- ''Unul dintre elicopterele noastre a fost doborat in urma cu putin timp'', a declarat Erdogan intr-un discurs televizat din Istanbul, fara sa precizeze cine a doborat aparatul. ”Vor plati” Ca umare a incidentului, Președintele Erdogan a reacționat: „Ei vor plati prețul pentru toate…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat sambata ca un elicopter militar turc a fost doborat in cursul unei ofensive turce impotriva unei militii kurde in nord-estul Siriei, relateaza AFP si Reuters. ''Unul dintre elicopterele noastre a fost doborat in urma cu putin timp'', a declarat…

- 31 de presupusi membri ai organizatiei jihadiste Statul Islamic care pregateau un atac in Turcia au fost retinuti de catre fortele politienesti fidele lui Erdogan. Politia a efectuat raiduri la sase adrese in trei districte din oras, a anuntat agentia de presa turca Anadolu, fara a da detalii cand au…

- Politia turca a retinut la Istanbul 31 de presupusi membri ai organizatiei jihadiste Statul Islamic care pregateau un atac , a anuntat agentia de presa turca Anadolu, relateaza Reuters. Politia a efectuat raiduri la sase adrese in trei districte din oras, a anuntat Anadolu, fara a da detalii…

- Urmatorul summit in 'format Soci' (Rusia, Turcia, Iran, reprezentanti ai regimului de la Damasc si ai opozitiei siriene) cu privire la criza din Siria va avea loc la Istanbul, au anuntat joi surse prezidentiale de la Ankara, citate de Reuters si AFP, scrie agerpres.ro. Decizia a fost luata…

- Luna trecuta, Turcia a lansat campania aeriana și terestra "Ramura de maslin" impotriva milițiilor kurde YPG, in regiunea nordica Afrin. Acest lucru a determinat Iranul sa solicite președintelui turc Erdogan sa opreasca ofensiva sa militara devastatoare, care s-a soldat cu mai multe victime in ultimele…

- Rusia a recunoscut, ieri, pierderea unui avion de vanatoare Suhoi 25, in misiunea din provincia Idlib, din vestul Siriei. Pilotul aparatului a reusit sa se catapulteze, pe un teritoriu controlat de gruparea terorista al-Nusra, fiind ucis, apoi, in schimbul de focuri cu jihadistii. Avionul a fost lovit…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a avertizat miercuri Turcia impotriva oricarei incercari de a invada Siria, in contextul ofensivei comune declansate de armata turca si aliatii sai arabi sirieni impotriva unei militii kurde in nord-vestul Siriei, relateaza AFP. 'Daca se va dovedi ca aceasta operatiune…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a avertizat Turcia, miercuri, ca operatiunea desfasurata in regiunea Afrin nu ar trebui sa devina o scuza pentru invadarea Siriei, afirmand ca isi doreste ca Ankara sa isi coordoneze actiunile impreuna cu aliatii, informeaza,

- Milliyet , ziar turc pro-Erdogan, anunta ca discutia telefonica dintre presedintele american Donald Trump si omologul sau turc a fost un esec in ce priveste apropierea dintre cele doua tari, scrie Rador. Relatiile SUA-Turcia, tensionate dupa puciul esuat din 2016, raman extrem de reci, chiar daca Turcia…

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan a afirmat, duminica, ca Turcia va “curata” intreaga sa frontiera cu Siria, semn ca ofensiva turcilor asupra militiei kurde din Siria ar putea fi extinsa, relateaza Reuters.“Pas cu pas, vom curata intreaga noastra frontiera”, a spus Erdogan intr-un discurs,…

- Politiștii din Germania au dispus sambata dispersarea manifestatiei kurzilor organizate la Koln impotriva ofensivei turce in Siria. Se pare ca masura a fost luata din cauza prezentei in cortegiu a unor simboluri ale Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK), scos in afara legii de Turcia si aliatii…

- Cel putin 260 de militanti ai gruparii insurgente kurde Unitatile Populare de Protectie (YPG) si ai organizatiei teroriste Stat Islamic au fost ucisi in provincia siriana Afrin de la declansarea operatiunii "Ramura de maslin" de catre Turcia, a anuntat marti armata turca, relateaza agentia Anadolu.

- Armata turca a comunicat marti ca operatiunea militara pe care o desfasoara de patru zile in regiunea Afrin din Siria s-a soldat pana acum cu moartea a cel putin 260 de luptatori din militiile kurde YPG si din fortele Statului Islamic, informeaza Reuters. Ministrul turc de externe, Mevlut…

- Cel putin 33 de persoane au fost retinute in Turcia pentru "raspandirea propagandei teroriste" pe retelele de socializare, dupa ce acestia au postat comentarii in legatura cu operatiunea militara a Ankarei impotriva unei militii kurde din nordul Siriei, informeaza agentia publica de stiri Anadolu.

- Autoritatile turce au arestat luni 24 de persoane banuite de a fi facut "propaganda terorista" pe retelele sociale impotriva ofensivei declansate de Ankara asupra unei militii kurde din Siria, a anuntat luni ministrul turc de Interne, in timp ce Human Rights Watch (HRW) a raportat 30 de arestari,…

- Cel putin 12 persoane au fost reținute la Istanbul. Protestatarii demonstrau impotriva operatiunii pe care Turcia o intreprinde in provincia siriana Afrin (nord) impotriva militiei kurde siriene YPG, sustinuta de catre SUA. Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, i-a avertizat anterior…

- Politia turca a folosit duminica spray-uri cu piper pentru a-i dispersa pe protestatarii pro-kurzi la Ankara si Istanbul, retinand cel putin 12 persoane la Istanbul, relateaza Reuters. Protestatarii demonstrau impotriva operatiunii pe care Turcia o intreprinde in provincia siriana Afrin…

- Turcia a anuntat ca trupele sale terestre au patruns in regiunea Afrin din nordul Siriei, ca parte a operatiunii incepute de oficialii de la Ankara pentru eliminarea luptatorilor kurzi din zona apropiata de granita dintre cele doua state, a anuntat prim-ministrul turc, Binali Yildirim, informeaza…

- Patru rachete au fost lansate, astazi, de kurzii din Siria asupra orașului turc Kilis, provocând pagube materiale și ranind o persoana, a declarat Mehmet Tekinarslan, guvernatorul regiunii Kilis, informeaza The Associated Press. Tekinarslan a precizat ca atacul a fost lansat duminica…

- Declaratiile liderului de la Ankara au fost facute in cadrul unui congres al partidului de guvernamant din Turcia, AKP, ce a avut loc in orasul Kutahya. Erdogan a precizat ca dupa Afrin va avea loc o operatiune in Manbij deoarece "promisiunile facute Turciei nu au fost respectate". "PKK, YPG…

- Turcia a lansat o operatiune militara terestra impotriva militiilor kurde Unitatile de Aparare a Poporului (YPG) in regiunea Afrin, din nordul Siriei, a declarat sambata presedintele turc...

- Statele Unite ale Americii (SUA) nu intentioneaza sa creeze o 'forta de securitate frontaliera' impreuna cu aliatii lor kurzi in Siria, insa ele datoreaza 'o explicatie' Turciei daca intentiile lor ar fost gresit intelese, a

- Turcia va lansa in zilele urmatoare un asalt militar asupra enclavei kurzilor din nordul Siriei, a declarat, duminica, presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, indemnand Statele Unite sa ofere sustinere in lupta impotriva insurgentilor kurzi, relateaza Abc News.

- Coalitia condusa de SUA in Siria actioneaza impreuna cu militiile aliate siriene pentru a crea o noua forta de frontiera, compusa din 30.000 de oameni, a anuntat coalitia duminica, o decizie care nemultumeste Turcia, deja iritata de sprijinul american pentru fortele in care domina kurzii in Siria,…

- Potrivit agentiei de presa Anadolu, 'focul de artilerie grea' al armatei turce a tintit pozitiile Partidului Uniunii Democratice (PYD), principala formatiune a kurzilor sirieni, care domina zone din nordul Siriei.Ankara sustine ca PYD are legaturi cu Partidul Muncitorilor din Kurdistan…

- Fortele turce desfasurate de-a lungul frontierei cu Siria au atacat cu proiectile orasul Afrin, din nordul acestei tari si aflat sub controlul militiilor kurde, pentru a doua zi consecutiva, relateaza duminica DPA, conform agerpres.ro. Potrivit agentiei de presa Anadolu, 'focul de artilerie…

- Aproximativ 500 de politisti au luat parte la raidurile ce au avut loc in Ankara si Istanbul, iar majoritatea celor retinuti sunt de nationalitate straina, potrivit agentiei Anadolu.Procurorii au emis mandate de arestare pe numele a 46 de persoane, iar in timpul raidurilor au fost confiscate…

- Conform Anadolu, poliția avea mandate de arestare pentru un total de 171 cadre universitare și personalul de la fosta Universitate Fatih din Istanbul, care a fost considerata ca avand legaturi stranse cu Gulen. Clericul a negat orice implicare in pușcul eșuat din 15 iulie 2016. Universitatea…

- Un cuplu de francezi suspectat de legaturi cu gruparea jihadista Statul Islamic (SI) a fost arestat marti pe un aeroport din Istanbul si va fi expulzat in curand catre Franta, a anuntat miercuri agentia de presa Anadolu, relateaza AFP. Cuplul a fost arestat marti dimineata impreuna cu…

- Cincisprezece fosti militari au fost condamnati miercuri la inchisoare pe viata pentru ca au incercat sa ocupe sediul partidului presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan de la Istanbul in timpul tentativei de lovitura de stat din iulie 2016, a anuntat agentia de presa Anadolu, relateaza AFP.…

- Autoritatile de la Istanbul au arestat un presupus membru al gruparii extremiste Statul Islamic (SI), acuzat de planuirea unor atacuri in Europa, a relatat agentie de presa de stat Anadolu, citata de dpa. Barbatul arestat, cetatean sirian, a fost retinut luna trecuta la Istanbul in drumul spre Europa,…

- Autoritatile turce au emis luni mandate de arestare pentru 106 persoane despre care se crede ca ar fi aranjat casatorii pentru sustinatori ai retelei clericului Fethullah Gulen, acuzata de orchestrarea loviturii militare esuate din 15 iulie anul trecut din Turcia, a declarat un purtator de cuvant…

- Autoritatile de la Istanbul au arestat un presupus membru al gruparii extremiste Statul Islamic (SI), acuzat de planuirea unor atacuri in Europa, a relatat agentie de presa de stat Anadolu, citata de dpa. Barbatul arestat, cetatean sirian, a fost retinut luna trecuta la Istanbul in drumul…

- Intr-un mesaj postat pe un cont al sau de pe serviciul de mesagerie criptata Telegram, gruparea SI a anuntat ca va realiza operatiuni pe teritoriul american si a aratat imagini in care apar Times Square din New York, o centura cu explozibil si un detonator. ''Vom realiza mai multe operatiuni pe teritoriul…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, va efectua pe 11 decembrie o vizita oficiala în Ankara, la invitatia presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, a anuntat, vineri, un purtator de cuvânt al Administratiei Prezidentiale din Turcia, relateaza site-ul agentiei Anadolu. Cei doi…

- UPDATE Presedintele american Donald Trump a anuntat miercuri ca SUA recunosc orasul Ierusalim drept capitala a statului Israel, relateaza agentiile internationale de presa, citate de Agerpres.ro. ''Ierusalimul este centrul guvernului israelian modern, sediul legislativului israelian şi…

- Cel puțin zece refugiați sirieni au murit duminica și șapte au fost raniți intr-un accident rutier in timp ce incercau sa se sustraga unui control al poliției in sudul Turciei, a informat ziarul Hurriyet, citat de EFE. Accidentul s-a produs la 12:45 GMT pe o șosea din provincia Hatay,…

- Procuratura din Turcia a ordonat vineri confiscarea bunurilor omului de afaceri turc de origine iraniana Reza Zarrab care, în cursul unui proces la New York, l-a implicat pe președintele Recep Tayyip Erdogan în încalcarea embargoului american impus Iranului. Procurorul…

- Serviciile de informatii turce l-au repatriat luni in Turcia pe un om de afaceri acuzat ca ar fi ''un finantator'' al retelei clericului Fethullah Gulen, dupa ce l-au capturat in cursul unei operatiuni comune in Sudan, a indicat agentia de presa Anadolu, citata de AFP. Memduh Cikmaz, prezentat drept…

- Autoritatile georgiene au declarat luni ca verifica daca cecenul Ahmed Ciataiev, banuit ca ar fi organizat atentatul din iunie 2016 de pe aeroportul Ataturk din Istanbul, se numara printre jihadistii ucisi la Tbilisi in cadrul unei operatiuni a fortelor speciale georgiene, relateaza AFP. Trei barbati…

- Potrivit șefului diplomației turce, Donald Trump a oferit aceste asigurari in timpul unei convorbiri telefonice avute vineri cu șeful statului turc.Donald Trump "a dat instrucțiuni foarte clare in vederea opririi livrarii de arme catre YPG (milițiile kurde)", le-a declarat Cavusoglu jurnaliștilor."Salutam…

- Șeful de cabinet al presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, Yalcin Topcu, a declarat, luni, ca Turcia ar putea sa reconsidere statutul de membru NATO. Acesta a afirmat, totodata, ca Alianta a avut numeroase atitudini ostile fata de Ankara, relateaza NY Times si Anadolu. ”Aceasta organizatie, care are…

- Yalcin Topcu, seful de cabinet al presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, a declarat ca Turcia ar putea sa reconsidere statutul de membru NATO, afirmând ca Alianta a avut numeroase atitudini ostile fata de Ankara, relateaza NY Times si Anadolu. Topcu a precizat ca este timpul ca Parlamentul…