Elicopter militar turc, doborât în Siria. Erdogan: ”Vor plăti” ''Unul dintre elicopterele noastre a fost doborat in urma cu putin timp'', a declarat Erdogan intr-un discurs televizat din Istanbul, fara sa precizeze cine a doborat aparatul. ”Vor plati” Ca umare a incidentului, Președintele Erdogan a reacționat: „Ei vor plati prețul pentru toate cele petrecute”, a declarat Erdogan. Operațiunea turca „Ramura de Maslin” derulata in regiunea Afrin din nordul Siriei a intrat sambata in cea de-a patra saptamana. Promisiunile Ankarei Campania a urmat promisiunile Ankarei de a ”ștrangula” noua Forța de Securitate a Frontierelor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

dcnews.ro

