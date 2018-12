Stiri pe aceeasi tema

- Chefi la cutite 2018. Oamenii roșii pierd, așadar, un concurent, pe Ovidiu Malisevschi, omul care a avut un parcurs impresionant la "Chefi la cuțite", scrie a1.ro. A refuzat cuțitul de aur de la chef Sorin Bontea in degustarile pe nevazute, motivand ca vrea sa faca parte din echipa lui chef Florin.…

- Dupa prima proba care a fost caștigata cu emoții de echipa albastra a lui chef Sorin Bontea și un duel intre galbeni și roșii, eliminarea a venit și ea. Primul concurent care pleaca acasa este din echipa lui chef Dumitrescu!

- Fostul premier croat Ivo Sanader a pledat nevinovat, marti, in debutul rejudecarii procesului in care este acuzat ca a primit mita de la grupul petrolier ungar MOL in schimbul acceptarii ca acesta sa devina actionar majoritar la compania croata de energie electrica (INA), transmite Reuters. Curtea Constitutionala…

- Pe langa puterea amuletelor, pe care Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu le pot caștiga in fiecare zi, in urma unei batalii in preparate delicioase, aceștia dețin și trei cuțite de aur ce așteapta sa fie oferite celor mai talentați bucatari. Astfel, fiecare zi de jurizari…

- Grupul de jurnalisti de investigații Bellingcat a dezvaluit numele real al celui de-al doilea ”turist” rus suspectat de executarea atacului chimic din Salisbury, in Marea Britanie, care il viza pe fostul colonel GRU Serghei Skripal și fiica sa Iulia. Complicele și colegul ”eroului Rusiei”, colonelul…

- Senatoarea PNL Alina Gorghiu a nascut luni seara un baietel, numele ales fiind Amon. Pe 10 mai 2016 Alina Gorghiu a nascut primul baiat al familiei, Noah. "Alina (Gorghiu - n.r.) a nascut luni seara. I-a pus numele Amon. Amandoi, Alina si Amon, sunt bine, sanatosi", au precizat surse politice. hotnews.ro

- Pacea dintre vrajitori si non-vrajitori este amenintata in trailerul final al filmului "Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald", al doilea film din seria cinematografica "Fantastic Beasts", informeaza PA. Aceasta continuare a filmului "Fantastic Beasts And Where To Find Them", asteptata cu nerabdare…