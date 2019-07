Stiri pe aceeasi tema

- Echipamentele militare, care se afla depozitate in unitati din mai multe judete ale tarii, vor fi valorificate cu obligativitatea cumparatorului de a le dezmembra si valorifica ca deseuri de fier.Licitatia va avea loc pe 18 iulie, la ea putand sa participe doar persoanele juridice autorizate…

- Trofeele și suvenirurile personale ale lui Boris Becker au fost scoase la licitație online de catre casa britanica Wyles Hardy pentru a stinge parțial datoriile acumulate de catre fostul mare tenisman german, informeaza RTBF. Sunt 82 de articole disponibile printre care medalii, cupe, rachete ceasuri…

- Legendara Marilyn Monroe insarcinata, iata o imagine pe care puțini și-ar fi putut-o inchipui. Șase fotografii care dovedesc acest lucru au fost scoase la vanzare in SUA, la prețul de pornire de 95.000 de dolari.

- Din intai iunie, ouale scoase in vanzare au un nou marcaj. Conform noilor reguli, ajustate dupa regulamentele europene, producatorii sunt obligati sa stampileze pe ele data expirarii, in locul celei care indica ziua fabricarii, cum era pana acum.

- Filmari facute de creatorul de moda Razvan Ciobanu sunt la vanzare și sunt peste 1.700 de inregistrari in care apar inclusiv iubiții lui Razvan Ciobanu, potrivit Antena 3, care a anunțat sambata seara ca a fost spart un cont in care fostul creator de moda și-a salvat toate datele de pe telefonul…

- Cele mai ieftine biletele la EURO 2020, competitie care va fi organizata, in premiera, in 12 orase de pe intreg cuprinsul Europei, printre care si Bucuresti, vor costa 30 de euro, a anuntat, UEFA, duminica, potrivit site-ului Federatiei Romane de Fotbal. Turneul final, care se va desfasura intre 12…

- Imobilele de pe 25 de strazi din Teiuș vor fi branșate la sistemul de canalizare. Primaria Teius pregatește investiții in valoare de 957.357 de ... The post Licitație pentru branșarea la sistemul de canalizare a imobilelor de pe 25 de strazi dintr-un oraș din județul Alba. LISTA appeared first on Ziarul…

- Cladirile fostei mine Petrila vor fi scoase la licitație, a ținut sa precizeze Doru Vișan, secretarul de stat in Ministerul Energiei. Cladirile, parte din ele declarate ca monumente istorice, sunt dorite de administrația locala, care insa nu dispune de fondurile necesare pentru preluarea acestora.…