Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul s-a produs, luni seara, dupa ce soferul masinii in care se afla si Catalin Goga nu a acordat prioritate unui BMW ce circula regulamentar, informeaza Ziarul de Craiova. Patru persoane au fost transportate la spital in urma acestui accident, dar starea lor este stabila in acest moment.…

- Nici mai mult, nici mai puțin de 71 de pompierii au actionat aproape 36 de ore pentru stingerea si inlaturarea efectelor unui incendiu, declansat vineri dimineața, la un depozit de furaje de pe raza comunei Ripiceni, anunța Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Botoșani.

- Zeci de persoane s-au autoevacuat dupa ce baracile in care locuiesc, pe malul Dunarii, la Cernavoda, au luat foc. In doar cateva minute flacarile s-au extins cu repeziciune cuprinzand acoperișurile.

- Locuitorii din Berlin au fost sfatuiti sa tina ferestrele si usile inchise din cauza fumului provenit de la un incendiu masiv de padure izbucnit la aproximativ 50 de kilometri de capitala Germaniei, relateaza...

- Dupa accidentul din urma cu o saptamana, cand o garnitura de tren incarcata cu biodiesel s-a prabusit cu tot cu un viaduct in apropiere de Craiova, autoritatile incearca sa curete zona pentru a evita un dezastru ecologic.

- Un pod rutier pe de autostrada A10 s-a prabusit in apropiere de orasul Genova, a anuntat politia italiana. Un prim bilanț indica 11 morți. Foarte probabil, numarul victimelor este mai mare, pentru ca sub respectivul pod exista case. Sute de pompieri și medici sunt acum la fața locului. Cauza prabușirii…

- Un camion cisterna care transport materiale inflamabile a explodat, luni dupa-amiaza, pe soseaua de centura din Bologna, in nordul Italiei, provocand un incendiu urias, potrivit presei italiene. Bilantul provizoriu indica doi morti si in jur de 70 de raniti, dintre care 14 sunt in stare grava. Autoritatile…

- Cel putin 21 de masini au fost avariate dupa ce etajul de sus al unei parcari din statul american Texas s-a prabusit. La aproximativ cinci ore a cazut si a doua sectie a constructiei.Autoritatile au anuntat ca nu exista victime.