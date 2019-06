Parc industrial în locul fermei de porci Nutrientul

În baza protocolului semnat cu Primăria Oradea, firma Nutrientul mai are la dispoziție încă un an și jumătate pentru mutarea suinelor. Firma Nutripork are o concesiune de teren de 18 hectare până în anul 2048. Din aceste 18 ha, pe 11,4 ha firma are clădiri şi batale de colectare a deşeurilor, iar… [citeste mai departe]