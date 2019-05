Elicopter SMURD pe Austostrada Soarelui, dupa ce o masina s-a rasturnat

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident de circulatie s-a produs marti seara, in jurul orei 18, pe drumul judetean 100B din comuna Potigrafu. Un autoturism ce se deplasa din directia Balta Doamnei catre DN1 s-a rasturnat pe un teren viran, o persoana fiind ranita grav. Alte trei persoane aflate in autoturism au fost…

- Patru persoane au fost ranite, una fiind inconștienta, dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat, marți, in zona localitații Poligrafu, județul Prahova. Un elicopter SMURD va prelua victima ranita grav pentru a o duce la cel mai apropiat spital potrivit mediafax. Potrivit ISU Prahova,…

- Potrivit Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Constanta, accidentul s-a produs pe Autostrada A2, km 79, calea 1 (Bucuresti-Constanta), respectiv in zona comunei Dor Marunt, din judetul Calarasi. „Din relatarile celor care asigura paza utilajelor de pe sectorul respectiv de autostrada (in aceasta…

- Un accident ce a avut loc in ultima zi a acestei saptamani in judetul Neamt a trimis pe mana medicilor doi copii – in varsta de 9 si, respectiv, 14 ani, un tanar de 27 de ani si un barbat de 43 de ani, acesta din urma aflandu-se la volanul unei masini care s-a rasturnat, […] Patru raniti, doi dintre…

- Accident cumplit petrecut in noaptea de luni spre marți! O persoana a decedat si alte doua au fost ranite dupa ce o masina s-a rasturnat in albia raului Prahova, pe DN1, la Nistoresti, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ).

- In ultimele 24 de ore, echipajele SMURD au gestionat 32 de cazuri pentru acordarea asistenței medicale de urgența, iar in alte cinci situații intervenția a fost asigurata de echipajul SMURD de terapie intensiva mobila. Un echipaj cu ambulanța SMURD de prim ajutor calificat de la Detașamentul de Pompieri…

- O femeie și un copil de aproape doi ani de zile au fost grav raniți in urma unui accident teribil ce s-a produs vineri dimineata, la iesirea din Rupea spre Sighisoara, pe DN 13, in judetul Brasov. Cei doi au fost incarcerati, iar dupa ce au intors masina, pompierii au mai gasit in masina un copil de…

- O mașina cu 3 persoane, intre care un copil de 2 ani, s-a rasturnat, vineri dimineața, intr-un parau situat la ieșirea din Rupea spre Sighișoara. Un elicopter SMURD a fost solicitat la fața locului, potrivit Mediafax.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Brașov,…