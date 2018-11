Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu doar cateva momente, in Sala Sporturilor s-a incheiat partida dintre HC Dobrogea Sud Constanța și Steaua București, contand pentru etapa a V-a a Ligii Naționale de handbal masculin. Victoria a aparținut constanțenilor care s-au impus cu scorul de 30-25 (16-14).

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta a realizat in aceasta seara o importanta victorie in Liga Nationala, invingand pe teren propriu vicecampioana Steaua Bucuresti, in etapa a cincea a campionatului. Formatia de pe litoral s a impus cu 30 25 16 14 .Pentru echipa gazda au marcat Nikola…

- Antrenorul echipei de handbal masculin Steaua Bucuresti, Ovidiu Mihaila, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca va aborda la victorie meciul cu Meskov Brest (Belarus), programat, vineri, in SEHA League, chiar daca are probleme de lot. "Este al treilea joc acasa pentru noi si ne dorim,…

- Steaua Bucuresti a pierdut marți seara meciul din etapa a patr a SEHA League, liga regionala la care participa vicecampioana Romaniei, 21-27 cu Vardar Skopje, campioana Macedoniei. Fosta campioana a Europei, formația macedoneana a condus in permanența și și-a trecut in cont a patra victorie consecutiva. …

- CSA Steaua Bucuresti a reusit o victorie dramatica in fata echipei sarbe RK Vojvodina Novi Sad, cu scorul de 28-27 (14-14), joi seara, in Sala Polivalenta ''Ioan Kunst-Ghermanescu'' din Capitala, in SEHA League la handbal masculin. Vojvodina a inceput excelent si a condus…

- CSA Steaua Bucuresti a intrat in ritmul un joc la trei zile, iar duminica, de la 17:00, va infrunta echipa croata GRK Varazdin 1930 in turul 1 al Cupei EHF – mansa a doua. Formatia bucuresteana pleaca in avanjat inaintea returului, dupa victoria cu 26-25 in Croatia, in urma cu...

- Vicecampioana nationala in 2018, Steaua Bucuresti, prima echipa romaneasca acceptata in SEHA League, competitie rezervata in exclusivitate echipelor de cupe europene, va debuta acasa pe 28 august, impotriva slovacilor de la Tatran Presov. Meciul va avea loc in Sala Polivalenta din Bucuresti, unde se…

- Steaua Bucuresti anunta achizitia a 3 handbalisti pentru sezonul 2018-2019. Nemanja Grbovic, Krsto Milosevic si Javier Humet sunt noile transferuri cu ajutorul carora bucurestenii spera sa cucereasca titlul de campioana a Romaniei.