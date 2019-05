Elicopterul SMURD de la Iaşi a făcut 11 curse în ultimele trei In aceeasi zi, alte trei persoane au fost transportate la Iasi din Botosani, din comuna ieseana Tansa, dar si din Bacau. Este vorba de un barbat de 66 de ani in coma profunda, unul de 75 de ani cu o arsura de peste 30- din suprafata corpului si un altul de 39 de ani cu o afectiune cardiaca majora. Duminica, pe 28 aprilie, cinci persoane au fost aduse din Pascani, Bacau, Onesti, Falticeni si Suceava, doua dintre ele fiind victime ale unor accidente rutiere, iar trei suferind de afe (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

