tehnologie CANDU 6, a declarat directorul…

- Intrebat daca exista un plan de retehnologizare a reactorului 1, Cosmin Ghita a raspuns afirmativ, precizand ca aceasta operatiune va prelungi cu 30 de ani durata de viata a reactorului."Am aprobat in AGA, la finalul lui septembrie (2017 - n. r.) demararea acestui proiect. E clar ca din…

- De la inceputurile timpului, omul a fost preocupat de cateva intrebari mari despre existența sa, iar una din ele, devenita din ce in ce mai clara, pe masura ce am evoluat, a fost legata de viața extraterestra. Eforturile NASA s-au concentrat pe gasirea și, respectiv, contactarea vieții extraterestre…

- Radu Buliga, un roman nevoiaș ce traiește din mila ibericilor din Oviedo, a gasit, pe strada, un plic cu 2.100 de euro in el, pierdut de Adela, contabila trimisa de firma pentru care lucra sa faca diverse plați. Omul a predat banii Poliției locale, iar cand a aflat ca trebuie sa primeasca o recompensa,…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a deplasat marti la Kemerovo, oras industrial din vestul Siberiei, unde un incendiu izbucnit duminica la principalul mall din oras a rapit viata a cel putin 64 de persoane, între care numerosi copii, denuntând în acest context o "neglijenta…

- Este exact precum calcaiul lui Ahile. Poate ca ai o idee care iti sunt punctele slabe ce te fac vulnerabil in fata vietii. Pe masura ce avansam in varsta, invatam ce are putere sa ne raneasca cu adevarat. Exista predictii cu privire la acele lucruri sau feluri de a fi ce au potentialul…

- Cu toate ca tehnologia ar trebui sa faca totul mai simplu, multe persoane gasesc gadgeturile incomode. Ce-i drept, diferite inovații, chiar daca rezolva probleme reale, te obliga sa navighezi prin meniuri complicate sau sa iți completezi cunoștințele din diferite domenii. Nu și daca alegi unul dintre…

- Romania se pozitioneaza pe ultimul loc in Uniunea Europeana in ceea ce priveste competentele digitale ale locuitorilor, in timp ce la nivelul companiilor aproape jumatate dintre ele nu au prezenta online, potrivit afirmatiilor facute de Elisabeta Moraru, country manager in cadrul Google Ro­mania,…

- Un adolescent roman din trei se afla sub nivelul de baza al cunostintelor necesare pentru citit si pentru matematica, iar extinderea tehnologiei in tot mai multe domenii risca sa lase in urma lucratorii necalificati, se arata intr-un raport al Bancii Mondiale remis, vineri, AGERPRES. Conform…

- Au investit in apartamente moderne si ultra-utilate, dar cand ies din casa pasesc in noroi. Vorbim despre mii de romani care si-au cumparat case in ansambluri rezidentiale fara utilitati. Oamenii spun ca au crezut in promisiunile dezvoltatorilor si ale autoritatilor, dar au trecut deja ani de cand asteapta…

- Universul celest si universul launtric sunt marcate de… caderea astrelor luminoase. De la sensuri biblice, la explicatii stiintifice, steaua poate semnifica fie „inceput”, fie „sfarsit”: „Cand cade o Stea, moare un om”, se obisnuieste sa se spuna in popor [1] . In Cartea Sfanta, stelele sunt asociate,…

- Jurnalist pana in maduva oaselor, prezentatorul de la b1 TV, Radu Buzaianu, lanseaza in fiecare seara, la emisiunea pe care o prezinta impreuna cu Razvan Zamfir, critici dure imbracate in umor fin, asupra evenimentelor politice din Romania.

- Probabil fiecare dintre noi a avut cel puțin o data o discuție mai delicata la telefon in spațiul public și a simțit nevoia de a se izola pentru a nu fi auzit de cei din jur. Motivați de aceasta necesitate, trei top-manageri ai producatorului ucrainean de ketcup și maioneza Chumak, Roman Sakun, Andrei…

- Revolutia in domeniul tehnologiei spatiale a facilitat lansarea de catre firme private a unor sateliti comerciali care efectueaza o serie de misiuni in jurul Terrei, dar operatiunile de acest tip risca sa genereze implicatii pentru viata privata, comenteaza cotidianul Financial Times.

- Responsabili din Ministerul pentru Imigratie au indicat joi ca 232 de romani au depus solicitari de azil in Canada de la ridicarea obligativitatii vizelor, la 1 decembrie anul trecut. Comparativ, doar 120 de romani au cerut azil in Canada in intregul an 2016.Desi s-a renuntat la obligativitatea…

- Bianca Dragușanu, declarații neașteptate dupa Ziua Indragostiților.Vedeta și Victor Slav au sarbatort dragostea, iar astazi, in cadrul emisiunii pe care o prezinta la Kanal D, vedeta a facut o marturisire. Bianca Dragusanu a declarat in cadrul emisiunii de la Kanal D, ca toti oamenii care intra in…

- Accenture a lansat raportul sau anual Technology Vision 2018 ce previzioneaza tendințele în domeniul tehnologiei cu impact major asupra mediului de afaceri în urmatorii trei ani. Conform raportului, progresele în domeniul Inteligenței Artificiale (AI) și a altor tehnologii accelereaza…

- Vorbim despre zeci de locatari de pe bulevardul Moscovei 15/3 si 17/1 din sectorul Riscani al Capitalei care se opun constructiei unui centru comercial chiar in fata blocurilor in care locuiesc. Oamenii spun ca beneficiarii lotului actioneaza ilegal si asta pentru ca autorizatia de constructie ar fi…

- Viata in lumea moderna este mai rapida decat a fost vreodata. Oamenii lucreaza mai mult timp, au multe facturi de platit si le este greu sa se opreasca din hobby-ul lor zilnic si anume, smartphone-urile.

- Industria auto se dezvolta repede. Tehnologia a depașit nivelul infrastructurii, așa ca mașinile autonome ar putea ajunge oricand pe șoselele din lumea intreaga, daca ar avea condiții. Acum, chiar și bunicuța de 92 de ani, care a condus mașini sovietice toata viața, este pregatita pentru ce…

- Dupa ce mai mulți locuitori din Alfa ne-au atras atenția asupra noroiului și baltoacelor din vecinatatea tuturor blocurilor din acest cartier atunci cand este vreme rea si de gunoaiele impraștiate de boschetari, de aceasta data ne vom indrepta atenția spre cartierul Micalaca. Și aici, ca și in Alfa,…

- „In acest moment montam schele. Profitam de faptul ca vremea este buna. Avem bani pentru lucrul acesta. Avem alocați 165 de milioane de lei pentru anul 2018, respectiv 2019. Avem aprobate inca 9 linii de finanțare prin programul operațional regional, deci bani europeni. Repet, 96 de blocuri sunt…

- Din vara, pungile din plastic vor fi interzise in Romania. E una dintre directivele europene pe care tara noastra trebuie sa le aplice, la fel cum, pana in 2020, e obligata sa atinga tinta de reciclare de 50%. Vorbim, la Adevarul Live, cu Anca Maria Banita si Andrei Cosuleanu, membri fondatori ai Letʼs…

- Oamenii de stiinta sunt de parere ca trebuie sa existe mai multe cercetari referitoare la impactul poluarii cu plastic asupra balenelor si a rechinilor, in special pentru ca viata a numeroase specii de vietati marine se afla in pericol din acest motiv, scrie BBC.

- Oamenii de știința din Australia au descoperit o capacitate surprinzatoare a melcilor de a opri complet procesul de imbatrinire atunci cind hiberneaza. Acum, experții cauta genele responsabile pentru acest proces. Experții cred ca efectele pozitive ale acestor gene pot fi aplicate și la om. "Astfel,…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a declarat, joi, ca vor exista scaderi salariale „intre 10 și 40%”, incepand cu 1 ianuarie 2018, dar a susținut ca este vorba despre „unii dintre bugetari”. Ministrul Muncii a invocat exemplul președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, al carui salariu, a spus ministrul,…

- Ce este Inteligența Artificiala? Dar Machine Learning? Cum e capabil un telefon echipat cu o Unitate de Procesare Neurala sa faca mult mai mult și ce îl face mai eficient decât altele? E timpul sa afli totul despre viitorul disponibil în prezent! Ce este “Inteligența…

- Kamprad a murit in casa sa din Smaland, confirmat Ikea a intr-o declaratie. Compania a transmis ca Ingvar Kamprad a fost „unul dintre cei mai mari antreprenori ai secolului XX”. Kamprad s-a nascut in 1926 la Smalandand si a fondat compania Ikea la varsta de 17 ani. El „a murit pasnic la domiciliu, in…

- Aproximativ o mie de muncitori ai Combinatului Siderurgic galatean s-au revoltat, din nou, joi dimineata. Oamenii au protestat initial in fata portii principale a intrarii in combinat, apoi scandand, huiduind, agitand steaguri, pancarde si sufland in vuvuzele, au intrat in incinta combinatului pana…

- Doi barbati au scapat ca prin minune, astazi, cu viata dupa ce masina in care se aflau a iesit direct in calea unui tren de marfa, in Ovidiu. Tamponul locomotivei a strapuns geamul soferului iar autoturismul a fost purtat asa aproape 30 de metri pe calea ferata, spre spaima martorilor care nu si-au…

- De la o copila crescuta la un moment dat in orfelinat, a ajuns o diva adorata de milioane de fani. Vorbim despre Shakira, care poate reprezenta un exemplu de viata pentru noi toti. Desi a fost lasata printre straini de tatal sau, s-a ridicat si a mers mai departe. Si-a construit cariera de una singura,…

- Nu spun nici ca daca esti pierdut sa nu te mai regasesti, daca esti lenes sa lancezesti in continuare. Deloc, nici nu ma adresez vreodata unor astfel de oameni. Eu vreau ca fiecare om care are bun simt sa si-l pastreze, oricine are darul impaciuirii sa fie asa in orice imprejurare, cei care…

- Tehnologia de la distanta a dronelor a dus la salvarea unei perechi de inotatori care s-au aventurat in largul coastei Australiei. Procedura de salvare a durat mai putin de 70 de secunde. Comparativ cu timpul de sase minute necesar pentru ca un...

- Ne-a facut inima sa bata mai tare ca niciodata la primul ei concert live de la Sala Palatului, iar acum Andra se pregatește intens de a doua superproducție, “Aievea”. O admiram pentru talentul și autenticitatea ei și ne miram constant de faptul ca pare sa reușeasca mereu mai mult. Cei care iși doresc…

- Daniel Zamfir se refera la ordonanța de urgența care va permite agajaților ANAF sa beneficieze de un procent din valoarea amenzilor aplicate. "Domnul Tudose, in ultima ședința de Guvern a venit cu o bomba, una cu ceas: printr-o ordonanța, anuleaza efectele legii prevenției. Știți, legea asta…

- RAȘINARI: Un loc bland ca pasul Domnului, un loc plin de legenda, tradiție și poezie, unde se intampla lucruri bune, lucruri care pu pe fruntea satului aura oamenilor plini de inițiativa, implicați, trudnici, cu idei care dau rod. Read More...

- Invațaturile lui Osho pot fi reprezentate ca un mozaic haotic, compus din elemente de budism, yoga, taoism, filozofia greaca, sufism, psihologie europeana, tradiții tibetane, creștinism ș.a. intrețesute cu propriile sale puncte de vedere. Insuși Osho a spus ca nu are un sistem, deoarece sistemele…

- Berbec In 2018 si 2019 incepi sa culegi roadele muncii de pana acum, ajungand la apogeul carierei. Practic, te mentii la acest nivel pentru inca 15 ani de acum incolo. Abia din 2020 se poate spune ca vin si castigurile financiare adevarate. Un an extrem de prolific va fi 2022, cand…

- Vedeta a prezentat cazul unui primar din județul Buzau care avea o amanta. Deși era o ficțiune, mulți oameni au crezut ca este real, motiv pentru care, cu siguranța, s-au intrebat: 'despre ce edil este vorba?". Romanii se uita la cazurile prezentate de Ernest, la emisiunea "Ochii din umbra", pentru…

- Cantareața argeșeanca Alexandra Naftanaila, cunoscuta sub numele de Sandra N, s-a apucat de scris. De cateva zile, artista incearca sa-și puna pe foi gandurile, sentimentele, trairile, dar și poveștile și conexiunile pe care le-a avut de-a lungul timpului cu diferiți oameni din industria muzicala și…

- Personalitatea galbena se refera la o persoana vesela, care se bucura de viata, care este foarte vocala. Acesti oameni se considera fericiti si norocosi, iau viata ca pe o petrecere continua si nu iau lucrurile prea in serios. Daca au o problema, cer ajutor prietenilor sau apeleaza la bautura. Oamenii…

- Sistemul medical romanesc este strangulat de interesele „marilor capete“ și ținut la suprafața doar de o mana de oameni care muncesc inca in slujba pacientului. Vorbim de medici care in fiecare dimineața imbraca halatul alb cu același gand – sa ...

- Peste 200 de parinți ai copiilor din comuna Tiha Bargaului, județul Bistrița-Nasaud, au protestat, duminica, in Mureșenii Bargaului, județul Bistrița-Nasaud, unde vineri seara un tanar de 16 ani, a lovit trei grupuri de copii care ieșisera la colindat. Oamenii s-au adunat duminica in curtea gradiniței…

- E agitatie mare in tara vecina, la doua zile dupa ce presa bulgara a publicat ample reportaje despre initiativa unor cetateni care vor sa ceara autonomia regiunii Montana-Vrata-Vidin si alipirea ei la Romania. Unii dintre bulgari sunt incantati de idee, altii mai putin. Cert este, insa, ca toata lumea…