- Giani Kirița s-a declarat din nou deranjat de atitudinea lui Mario Fresh. Antrenorul Razboinicilor nu l-a menajat nici in interviul de dinainte de jocul special de la Exatlon, in ediția de luni seara, 28 ianuarie. Cu toate acestea, Giani Kirița l-a laudat pe Andrei Boțoaca, cel de la care a pornit…

- Spiritele s-au incins la Exatlon, in ediția de duminica seara, 27 ianuarie. Giani Kirița a intrat in conflict cu Mario Fresh, spre uimirea celor din jur. Faimoșii și Razboinicii s-au luptat pentru locul in care vor sta toata saptamana. In timpul probei, un scandal a izbucnit intre Giani Kirița și Mario…

- Marion Fresh l-a felicitat pe Giani Kirița pentru ca a reușit sa ii conduca pe Razboinici spre victorie. Faimosul nu s-a putut abține și i-a dat replica, in ediția de sambata 26 ianuarie. "Felicitari, Giani, i-ai pus un pic pe picioare! Daca nu erai tu! Giani, ai reușit sa ii redresezi, erau pe un drum…

- A avut loc prima eliminare din sezonul al treilea „Exatlon“, emisiune difuzata de Kanal D. Un concurent din echipa Faimosilor a parasit competitia in lacrimi. A promis ca se va intoarce intr-un sezon urmator.

- Duminica seara, la “Exatlon” Romania, in cea de-a doua saptamana a concursului, Faimoșii și Razboinicii s-au confruntat pe traseele din Republica Dominicana pentru panoul cu bani. Inaintea fluierului de start, Cosmin Cernat a anunțat faptul ca Diana Pivniceru va parasi competiția, in urma accidentarii.…

- EXATLON ROMANIA 2 DECEMBRIE 2018 LIVE VIDEO ONLINE KANAL D: Faimoșii și Razboincii joaca un nou meci de protecție. O fata va parasi competiția! Eliminarea este extrem de importanta, mai ales ca emisiunea se afla pe ultima suta de metri. EXATLON ROMANIA 2 DECEMBRIE 2018 LIVE VIDEO ONLINE KANAL…

- In ediția de sambata seara, 1 Decembrie, Faimosii si Razboinicii au luptat pentru un premiu de sarbatoare. Razboinicii sunt cei care au castigat vila, cu scorul de 10-4, iar pentru ca a fost Ziua Nationala a Romaniei, sportivii au decis sa imparta premiul cu Faimosii. „Nu a iesit asa cum ne-am dorit.…

- Au mai ramas sase Faimosi si sapte Razboinici in competitia pentru marele premiu de 100.000 de Euro, iar marea finala a celui de-al doilea sezon "Exatlon" se apropie cu pasi repezi, scrie huff.ro. Citeste si EXATLON. Catalin Morosanu, despre participarea sa in show-ul TV. "O sa fiu cel mai…