- Elvetianul Roger Federer (favorit 3) a fost eliminat de grecul Stefanos Tsitsipas (cap de serie 14), duminica, in optimi la Australian Open.Tsitsipas s-a impus cu scorul de 6-7 (11/13), 7-6 (7/3), 7-5, 7-6 (7/5). Meciul a durat trei ore si 45 de minute, scrie News.ro.In sferturi,…

- MARIUS COPIL - ALEXANDER ZVEREV LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT. Marius Copil (28 ani, 93 ATP) a trecut vineri, in sferturi, de americanul Taylor Fritz, cu 7-6 (6), 7-5, iar Alex Zverev s-a impus cu 7-5, 6-3 in fata spaniolului Roberto Bautista Agut. MARIUS COPIL - ALEXANDER ZVEREV…