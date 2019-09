Elicopterul prăbușit în Norvegia. Toate persoanele aflate la bord au murit Toate cele șase persoane care se aflau la bordul elicopterului civil care s-a prabușit sâmbata în Norvegia au murit, a spus poliția duminica, relateaza Reuters.

Erau cinci pasageri din Norvegia, toți între 20 și 30 de ani, plus un pilot suedez. Un supraviețiutor gasit la locul prabușirii elicopterului a murit la spital.

Serviciul de salvare a spus ca elicopterul Airbus AS350 era operat de catre compania norvegiana Helitrans, care a spus pe site-ul propriu ca nu va comenta circumstanțele accidentului.

Autoritațile norvegiene au deschis o ancheta, duminica, pentru a… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Toți cei șase oameni de la bordul unui elicopter civil care s-a prabușit sambata dupa-amiaza in nordul Norvegiei au murit, transmite Reuters, citand poliția locala. Toți cei cinci pasageri erau norvegieni cu puțin trecuți de varsta de 20 de ani, a șasea victima fiind pilotul care era suedez. Un supraviețuitor…

- Elicopter care desfasura zboruri pentru participantii la un festival, s-a prabusit. Toti pasagerii au murit Conform presei, elicopterul desfasura zboruri pentru participantii la un festival desfasurat in orasul Alta si care, dupa acest accident, a fost anulat. Cel putin patru persoane au murit dupa…

- Cel putin patru persoane au murit dupa ce un elicopter de tipul Airbus AS350 s-a prabusit sambata in nordul Norvegiei, au anuntat serviciile de urgenta locale, citate de agentiile Reuters si DPA. Elicopterul operat de compania norvegiana Helitrans s-a prabusit aproape de orasul Alta, intr-o…

- Un elicopter de tip Airbus AS350 s-a prabusit, sambata, aproape de orașul Alta, in nordul Norvegiei, au anuntat serviciile de urgenta locale. Elicopterul operat de compania norvegiana Helitrans s-a prabusit intr-o zona greu accesibila, potrivit Agerpres. La bordul aparului de zbor se aflau șase persoane,…

- Cel puțin șase persoane au murit dupa ce doua case s-au prabușit in orașul Valparaiso din Chile, au confirmat autoritațile locale, iar un oficial regional a transmis ca numarul victimelor ar putea crește, potrivit Reuters, scrie Mediafax.Serviciile de salvare au cautat printre daramaturi alte…

- Agenția rusa pentru energie atomica, Rosatom, a anunțat sâmbata dimineața ca cinci dintre angajații sai au murit în urma unei explozii care s-a produs joi la o baza militara din regiunea Arhangelsk, în cursul testarii unei rachete cu combustibil lichid, informeaza Reuters, agenția…

- Agenția rusa pentru energie atomica, Rosatom, a anunțat sâmbata dimineața ca cinci dintre angajații sai au murit în urma unei explozii care s-a produs joi la o baza militara din regiunea Arhangelsk, în cursul testarii unei rachete cu combustibil lichid, informeaza Reuters, agenția…

- Noua persoane au murit dupa ce avionul in care se aflau s-a prabușit in timp ce se indreptau catre un loc pentru a face parasutism langa Umea, un mic oraș universitar din nordul Suediei, au anuntat duminica autoritațile, potrivit Reuters."Cele noua persoane care se aflau in avion au murit",…