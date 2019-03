Stiri pe aceeasi tema

- Ediția de joi, 21 martie, a emisiunii „Ferma” a venit cu o noua eliminare. De data aceasta, Vali Barbulescu a fost primul „bandit” care a parasit show-ul, in urma duelului cu Silviu Tolu, iubitul lui Lili Sandu. Vali Barbulescu a fost ales sa intre la duel de catre fermierul saptamanii, care a fost…

- Claudia Pavel parasește "Ferma", dupa ce a pierdut duelul cu Brigitte. Dupa saptamani intregi de certuri și barfe pe la colțuri, Claudia și Brigitte au fost, in sfarșit, fața in fața la duel la Ferma, in ediția de joi, 28 februarie. In prima proba, caștigata de Brigitte, cele doua au avut de umplut…

- Jorge și Emil Rengle au fost cei doi concurenți care s-au luptat in cel de-al doilea duel de la Ferma, show-ul transmis de Pro TV. Pentru duelul de la Ferma, cantarețul Jorge a ales proba de forța. Remus a fost ales antrenorul lui Emil Rengle, in timp ce Catalin Moroșanu a fost desemnat antrenorul…

- Miercuri seara, concurenții de la Ferma și-au ales pentru prima oara fermierul șef: Brigitte. In primele zile petrecute in ferma, ea și-a impresionat colegii cu organizarea și capacitatea de a analiza absolut orice detaliu din mediul in care locuiesc. Cei 18 concurenți sunt imparțiți in doua grupuri:…

- Flavia Mihasan a dezvaluit in emisiunea "Neatza cu Razvan si Dani" cine este persoana care ii va boteza bebelușul. Este vorba despre o prietena foarte buna, talentata coregrafa devenita cunoscuta la show-ul "Dansez pentru tine", Andra Gheorghe, alias Cocuța. "Cocuța va fi nașa baiețelului",…

- Mai sunt doar 11 zile pana cand Ferma va ajunge in casele tuturor romanilor. Marți, 29 ianuarie, la ora 21:30, Mihaela Radulescu revine pe micile ecrane alaturi de Cristian Bozgan, ambii in rolul de prezentatori ai reality-show-ului Ferma. Sezonul patru din Ferma aduce un nou inceput. 18 concurenți…

- Sezonul cinci al celui mai in voga show de fashion din Romania, “Bravo, ai stil!”, a inceput in forta, telespectatorii facand deja cunostinta cu cele 10 concurente, aflate in lupta pentru titlul de Cea mai stilata femeie din Romania. Sezonul cinci al celui mai in voga show de fashion din Romania, “Bravo,…