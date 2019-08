Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali, finantatorul FCSB-ului, a fost oprit de politie, joi, dupa meciul dintre FCSB si Vitoria Guimaraes, din play-off-ul Europa League, in timp ce era in direct la tv.In timp ce se afla in direct la Pro X, discutand cu moderatorul emisiunii, Gigi Becali a tacut cateva momente, dupa care a spus:…

- Mihai Pintilii (34 de ani), a preluat banderola de capitan la meciul cu Guimaraes, scor 0-0 in turul play-off-ului Europa League și iși motiveaza colegii pentru meciul din Portugalia. Returul se joaca joi, 29 august, de la ora 22:00 și va fi liveTEXT pe GSP.ro. Invingatoarea se va califica in grupele…

- MLADA - FCSB // Josef Dufek, patronul cehilor de la Mlada Boleslav, este pasionat de cai, participa cu ei la concursuri ecvestre, dar este și șeful unei companii de construcții cu sute de oameni in subordine. Meciul Mlada Boleslav - FCSB, din turul 3 preliminar al Europa League, va avea loc joi, de…

- Presa din Cehia e șocata de cum arata FCSB și nu le vine sa creada modul de abordare al lui Gigi Becali la echipa. Meciul Mlada Boleslav - FCSB, din turul 3 preliminar al Europa League, va avea loc joi, de la ora 20:00, liveTEXT pe GSP.RO și in direct la ProTV. ...

- FCSB a remizat 0-0 cu Mlada Boleslav in turul III preliminar al Europa League. Gigi Becali il acuza pe Lucian Filip (28 de ani) ca a mimat o accidentare. Returul se joaca joi, 15 august, de la ora 20:00. Invingatoarea acestei duble manșe va juca impotriva caștigatoarei dintre Ventspils și Guimaraes…

- Cornel Dinu (71 de ani) a fost autorul unei serii de atacuri dupa eșecul suferit de FCSB in fața Astrei, scor 1-2. Țintele au fost antrenorul interimar Vergil Andronache și Gigi Becali. FCSB - Mlada Boleslav, duelul din turul III preliminar Europa League, se disputa joi, 8 august, de la ora 21:30. Meciul…

- FCSB s-a calificat in turul III al preliminariilor Europa League, dar dupa meciul retur cu Alashkert, 2-3, antrneorul Bogdan Andone și-a dat demisia. FCSB va juca in turul III cu Mlada Boleslav. Turul va avea loc pe 8 august, la Giurgiu, iar returul va fi pe 15 august Gigi Becali, patronul FCSB, a spus…

- FCSB a caștigat fara emoții meciul cu Milsami Orhei, 2-0, in turul I al preliminariilor Europa League. Returul, Milsami Orhei - FCSB, va avea loc pe 18 iulie, de la ora 20. Meciul va fi liveTEX pe GSP.RO și in direct pe ProTV. La debutul in acest sezon și la primul meci cu Bogdan Andone pe banca,…