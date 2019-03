Elicopter prăbuşit, toţi cei 13 pasageri şi-au pierdut viaţa. Preşedintele a transmis condoleanţe Accidentul s-a produs in cursul unor exercitii, a mentionat pe Twitter noul sef al statului. Acesta a mentionat ca a ordonat o ancheta in legatura cu prabusirea elicopterului si a transmis condoleante familiilor celor ucisi, precizand ca vor beneficia de asistenta materiala, potrivit Agerpres. Elicopterul facea parte dintr-un escadron de patru si se deplasa pe o ruta intre portul Aktau la Marea Caspica si orasul Simkent din estul Kazahstanului. Aeronavele, in care calatoreau membri ai fortelor speciale, efectuau manevre de zbor nocturn in conditii meteo adverse Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

