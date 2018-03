Stiri pe aceeasi tema

- Doi oameni au murit duminica si alti trei sunt in stare critica dupa prabusirea unui elicopter civil in apele East River, la New York, informeaza EFE. Eurocopter AS350 a avut o serie de probleme si a cazut in apele reci ale East River in jurul orei locale 19,00, potrivit Agentiei Federale de Aviatie…

- La 1 martie, Putin a prezentat noi echipamente militare, inclusiv o racheta de croaziera cu propulsie nucleara "cu raza de actiune nelimitata", un vehicul submersibil mai rapid decat un submarin si o misterioasa arma laser. Aflat in vizita in sultanatul Oman, Mattis le-a declarat jurnalistilor ca aceasta…

- Autoritatile indiene depuneau eforturi vineri sa controleze un incendiu intr-o uzina chimica, in statul Maharashtra (vest), soldat cu trei morti, relateaza BBC News, conform news.ro.Politia a anuntat ca mai multe persoane au fost de asemenea ranite in acest uncendiu, la Boisar, in apropiere…

- In urma incendiului, au ars 15 metri patrati de acoperis pe structura din lemn si invelitoare din tabla si s-au degradat alti aproximativ 5 metri patrati de acoperis, informeaza AGERPRES. Citeste si Ca in EVUL MEDIU la Vaslui. Atacat cu pietre pentru 50 de lei. Experienta traumatizanta a…

- Cel putin zece persoane au fost ranite si 50 au fost arestate, sambata, la Kiev in cursul unor confruntari intre politie si manifestanti anticoruptie care au amplasat o tabara de corturi in apropierea sediului parlamentului, relateaza AFP.

- Presedintele legislativului a vorbit despre provocarile de securitate comune pentru Republica Moldova, Ucraina si Georgia, cum ar fi securitatea energetica, securitatea informationala (lupta impotriva dezinformarii si a stirilor false), despre apararea in contextul conflictelor inghetate.Andrian…

- Un cuplu a facut o descoperire macraba in pereții casei pe care au cumparat-o: ayu gasit ramașițele unei femei care fusese data disparuta acum trei ani. Descoperirea a fost facuta de un cuplu care se mutase recent intr-o casa din Texas. In zidurile locuinței a fost gasit un schelete uman, potrivit thesun.co.uk.…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a decis care sunt masurile ce trebuie luate in aceasta perioada pentru a preintampina apariția unor cazuri medicale deosebite și a altor situații de urgența generate de vremea nefavorabila care va ține cel puțin pana la 1 martie. Echipajele de la Ambulanța,…

- Autorul masacrului din Florida, unde au fost ucisi 17 elevi si profesori, detinea legal cel putin sapte arme. Nikolas Cruz detinea o varietate de arme de foc, precum si pusti de asalt. Un oficial din Politie a declarat, sub protectia anonimatului, ca atacatorul a cumparat in cadru legal cel…

- Autoritațile oficiale din SUA au acuzat 13 cetațeni ruși și trei entitați juridice rusești de incercarea de a interveni in alegerile prezidențiale din SUA in 2016. Documentul publicat pe site-ul oficial al Departamentului de Justiție al SUA enumera printre inculpați „Agenția de Cercetare pentru Internet“…

- Autorul atacului armat din Florida, in urma caruia au fost uciși 17 elevi si profesori, le-a declarat poliștilor ca a auzit voci care l-au indrumat sa duca masacrul la bun sfarsit. Vocile au fost interpretate drept “demonice”, conform surselor din Politie, citate de ABC News. Din 2010 și pana…

- Sunt clipe de panica ingrozitoare in statul american Florida dupa ce focuri de arma au fost auzite la o scoala din orasul Parkland. Cel putin 20 de persoane ar fi ranite, unele dintre victime primind ingrijiri medicale chiar in afara scolii. Autoritatile din Florida anunta ca atacatorul a fost capturat.…

- Noile reguli privind deducerea dobanzilor cuprinse in ordonanta 79, cea care transpune Directiva anti-evaziune, vor avea un caracter mai putin restrictiv decat cele aplicate in 2017, sustine Alex Milcev, partener, liderul Departamentului de asistenta fiscala si juridica al EY Romania. Acesta a precizat…

- Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti (PCAB) anunta, marti, ca a transmis CAB solutionarea cererii de extradare formulata de autoritatile americane, pentru doi cetateni romani care ar fi spart calculatoarele conectate la camerele de supraveghere ale Politiei din Washington. „La…

- Cel putin doi oameni au murit dupa ce un avion de mici dimensiuni s a prabusit in Belgia, scrie Romania TV. Tragedia s a produs dupa ce un avion privat de mici dimensiuni s a prabusit in estul Belgiei, au anuntat, luni, autoritatile locale, potrivit site ul agentiei de presa Reuters.Avionul s a prabusit…

- Autoritatile ruse ancheteaza cauzele accidentului aviatic de ieri, in urma caruia 71 de persoane – 65 de pasageri si 6 membri ai echipajului – si-au pierdut viata. Aparatul, un Antonov 148, s-a prabusit, in apropiere de Moscova la scurt timp ...

- Avion Prabușit. Rusia: Un avion AN-148, cu 71 de persoane la bord, s-a prabusit in apropiere de Moscova ACTUALIZARE, 16:02 – Au aparut primele imagini de la fața locului, conform Russia Today. Autenticitatea imaginilor nu a fost confirmata de autoritațile ruse. Mai jos puteți vedea un presupus video…

- El cere crearea unei comisii guvernamentale pentru a demara o ancheta, conform purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov, informeaza agentia de presa rusa TASS. Comisie speciala „Presedintele a dispus ca guvernul sa instituie o comisie speciala pentru a investiga prabusirea…

- Pilotul avionului fortelor aeriene ruse doborat sambata deasupra Siriei s a sinucis cu o grenada pentru a nu fi capturat, a comunicat luni Ministerul Apararii de la Moscova, transmite dpa citata de Agerpres.ro. Pilotul, maiorul Roman Filippov, s a catapultat din avion sub un tiruri intense ale insurgentilor,…

- Doua elicoptere militare s-au ciocnit in sudul Frantei, accidentul soldandu-se cu cel putin cinci morti, noteaza BBC potrivit News.ro . Accidentul a avut loc deasupra lacului Carces, in apropiere de St. Tropez. Autoritatile sunt la fata loculuii si cauta a sasea persoana care era la bordul unuia dintre…

- Atac armat intr-un club de noapte din Fortaleza, Brazilia. Mai multi barbati inarmati au tras in plin in petrecareti. Cel puțin 18 oameni au murit. Potrivit presei internationale, in local a intrat un grup de barbati inarmati care a deschis focul asupra celor care particupau la o petrecere. Autoritatile…

- Potrivit presei internationale, in local a intrat un grup de barbati inarmati care a deschis focul asupra celor care particupau la o petrecere. Autoritatile au identificat sapte din cele 14 persoane decedate, intre acestea numarandu-se si doua minore. Dintre raniti, unii sunt in stare grava. Presa locala…

- Un tanar in varsta de 22 de ani este cercetat de cadre ale Secției 1 Poliție, dupa ce a furat mai multe bunuri dintr-un autoturism. In 10 ianuarie, barbatul a spart geamul unei mașini parcate in Timișoara și a furat o borseta ce conținea un aparat medical, provocand un prejudiciu in valoare de 1.500…

- Barbatul a fost prins de politie si a oferit mai multe detalii. Un detectiv a mers la fata locului, sub pretextul ca ancheteaza spargerea si a confirmat existenta aparaturii. Mai mult, a gasit numeroase carduri false. In casa respectiva locuiau doua persoane, Eric Jermaine Spivey (27 de ani) si Chenequa…

- Cel putin cinci persoane au murit, joi, dupa ce un tren a deraiat intr-o suburbie dens populata a capitalei Mexicului, Ciudad de Mexico, au anuntat autoritatile locale, citate de Reuters. Trenul, care era un marfar, a deraiat in suburbia Ecatepec a metropolei Ciudad de Mexico. Dupa ce trenul a iesit…

- Cel puțin 47 de persoane au fost ranite, marți, dupa ce un autobuz școlar a deraiat și a intrat în zidul unei case aflate în sudul Germaniei, au anunțat autoritațile locale, informeaza site-ul postului ABC News și al agenției Dpa. Un purtator de cuvânt al autoritațile din Manheim,…

- Un barbat si o femeie au fost arestati pentru ca si-ar fi tinut captivi cei treisprezece copii ai lor intr-o locuinta din statul american California, unii dintre acestia fiind gasiti legati de paturi, a anuntat politia, informeaza site-ul postului CNN, potrivit mediafax.ro sursa foto: CNN O fata a reusit…

- Politia vine cu explicatii dupa ce a deschis doua dosare penale, de instigare publica pe retelele sociale. Mai mult, si cei audiati fac marturii. Autoritatile nu vizeaza anumite persoane, iar cei chemati la audieri au calitate de martori.Vezi și: Meniu de președinte: Care este mancarea preferata…

- Cel putin 13 persoane si-au pierdut viata la Montecito, in apropiere de Los Angeles, in urma alunecarilor de teren care au distrus locuinte in sudul Californiei, afectat de o furtuna puternica, a informat marti politia locala, citata miercuri de AFP. "Anuntam cu tristete ca 13 decese sunt…

- Voucherele de vacanța sunt limitate la suma de 1.450 de lei de beneficiar și se acorda salariaților din instituțiile și autoritațile publice, proporțional cu perioada de exercitare a raportului de serviciu sau durata contractului de munca intr-un an calendaristic. In acest an, salariații din instituțiile…

- Partea de est a Madagascarului a fost afectata grav in ultimele zile, ciclonul degajand rafale de vant cuprinse intre 140 si 190 de kilometri pe ora. "Bilantul provizoriu al Ciclonului Ava este de 29 de morti", a declarat Melisa Venance, purtatorul de cuvant al Departamentului pentru Gestionarea…

- Accidentul a avut loc intre orasele Hennenman si Kroonstad, din provincia Free State, in centrul tarii, a declarat Russel Meiring, un purtator de cuvant al serviciilor de urgenta ER24.Echipele medicale au acordat ingrijiri la locul accidentului. Ranile suferite de catre unele persoane variaza…

- Aproximativ 50 de milioane de dolari vor investi autoritațile pentru a-i proteja pe locuitori de atacurile teroriste. Vor fi instalați 1.500 de stâlpi metalici în cele mai populate zone ale orașului. Scopul lor este sa blocheze patrunderea autoturismelor în spațiile…

- Cel putin 23 de persoane au fost ranite in urma unui incendiu izbucnit, marti, intr-o cladire de apartamente situata in cartierul Bronx din orasul american New York, au anuntat autoritatile locale, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Daniel Nigro, comisar al Departamentului de Pompieri din…

- Hidroavionul, cu pilotul si cinci pasageri la bord, s-a prabusit in jurul orei locale 15.15, imediat fiind declansata o operatiune de cautare a supravietuitorilor. Politia a confirmat ca trupurile neinsufletite au fost recuperate in jurul orei locale 19.30, iar informatii, inca neconfirmate,…

- Fortele de politie din SUA si Europa intaresc masurile de securitate inaintea festivitatilor de Revelion. Mii de politisti vor fi gata sa intervina. Pietele in care se va petrece vor fi protejate cu bariere care sa impiedice patrunderea masinilor. Departamentul de Politie din orasul New York…

- "Am trista datorie de a va spune ca 12 locuitori ai New Yorkului au murit, inclusiv un copil de un an", a declarat primarul care s-a deplasat imediat la locul tragediei. "Riscam sa mai pierdem oameni", a subliniat Bill de Blasio in cursul unui briefing de presa, adaugand ca patru persoane…

- Un autobuz a patruns luni intr un pasaj pietonal la Moscova, ucigand cel putin 5 persoane si ranind alte 15, relateaza agentiile internationale de presa.Imaginile difuzate pe retelele de socializare arata autobuzul care a parasit soseaua si a intrat pe scarile pasajului pietonal, strivind mai multe…

- O masina a intrat in pietoni, joi, intr-o zona aglomerata din Melbourne, anunta presa internationala. Incidentul s-a soldat cu cel putin 15 raniti. Autoritatile australiene nu au anuntat, deocamdata, daca este vorba despre un accident sau un atac terorist.

- "IGSU a luat toate masurile si suntem pregatiti cu capacitati mai mari, deci IGSU a luat toate masurile daca apar situatii, sa putem sa intervenim. Mai avem Inspectoratul General de Aviatie, cu limitele meteo poate sa intervina si mai avem si alte institutii ca MApN, cei de la Drumuri, Ministerul…

- A fost activat planul rosu de interventie dupa ce un autoturism a intrat intr un grup de persoane aflate. S-a intamplat in fata Scolii generale nr. 1 din Buzau. Din primele informatii, ar fi ranite cel putin cinci persoane, iar la fata locului se afla mai multe ambulante, scrie News.ro. Conform informatiilor…

- O explozie s-a produs in apropierea unui terminal de gaz de linga Viena. Cel puțin 60 de persoane au fost ranite, potrivit agențiilor de presa. Deflagratia a avut loc in jurul orei locale 9.00, respectiv 10.00 ora Romaniei si a fost urmata de un incendiu. Exista surse care vorbesc si de un angajat mort,…

- Altercatie violenta petrecuta la metroul din Bruxelles. Un roman a fost ucis si alti doi oameni au ajuns la spital dupa o bataie cu cutite, in care au fost implicate cel putin 12 persoane. Alti patru cetateni romani au fost arestati. Incidentul s-a petrecut in noaptea de duminica, in jurul orei locale…