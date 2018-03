Stiri pe aceeasi tema

- Un accident cumplit s-a petrecut, vineri dupa-amiaza, pe DN72, in Ploiești. Sunt cinci victime, dintre care doi copii care au suferit traumatisme cranio-cerebrale.La fața locului au intervenit o autospeciala...

- Un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme a avut loc, vineri dupa-amiaza, pe DN 72, in zona Registrului Auto Roman, cinci persoane, intre care doi copii, fiind implicate in eveniment, la fata locului fiind asteptat elicopterul SMURD.Potrivit Inspectoratului pentru Situatii…

- Accident rutier grav in judetul Prahova. Doua autoturisme au fost implicate in coliziune, pe drumul national DN 72. Potrivit ISU Prahova, cinci persoane au fost ranite, 3 adulti si 2 copii, iar unul dintre adulti a ramas incarcerat.La fata locului se deplaseaza Descarcerarea, o autospeciala de lucru…

- Un grav accident de circulatie, soldat cu decesul unei persoane si ranirea altor trei a avut loc, miercuri dupa-amiaza, intre localitatile Ghertenis si Maureni, circulatia pe DN 58 B fiind blocata la aceasta ora."Sunt patru victime, din care, din pacate, una a fost declarata decedata. A fost…

- Zece persoane, printre care trei copii au fost ranite intr-un accident rutier care a avut loc pe DN6- E70, in apropiere de municipiul Lugoj din judetul Timis si in care au fost implicate trei autoturisme.Citește și: Una dintre angajatele fictive din procesul lui Dragnea, acuzații BOMBA: ORDINUL…

- Accident extrem de grav sambata seara, pe DN 6, intre Gavojdia și Lugojel. Au fost implicate 3 mașini și sunt nu mai puțin de 11 victime, din care 3 copii! Traficul este blocat pe ambele sensuri.

- Un accident rutier, soldat cu ranirea unei persoane, s-a petrecut vineri pe DN 2A, in localitatea Ciochina, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Ialomita.In accident au fost implicate doua autoturisme, iar pentru salvarea persoanei ranite a intervenit, in prima faza, un…

- Adrian Lupu, in varsta de 35 de ani, a fost transferat sambata dimineata, cu elicopterul SMURD, la Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta“ din Bucuresti. Adrian a fost singurul roman care in anul 2016 a facut transplant de plamani la clinica AKH din Viena.

- Cinci persoane au fost ranite, vineri dimineata, intr-un accident produs pe DN 17, pe raza localitatii Ciceu Mihaiesti din judetul Bistrita-Nasaud, printre victime aflandu-se si doi copii,...

- Cinci persoane, printre care si doi copii, au fost ranite miercuri, in urma unui accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme, pe DN6, pe soseaua dintre Timisoara si Sannicolau Mare. Circulația a fost blocata. Ranitii au fost transportati la spital. Trei masini s-au izbit pe DN6, in dreptul…

- Cel putin 13 persoane si-au pierdut viata si alte 20 au fost ranite marti in coliziunea dintre un autobuz si un camion in nordul... The post Accident dramatic! Un autobuz cu pasageri a lovit un camion și a luat foc. Sunt zeci de victime appeared first on Renasterea banateana .

- Un accident grav a avut loc, joi seara, in judetul Bistrita-Nasaud. Patru persoane au fost ranite, printre acestea si doi copii, dupa ce doua masini s-au ciocnit intre localitatile Cepari si Dumitra.

- O femei, aflata la volanul unei autoturism, și doi copii, in varsta de 3 și 5 ani, au fost grav raniți dupa ce șoferița a derapat și s-a izbit de un copac de pe marginea DN 38, Agigea- Negru Voda, in localitatea Movilița. Unul dintre copii este in coma.

- Elicopterul SMURD a fost solicitat joi sa intervina pentru preluarea si transportarea la un spital din Bucuresti a unei paciente cu ocluzie intestinala, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Braila, Stefan Stoian. "Noi am asigurat cu o autospeciala zona…

- Interventie contra cronometru in Calarasi pentru salvarea unui bebelus aflat in stare febrila. Ambulanta care trebuia sa ii acorde micutului primul ajutor a ramas inzapezita. Salvatorii au intervenit cu o autosenilata. La Constanta un bebelus de 3 luni cu febra puternica si un copil de 3 ani…

- Un accident teribil s-a produs in aceasta dimineata in comuna argeseana Cotmeana, pe DN7 Pitesti-Ramnicu Valcea, la kilometrul 141. Pe fondul neadaptarii la conditiile de drum, soferul unei Dacii Logan a intrat pe contrasens intr-un TIR.

- Ieri dupa-amiaza, la ora 18.20 politistii au intervenit la un accident de circulatie produs pe D.N. 1C, pe raza localitatii Ilba. Un baimarean de 35 ani care conducea un autoturism dinspre Satu Mare spre Baia Mare, nu a redus viteza intr-o curba la dreapta, a patruns pe sensul opus de mers si a intrat…

- Tanar impuscat la vanatoare de tatal sau, in Corcioveni, județul Galați, elicopterul SMURD fiind solicitat sa intervina la fața locului. Potrivit primelor informatii furnizate de politisti, un tanar de 19 ani a fost impuscat accidental pe un fond de vanatoare de langa Brahasesti. El se afla la vanatoare…

- Tragedia a lovit familia din Balș acum un an, cand ambii copii, un baiat și o fata, in varsta de 23, respectiv 24 de ani, au murit intr-un accident de mașina. Erau studenți la Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor din Craiova și se indreptau spre facultate cu mașina cumparata chiar de…

- Un grav accident de circulatie s-a produs in aceasta seara in localitatea argeseana Schitu Golesti. Soferul unei masini a izbit in plin o caruta in care se aflau cinci persoane. Acestea erau din Valea Mare Pravit si au luat ciudata decizie de a pleca in toiul moptii de la Campulung la Pitesti cu…

- Patru persoane au fost ranite joi, intr-un accident rutier produs in Sindrilita, judetul Ilfov, si in care au fost implicate doua autoturisme si un microbuz. Una dintre victime a fost preluata de un elicopter SMURD, asa cum informeaza observator.tv.

- Un accident grav, soldat cu patru victime, a avut loc, joi, pe E85, in localitatea Sindrilita. Una dintre victime, un barbat, a fost transportat cu un elicopter SMURD , celelalte fiind preluate de echipaje. Potrivit ISU Ilfov, in accident au fost implicate doua autoturisme si un microbuz, ca urmare…

- Un accident rutier s-a petrecut joi, in jurul orei 11.00, pe DN72, drumul cale leaga Ploiestiul de Targoviste, pe raza comunei Aricestii Rahtivani. Au fost implicate un numar de patru autovehicule, traficul rutier desfasurandu-se cu dificultate in zona pe durata acorarii primului ajutor celor implicati…

- Sase persoane, intre care doi copii, au fost ranite joi seara intr un accident produs intr o intersectie din municipiul Brasov, in zona Patria, pe o artera intens circulata din centrul orasului, potrivit Agerpres.Persoanele adulte au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean…

- Evenimentul rutier a avut loc in urma cu puțin timp pe DN 7, in județul Arad. Doua persoane sunt grav ranite. „Din primele informații s-a stabilit ca un conducator auto de 19 ani, din Barzava, in timp ce conducea un autoturism pe DN7, dinspre Pauliș inspre Arad, s-a angajat in depașirea unei…

- Cadrele medicale, dar si pompierii au intervenit de urgenta, miercuri dupa-amiaza, pe DN 7, in zona localitatii aradene Paulis, la locul in care s-a produs un accident rutier soldat cu ranirea grava a doua persoane. Este vorba despre doi barbati, care, dupa impactul masinii in care se aflau cu doua…

- Grav accident rutier pe DN 7 acolo unde doua camioane si un autoturism s-au ciocnit! Totul s-a intamplat intre localitatile Sambateni si Paulis, din Arad. Trei persoane au ramas incarcerate. Din nefericire, șoferul in varsta de 18 ani, a murit in ciuda manevrelor de resuscitare. O a doua persoana…

- Un accident de circulație soldat cu doua persoane ranite, in care au fost implicate doua autoturisme, s-a produs in aceasta dimineața pe drumul național 17, pe raza localitații bistrițene Șintereag.

- Un incendiu devastator a izbucnit in municipiul Botosani. Peste 30 de persoane au fost evacuate de pompieri dintr-un bloc mistuit de flacari. Multi locatari sunt intoxicati cu fum, inclusiv 4 copii. Deocamdata nu este cunoscuta cauza incendiului

- Evenimentul rutier a avut loc in aceasta seara in comuna Gogoșu, din județul Mehedinți. Un autoturism a derapat și s-a izbit de un cap de pod. In urma impactului, doua persoane au fost ranite. „Cele doua victime au fost transportate la UPU de catre SMURD și SAJ. Victima evaluata…

- Micutii au intrat pe o strada, fara sa se asigure, si au fost izbiti in plin de un sofer de 26 de ani. Ei au fost preluați de echipaje de ambulanța iar apoi au fost transportați la spital, unde au ramas internați. Șoferul le-a spus polițiștilor ca nu a putut evita impactul. El a fost verificat…

- La solicitarea serviciului Aviasan din Republica Moldova, elicopterul serviciului SMURD Romania a intervenit vineri, 19 ianuarie, in cazul unui pacient de 45 de ani, politraumatizat in urma unui accident rutier si care a fost internat ieri la Spitalul Raional Vulcanesti in stare grava.

- Elicopterul SMURD Galati a plecat vineri dimineata in misiune spre judetul Tulcea pentru a prelua o gravida aflata la dispensarul din localitatea Casimcea, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Catalin Sion. Potrivit sursei citate, ambulanta…

- Accident langa satul Serpeni, Anenii Noi. Un microbuz, care transporta in aceasta dimineata un grup de muncitori la o intreprindere, s-a rasturnat si a nimerit intr-un sant. Potrivit politiei, soferul a pierdut controlul asupra volanului.

- Elicopterul SMURD a fost trimis la un accident ce a avut loc, duminica, între localitațile Așchileu și Cristorel, unde o mașina s-a rasturnat într-un șanț. Incidentul a fost semnalat prin 112, iar la accident au fost trimise mai multe echipaje de la SMURD…

- Trei persoane ranite au fost transportate la spitalul din Sibiu. "Sunt trei persoane ranite. Doua dintre ele se afla in ambulanta SMURD pentru ingrijiri medicale (prezinta traumatisme minore) si a treia este scoasa acum cu ajutorul Salvamont. Aceasta prezinta politraumatisme. Toate cele trei…

- UPDATE 15:12 Potrivit IPJ Dolj, in accident a mai fost ranita si o femeie, pasagera in Opel. Oamenii legii au stabilit ca soferul Opelului nu a adaptat viteza si a intrat in coliziune cu cel de-al doilea autoturism implicat in ...

- Un grav accident soldat cu trei raniti a avut loc miercuri dimineata, in jurul orei 03.45, pe E 85, in localitatea Darmanesti. In timp ce se afla la volanul unui autoturism marca VW Golf, un tanar de 18 ani, din comuna Botosana, a intrat in depasirea altui vehicul, pe un sector prevazut cu marcaj ...

- Doua trenuri s-au ciocnit in provincia Gauteng din Africa de Sud, provocand ranirea a circa 200 de persoane, a informat marti mass-media locala.Trenurile s-au ciocnit in orasul Germiston, la est de Johannesburg.

- Un accident mortal s-a produs luni seara intre localitațile Miercurea Ciuc și Vlahița, dupa ce un autoturism a intrat pe contrasens și s-a ciocnit cu un alt vehicul. O femei a murit și alte cinci persoane au fost ranite in urma coliziunii.

- Incident in aceasta dimineața in cartierul micro 5 al municipiului Targoviște. O batrana de 91 de ani a cazut de Post-ul Sinucidere sau accident: O batrana de 91 de ani a cazut de la etajul doi al unui bloc din Targoviște apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Trei autoturisme au fost implicate intr-un accident deosebit de grav. In urma impactului, noua persoane au fost ranite. Dintre acestea, una foarte grav care a ramas incarcerata, fiind nevoie de intervenția echipajului de descarcerare al Detașamentului de Pompieri Tirgu Mureș pentru a fi scoasa din interiorul…

- Mai multe ambulanțe au fost solicitate in cursul acestei seri (ora 19:20) in localitatea Codaești, județul Vaslui, dupa ce in urma unui accident rutier o femeie (31 de ani) și doi copii (4 și 7 ani) au avut nevoie de ingrijiri medicale.

- Doua persoane au fost surprinse, sambata, de o avalansa produsa in Masivul Fagaras, in zona Balea, la fata locului ajungand salvamontistii. Este asteptat un elicopter SMURD pentru a prelua victimele, transmite corespondentul Mediafax.

- Noua persoane au fost ranite, sambata, aproape de orasul Targu Mures, dupa o coliziune intre trei masini. A fost solicitat si elicopterul SMURD, pentru preluarea unei persoane in stare grava, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- In urma impactului, noua persoane au fost ranite. Dintre acestea, una foarte grav care a ramas incarcerata, fiind nevoie de intervenția echipajului de descarcerare al Detașamentului de Pompieri Tirgu Mureș pentru a fi scoasa din interiorul mașinii, potrivit lui Cristian Virag, purtatorul de cuvant…

- Trei autoturisme au fost implicate in jurul orei 11 intr-un accident deosebit de grav pe strada Budiul Mic din Tirgu Mureș, ne-a informat ISU Horea Mureș. In urma impactului, noua persoane au fost ranite. Dintre acestea, una foarte grav care a ramas incarcerata, fiind nevoie de intervenția echipajului…

- Patru copii au fost raniti, vineri seara, dupa ce caruta in care se aflau a fost lovita de o masina pe un drum judetean din Buzau. Politistii au stabilit ca atelajul nu era semnalizat, iar barbatul...

- Un accident rutier s-a petrecut marți, in jurul orei 10.00 pe raza localitații Sincel, soldat cu doua victime incarcerate. Garda Blaj a intervenit marți, in jurul orei 10.00, la un accident rutier petrecut in localitatea Sincel. Din primele informații in evenimentul rutier a fost implicat un autovehicul.…

- Mașina rasturnata in afara parții carosabile, pe raza localitații Spatarești, drumul spre Cornu Luncii, cu trei victime, din care una incarcerata. Victima incarcerata a fost extrasa din mașina și este in stare de inconștiența. A intervenit modulul SMURD al Detașamentului de Pompieri Falticeni (cu o…