Elisa Rusu, CEO Instant Factoring: Estimam ca pana in luna martie a anului 2019 vom intra in Croatia. Urmeaza Serbia si Polonia

Stiri pe aceeasi tema

- Romania pierde mai mult de 10 miliarde de euro anual din cauza deficitului de talente (circa 6% din PIB-ul national), iar Uniunea Europeana pierde, din aceeasi cauza, 324 de miliarde de euro pe an, se arata intr-un studiu dat publicitații de PwC. Companiile antreprenoriale din Europa consideră…

- Incendii de padure și zapezi deja prea mari fac ciudat peisajul primei luni de toamna, in Europa. Italia, Croația, Muntenegru sunt in alerta dupa ce focul a mistuit hectare intregi de vegetație. In Slovacia și Polonia, in schimb, a nins puternic.

- Instant Factoring, prima platforma fintech de online factoring din Romania, a caștigat premiul cel mare și premiul dedicat industriei fintech in finala Central European Start-up Awards Romania 2018: Cel mai bun start-up al anului și Cel mai bun start-up fintech. Finala și gala de premiere au avut loc…

- Tehnologia contactless, care se afla intr-un ritm accelerat de dezvoltare, a devenit cea mai raspandita forma de plata electronica din Romania, care ocupa locul 5 in topul țarilor europene. Un studiu recent realizat de Mastercard confirmă creșterea incontestabilă a utilizării tehnologiei…

- Tehnologia contactless, care se afla intr-un ritm accelerat de dezvoltare, a devenit cea mai raspandita forma de plata electronica din Romania, care ocupa locul 5 in topul tarilor europene in ceea ce priveste numarul tranzactiilor contactless inregistrate din totalul tranzactiilor realizate la comercianti:…

- El a apreciat ca o aprobare rapida a viitorului cadru bugetar multianual al UE de catre liderii nationali si de Parlamentul European va arata daca Europa mai este capabila de actiune in fata unor asemenea provocari. „In opinia mea, proiectul este in pericol de moarte”, a spus comisarul Oettinger in…

- 'Nu suntem pregatiti sa platim pentru aceasta Europa. Trebuie spus clar acest lucru', a afirmat Le Drian, vizand in special Polonia si Ungaria. 'Fiecare stat membru este liber sa aleaga conducatorii pe care ii doreste, dar viziunea noastra despre UE ca prim cerc de aliante si de valori nu este compatibila…