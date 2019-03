Elicopter prăbuşit. Cinci persoane şi-au pierdut viaţa în acest accident Prabusirea elicopterului, condus de un pilot kenyan, a avut loc duminica in jurul orei locale 20:00 (17:00 GMT), cauza incidentului ramanand deocamdata necunoscuta.



''Informatiile disponibile indica faptul ca doua elicoptere au aterizat anterior la tabara Labolo, dintre care unul a reusit sa paraseasca zona in siguranta'', a precizat politia nationala kenyana.



Politia nu a dezvaluit identitatea victimelor, precizand ca intai vor trebui anuntate familiile acestora. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

