- Companiile Romaero si Sikorsky - parte al grupului Lockheed Martin - au semnat miercuri, la Ministerul Economiei, un acord de parteneriat industrial pentru echiparea si intretinerea elicopterului multi-misiune Sikorsky UH-60 Black Hawk in Europa Centrala. „Parteneriatul industrial dintre…

- Ieri, ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, in cadrul intrevederii „Initiativa Bucharest 9” de la Bucuresti, ca tara noastra indeplineste toate cerintele impuse de NATO. In ceea ce priveste bugetul, Fifor a declarat ca in 2017 Romania a cheltuit 40% din buget, potrivit Mediafax. „Suntem…

- „Autenticitatea este din ce in ce mai rar intalnita in intreaga lume a modei”, spune creatoarea de moda Alexandra Popescu-York, celebra in Statele Unite ale Americii si care și-a prezentat pentru prima data in țara natala colecția „Poison” in cadrul Romanian Fashion Philosophy, la București....

- "Am avut intalnire cu ministrii apararii din tarile formatului B9. (...) Le-am spus care sunt opiniile mele in cateva teme importante pentru Romania. Din punctul si al nostru de vedere garantii ale securitatii noastre nationale sunt apartenenta la NATO, deci NATO si parteneriatul strategic cu Statele…

- Patinatoarea Mihaela Hogaș confirma faptul ca este unul dintre sportivii importanti ai clubului Corona Brasov. Sportiva secției de patinaj viteza de la Corona Brașov a reușit o evoluție foarte buna in finala Cupei Mondiale de juniori. Patinatoarea antrenata de Bogdan Stanescu s-a clasat pe locul 8 in…

- Poliția din Turcia a arestat 12 oameni pentru legaturi cu Statul Isamic. Autoritațile de la Ankara au emis, luni, 20 de mandate de arestare pe numele unor persoane suspectate de legaturi cu organizația terorista ISIS. 12 dintre acestea au fost deja arestate de catre poliție. Potrivit Mediafax , care…

- Informatia vine din Statele Unite ale Americii ca o reactie la ceea ce s-a intamplat cu un profesor din Bucuresti, calcat de mascati. Ce este si mai interesant: nici pana in astazi profesorul nu a primit macar scuze din partea celor care au dat ordinul sa ii fie sparta casa de catre politisti si sa-ii…

- Ambasadorul SUA Hans Klemm s-a intalnit cu Liviu Dragnea, președintele Camerei Deputaților, la Parlament. La discuții a participat și ministrul pentru parteneriate strategice, Ana Birchall. Recent, și premierul Viorica Dancila și ambasadorul Hans Klemm au discutat despre ridicarea vizelor, candidatura…

- Cushman & Wakefield (C&W) Echinox a intermediat anul trecut tranzactii cu active imobiliare din Romania care au depasit valoarea de 300 mil. euro, reprezentand 30% dintr-un volum investitional de aproape un milliard de euro, institutia vizand pentru anul in curs stabilirea unui nou record in ceea…

- Lupita Nyong’o despre cel mai nou rol al carierei ei, in Black Panther, o discuție deschisa despre miturile și clișeele asociate maternitații, un ghid de supraviețuire care te ajuta sa faci fața caruselului de tendințe noi și cele mai extravagante ceasuri ochite in magazine: toate acestea, și mai multe,…

- Coruptia reprezinta principala problema si impediment in dezvoltarea pe mai departe a Republicii Moldova, a declarat miercuri seara ambasadorul SUA la Chisinau, James Pettit, invitat la postul de televiziune NTV Moldova, informeaza portalul IPN. 'Coruptia se observa peste tot, nu doar la nivel…

- Principala problema și principalul impediment în dezvoltarea de mai departe a Republicii Moldova este corupția. Declarația a fost facuta de ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Chișinau, James Pettit, în cadrul emisiunii „Glavnîi vopros” de la postul de televiziune…

- Serviciul de rezervari de automobile Uber Technologies a confirmat miercuri ca anul trecut pierderi sale au crescut pana la 4,5 miliarde dolari, de la 2,8 miliarde dolari in 2016, la o cifra de afaceri de 7,4 miliarde dolari, informeaza Bloomberg. Cu toate acestea, Uber sustine ca in ultimele…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, ieri, ca a avut „o intalnire foarte buna” cu ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, in care au discutat despre vizele pentru romani si despre mentinerea procentului de 2% din PIB pentru Aparare. „A fost o intalnire foarte buna, o intalnire punctuala. Am ridicat…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca a discutat cu ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, despre posibilitatea ca Romania sa devina producator de armament pentru intreaga zona, ea precizand ca Justitia nu a fost una dintre temele abordate in timpul intalnirii de la Palatul Victoria.…

- Majorarile la prețurile alimentelor din ultimele luni au dat frau liber economiștilor pentru a arata romanilor cum erau de fapt prețurile alimentelor acum 120 de ani in București și in marile orașe ale lumii. Și daca la inceputul secolului 20 eram cam pe același calapod cu Parisul și orașele din Statele…

- Presa americana detalia afacerile din Romania ale lobbyistul american Eliot Broidy, un apropiat al președintelui Donald Trump si cel care a facilitat prezența lui Liviu Dragnea si a lui Sorin Grindeanu la petrecerea inaugurala a noului lider de la Casa Alba. Eliot Broidy deține in Statele Unite ale…

- Potrivit lui Peter Szijjarto, incepand din anul 2022, mai cantitati de gaze naturale extrase din Marea Neagra vor putea fi livrate Ungariei. Szijjarto a adaugat ca firmele ungare si-au rezervat deja intreaga capacitate de 4,4 miliarde metri cubi pe an a conductei de aprovizionare care leaga Romania…

- Neversea, fratele mai mic Untold, continua si in 2018. Cat costa biletele Cea de-a doua ediție a celui mai mare festival pe plaja din Romania, Neversea va avea loc in perioada 5-8 iulie 2018, in Constanța. Evenimentul se va desfașura pe una din plajele din municipiul Constanța, organizatorii…

- Internautii au realizat un top al celor mai periculoase constructii de acest gen, aflate la mare inaltime, ce aduc, practic, oamenii pe marginea prapastiei. Cateva astfel de punti deschise traficului rutier sau pietonal se afla in Statele Unite ale Americii, dar si in tarile asiatice.

- O echipa de elevi din Targu-Jiu a creat un robot care ia decizii singur și recunoaște culori și imagini. Zece elevi ai Colegiului National ”Ecaterina Teodoroiu” construiesc un robot cu care vor participa, in martie, la Competitia Nationala de Robotica “First Tech Challenge” din Bucuresti, unde vor reprezenta…

- Cum sa ajungi sa lucrezi in SUA. Programul Work and Travel pare sa fie una dintre soluțiile pentru a ajunge sa lucrezi in SUA, de vreme ce Donald Trump iși dorește sa opreasca Loteria Vizelor . Care sunt condițiile pe care trebuie sa le indeplineasca studenții. Intr-o sala, peste o suta de oameni urmaresc…

- CHIȘINAU, 25 ianuarie — Sputnik. Statele Unite ale Americii au adoptat o lege care le permit autoritaților acestei țari sa aplice sancțiuni companiilor europene care desfașoara proiecte in domeniul gazelor naturale in comun cu Federație Rusa. In Uniunea Europeana oamenii au o opinie imparțita fața de…

- Politica externa a Romaniei in 2018 "va ramane pe aceleasi coordonate" Presedintele Klaus Iohannis considera ca România poate fi pilonul estic al Uniunii Europene si pledeaza ferm pentru ca relatia transatlantica sa fie întarita. Seful statului a tinut un discurs la întâlnirea…

- Astazi, bunul prieten al lui Smiley, Pavel Bartos, implineste 43 de ani, scrie cancan.ro. Cei doi au fost invitati intr-un platou de televiziune, unde au vorbit despre relatia lor, care s-a sudat foarte bine in timpul filmarilor pentru "Romanii au talent". De altfel, iubitul Ginei Pistol a spus ca…

- Nascut pe 12 iulie 1981, satul Bilicenii Vechi, r. Sângerei. Este absolvent al Facultații de Limbi și Literaturi Straine a Universitații de Stat "Alecu Russo" din Balți. Și-a continuat studiile cu un masterat interdisciplinar în științe sociale - istorie, antropoligie, științe…

- Imbunatatirea conditiilor economice, dar si presiunea tot mai mare a aliatilor din cadrul NATO ar putea sa determine mai multe tari membre sa isi majoreze alocarile pentru aparare la nivelul de 2% din PIB in urmatorii cinci ani. O analiza a PwC arata ca rata anuala de crestere a cheltuielilor…

- Vicepremierul turc Bekir Bozdag a declarat luni ca Statele Unite ale Americii (SUA) ''se joaca cu focul'' infiintand o forta siriana de securitate la granita ce include militia kurda YPG, relateaza agentia Reuters, scrie agerpres.ro. Duminica, coalitia internationala aflata sub comanda SUA,…

- De 15 ianuarie, Academia Oamenilor de Știința din Romania sarbatorește, alaturi de intreaga națiune romana, Ziua lui Mihai Eminescu și Ziua Culturii Naționale. Ziua de naștere a geniului poeziei romanești, deopotriva unul dintre cei mai mari poeți ai literaturii universale, constituie o data fundamentala…

- Presedintele american Donald Trump a respins patrunderea in Statele Unite ale Americii a unor imigranti din „cocini de tari", au declarat, joi, surse ale CNN. Una dintre surse a vorbit despre o intalnire cu parlamentarii, care a avut loc joi in Biroul Oval, unde Trump a intrebat: „De ce ne dorim ca…

- Institutul Eudoxiu Hurmuzachi pentru romanii de pretutindeni, instituție aflata in subordinea Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni și Compania Naționala Aeroporturi București marcheaza Ziua Culturii Naționale printr-un spectacol organizat pe Aeroportul Internațional „Henri Coanda” din București…

- Chris Evert (63 de ani), castigatoare a 18 titluri de Mare Slem, o vede favorita pe Simona Halep (26 de ani) la castigarea editiei din acest a Australian Open. Fosta mare campioana din Statele Unite ale Americii este convinsa ca actualul numar 1 mondial și-a revenit dupa ce anul trecut a pierdut finala…

- Romania este „un exemplu in regiune in ceea ce priveste combaterea coruptiei”, iar unul din scopurile parteneriatului dintre tara noastra si Statele Unite ale Americii este sa se asigure ca nu va permite institutiilor publice „sa se retraga din acest progres”, spune adjunctul sefului misiunii SUA la…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, mai multe legi privind ratificarea unor acorduri si a unei conventii. Astfel, seful statului a semnat decretele privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre România si Republica Serbia în domeniul securitatii sociale, semnat…

- Motivele pentru care unul sau mai multe colinde de Craciun par sa ramana „captive" in mintile ascultatorilor, enervandu-i uneori pe acestia, au fost dezvaluite, recent, de cercetatorii de la Universitatea Arkansas din Statele Unite ale Americii, informeaza Daily Mail. „Unul dintre cele mai bune lucruri…

- Iata scrisoarea adresata de catre senatorul PNL Daniel Zamfir catre premierul Mihai Tudose: ”Domnului Mihai Tudose, Prim - Ministrul Romaniei Solicitare privind complexul sportiv „Progresul”, denumite in continuare „Arenele de Tenis” Stimate Domule Prim - Ministru,…

- Centrul Cultural Islamic “Islamul Azi” anunța un protest in fața Ambasadei Statelor Unite ale Americii fața de decizia președintelui Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a statului Israel

- Comunitatea araba și musulmana din București va protesta, vineri, in fața Ambasadei Statelor Unite ale Americii din București, intre orele 14.30-16.30 impotriva deciziei președintelui Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a statului Israel.”Aceasta este o decizie unilaterala…

- In urma cu aproape 10 ani, Romania era un tinut caldut pentru escroci online. Acum s-au specializat pe virusi noi, dar, din fericire, cativa dintre acesti hackeri au fost arestati. Operatiunea "Bakovia", coordonata de Europol, a dus la arestarea a cinci indivizi suspectati ca au comis o serie…

- Hackeri prinsi, cu ajutorul politistilor clujeni. Investigatie FBI, Europol si National Crime Agency Un numar de 7 percheziții au fost efectuate la locuințele unor persoane banuite de lansarea și coordonarea unor campanii de raspandire a aplicației malițioase de tip ransomware CTB Locker. Acestea…

- Miercuri, 20 decembrie, de la ora 19.00, la Libraria Humanitas de la Cismigiu, va avea loc lansarea romanului „Ruta subterana” de Colson Whitehead, considerat cea mai buna carte americana de fictiune a anului 2016. Vor lua cuvantul Scott A. Reese, atasatul cultural al Ambasadei Statelor Unite ale Americii,…