- Se supecteaza ca incendiul, care a inceput in jurul orei 7,30 dimineata (ora locala), a izbucnit la camera de urgente de la primul etaj al cladirii principale a spitalului Sejong din oras, situat la 280 km de Seul, potrivit autoritatilor. Focul a fost stins dupa o ora si 40 de minute. Se crede ca, la…

- A murit cea mai in varsta actrița din Hollywood, Connie Sawyer, la varsta de 105 ani, scrie tvrain.ru, cu referire la The Hollywood Reporter. Sawyer a continuat sa lucreze pana la sfarșitul anului 2017 și a murit in casa sa din Los Angeles.

- Un elicopter de atac de tipul Apache al armatei americane s-a prabusit sambata in timpul unui zbor de antrenament in California, accidentul soldandu-se cu doi morti, a anuntat un purtator de cuvant al armatei SUA.

- Cantaretul de muzica rock american Tom Petty a murit din cauza unei insuficiente organice multiple provocate de o supradoza de medicamente accidentala, se arata intr-un raport facut public de institutul de medicina legala din Los Angeles, transmite Reuters.

- Un bebelus de opt luni a murit si alte 15 persoane au fost ranite, dupa ce un vehicul a intrat in multime in zona plajei Copacabana, din Rio de Janeiro. Potrivit politiei, soferul ar fi suferit o criza de epilepsie. Imaginile cu pietoni raniti intinsi pe trotuar au reamintit de atacuri teroriste,…

- Accident aviatic in Columbia. Zece oameni au murit dupa ce un elicopter militar in care se aflau s-a prabusit. Potrivit armatei columbiene, victimele sunt opt soldati si doi civili. Autoritatile exclud versiunea ca aparatul de zbor ar fi fost atacat.

- Politia a transmis ca doua corpuri au fost gasite marti sub daramaturi. Cinci oameni au fost raniti serios si altul s-a aflat in situatie critica ca urmare a incidentului din orasul studentesc. Cauza exploziei nu este cunoscuta inca, dar Politia a precizat ca exclude un atac terorist. Presa…

- Un grav accident a avut loc intr-o curba extrem de periculoasa de pe Valea Oltului. Doua autoturisme s-au ciocnit frontal. Unul dintre automobile, inmatriculat in Bucuresti si condus de un barbat de 28 de ani, a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune frontala cu un autoturism inmatriculat…

- Un dezastru uriaș s-a produs în Egipt dupa ce un balon cu aer cald, plin cu turiști, s-a prabușit. O persoana a murit și alte 12 au fost ranite. Turiștii se îndreptau sa vada ruinele antice de la Luxor, din Egipt, când teribilul incident s-a produs. Un…

- Cel putin patru persoane au decedat, iar alte 40 au fost ranite, joi, dupa ce un tren de pasageri din Africa de Sud a luat foc in urma unei coliziuni cu un camion, au informat echipele de salvare, relateaza site-ul postului BBC.

- O doctorita a murit dupa ce a lucrat o tura de 18 ore. Femeia, in varsta de 43 de ani, a suferit un atac cerebral chiar in fața unei paciente. Zhao Bianxiang, specialist in boli respiratorii, a fost gasita fara puls, pe data de 29 decembrie. Colegii ei s-au straduit sa o salveze, insa nu au mai putut…

- 2017 a fost cel mai sigur an de istorie in ceea ce privește calatoriile cu avionul și pentru companiile aeriene comerciale, scrie BBC News. Nu au existat avioane de pasageri care sa se prabușeasca oriunde in lume, se arata intr-o analiza realizata de The Aviation Safety Network. Acest lucru este cu…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) Covasna, Nicoleta Tolvaj Marin, a declarat pentru AGERPRES ca in accident au fost implicate doua autoturisme, iar din primele cercetari a rezultat ca acestea s-au ciocnit frontal, in urma unei depasiri riscante efectuate de catre unul…

- Un avion de lux s-a prabușit in Australia, in ultima zi a anului. Toți cei șase pasageri ai aeronavei au murit. Tragedia aviatica a avut loc pe fluviul Hawkesbury, in apropiere de Cowan, 50 km nord de Sydney, a precizat Michael Gorman, de la politia din New South Wales. Aparatul de zbor s-a scufundat la…

- Joi, in jurul orei 22.30, pe raza comunei Cocorastii Colt – DJ 101A, a avut loc un accident rutier. Un autoturism s-a rasturnat in afara carosabilului. Au fost inregistrate 7 victime din care 6 persoane ranite, iar șoferul a decedat la spital in jurul orei 23.15. Din primele cercetari, se pare ca șoferul…

- O persoana a murit pe loc dupa ce in locuinta sa din orasul Ploiesti au avut loc scurgeri de gaze. Autoritatile au intervenit de urgenta si au evacuate trei persoane, printre care doi copii.

- Drama în familiile a doi tineri bihoreni. Madalina si Marius au murit asfixiati si carbonizati în noaptea de joi spre vineri. Cei doi erau logodnici si urmau sa se casaoreasca în primavara lui 2018

- Individul care ameninta pasageri cu un cutit a fost impuscat de politisti, vineri seara, in incinta Aeroportului Schiphol din Amsterdam. Aeroportul a fost evacuat din cauza incidentului, a mai precizat presa olandeza. "Un barbat a fost impuscat de agenti de politie in incinta Aeroportului…

- Doua persoane au murit si alte cateva a fost ranite dupa ce au fost injunghiate de catre un individ in orasul olandez Maastricht, potrivit Politiei locale, a relatat agentia de stiri De Telegraf, citata de site-ul cotidianului The Independent.

- Autoritatile din municipiul Buzau au activat planul rosu de interventie dupa ce un autoturism a intrat intr un grup de persoane aflate in fata Scolii generale nr. 1 din Buzau. Din primele informatii, ar fi ranite cel putin cinci persoane, iar la fata locului se afla mai multe ambulante, scrie News.ro.Conform…

- O explozie s-a produs in apropierea unui terminal de gaz de langa Viena. Bilanțul anunțat de poliție: un mort și 18 raniți. Inițial, presa vorbea despre cel puțin 60 de raniți. Deflagratia a avut loc in jurul orei locale 9.00, respectiv 10.00 ora Romaniei si a fost urmata de un incendiu. Autoritatile…

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat a declarat ca a fost declansat Planul rosu de interventie, la fata locului fiind trimise echipaje de Ambulanta din doua judete, pentru preluarea victimelor. Accidentul a avut loc pe DN 15, intre localitatile Borsec si Tulghes, fiind implicat un microbuz in care…

- Autoritatile americane au confirmat decesul unei persoane in urma incendiilor de vegetatie care au afectat zone insemnate din statul California, inclusiv unele aflate in vecinatatea orasului Los Angeles, informeaza agentia de stiri Dpa.

- Un incendiu de vegetatie favorizat de vanturile uscate de sezon din California s-a extins marti pe 200 kmp in apropierea Los Angeles, impunand evacuari la scara larga, relateaza DPA, conform agerpres.ro. "Incendiul este foarte periculos si se raspandeste rapid, dar vom continua sa-l atacam…

- Un mal de pamant s-a prabusit, luni, peste doi muncitori care lucrau la un bloc de locuinte, in Craiova, ingropandu-i in totalitate. Desi la fata locului au actionat mai multe echipe de salvare, contracronometru, interventia nu a fost una de succes, lucratorii neavand nicio sansa de supravietuire. (VEZI…

- Un pod pietonal care facea legatura cu Palatul Troja, situat la periferia nordica a capitalei Cehiei, s-a prabusit sambata dupa-amiaza pe o portiune de 250 de metri, informeaza agentia CTK si site-ul Blesk.cz.Potrivit autoritatilor cehe, citate de site-ul german Tag24.de, patru persoane…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat, miercuri seara, ca a descoperit in locuinta sa un dispozitiv de inregistrare si ca a sesizat in acest caz politia. Carmen Dan a precizat ca a gasit dispozitivul de inregistrare audio in momentul in care a vrut sa-si puna telefonul la incarcat in…

- Salonul Auto de la Los Angeles este gata sa fie deschis pentru public in perioada 1-10 decembrie 2017, insa jurnalistii auto au ocazia sa vada printre primii noile modele care vor fi prezentate.

- Comandantul de politie Robert Hertman a precizat ca incidentul a avut loc in apropierea unui magazin din mall-ul "Galleria at Crystal Run", aflat la 113 kilometri de Manhattan. Potrivit informatiilor preliminare, un barbat ar fi descarcat accidental o arma de foc, iar doua persoane au fost…

- *In jur de 100 de persoane au donat circa 8.000 de euro, suma cu care a fost cumparata o casa in Abrud *Mama copiilor a murit in luna august, intr-un accident provocat chiar de tatal copiilor Patru copii din Abrud ramași orfani de mama, care a murit intr-un accident rutier provocat chiar de tatal lor,…

- Un microbuz românesc a fost implicat, sâmbata, într-un accident în Ungaria. Din primele informatii se pare ca autovehiculul a intrat în coliziune cu un autocar înmatriculat în Ungaria, iar trei persoane si-au pierdut viata si mai multe au fost ranite.…

- „Nu am niciun secret, dar sunt doua lucruri importante in viața unui om: moștenirea genetica și dragostea de viața. Daca faci o profesie care te satisface, nu mai conteaza atat de tare banii. Daca ești foarte bun, atunci ceea ce iți vine de acolo ii ajunge sa supraviețuiești. Nu vreau avion personal,…

- Cei trei mineri care și-au pierdut viața in mina de piatra din Pașcani, Criuleni vor fi petrecuți astazi pe ultimul drum.Autoritatile din satul Magdacești, unde locuiau cei trei barbați, au declarat zi de doliu pentru azi si maine.

- Trei persoane au murit și alte șase au fost ranite intr-un incident armat in China, o țara unde violența armata este neobișnuita, a anunțat miercuri poliția, care ii cauta pe suspecți, informeaza AFP, potrivit Agerpres.ro.

- Accidentul a avut loc in localitatea Bascov din judetul Argeș. Patru tineri stateau cu mașina langa un magazin alimentar cand au fost loviți violent din spate de un autoturism care mergea cu viteza și care i-a proiectat zeci de metri. In urma impactului, trei persoane au fost ranite, iar una a murit.…

- Un incident aviatic deosebit de grav a avut loc marti seara. Un avion plin de pasageri din Rusia s-a prabusit, iar cel putin sapte persoane au murit. Un singur copil a supravietuit, in varsta de 4 ani.

- Un barbat a murit, marti dupa-amiaza, in Craiova, dupa ce a fost surprins sub un excavator in timp ce sapa un sant, pentru scoaterea victimei fiind necesara interventia unui echipaj de pompieri. Autoritatile au inceput cercetarile pentru a stabili cum s-a petrecut accidentul. Potrivit Inspectoratului…

- Un barbat in varsta de 70 de ani din comuna Crasna a decedat marti dupa ce un arbore pe care l-a taiat cu drujba s-a prabusit peste el, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de...

- Un incident a fost inregistrat in localitatea Blagnac din zona de sud-vest a Franței. Șoferul unei mașini a lovit un grup de elevi. Doua persoane sunt in stare grava, titreaza presa locala. UPDATE 2: Autoritațile confirma faptul ca trei persoane au fost ranite. Surse din cadrul poliției au precizat…

- Cel puțin doua persoane au murit și alte doua au fost ranite, in urma unei explozii care a zguduit un bloc cu noua etaje. Incidentul a avut loc in orașul rus Ijevsk, iar cladirea s-a prabușit parțial in urma deflagrației, noteaza The Independent. „Patru persoane au fost scoase de sub daramaturi. Din…

- Un elicopter cu opt persoane la bord s-a prabușit în Arabia Saudita. Aparatul de zbor transporta o delegație oficiala. Elicopterul s-a prabușit în apropierea orașului Abha, din sud-vestul țarii. Delegația oficiala aflata la bord era condusa de Prințul Mansour Bin Muqrin,…

- Autoritatile sunt in stare de alerta maxima, dupa ce un mal de pamant in localitatea Pestera Bolii s-a prabusit peste muncitorii care erau in sant. Potrivit primelor informatii, trei oameni lucrau la un pod feroviar atunci s-a intamplat nenorocirea. Din nefericire, unul dintre muncitori a incetat din…

- Peste 200 de persoane ar fi murit dupa ce poligonul de teste nucleare din Coreea de Nord s-a prabusit, pe 10 septembrie, in muntele unde a fost efectuat cel mai recent test nuclear subteran al Phenianului,...

- Cel putin trei persoane au murit joi în urma unui incident armat care a avut loc în incinta unui centru comercial din orasul american Thornton, statul Colorado, potrivit politiei locale, relateaza site-ul televiziunii CNBC. "Împuscaturi la Walmart, 9900 Grant St. Mai…

