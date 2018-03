Elicopter militar american prabusit in Irak cu personal la bord

Stiri pe aceeasi tema

- Un elicopter militar de tip HH-60 Pave Hawk s-a prabusit joi in apropiere de localitatea al-Qaim din vestul Irakului, a anuntat un oficial american, precizand ca mai multe persoane de la bordul aparatului si-au pierdut viata, informeaza site-ul postului ABC News.

- Un avion militar american s-a prabusit in statul Florida. Cei doi piloti aflati la bordul aparatului de zbor s-au catapultat, dar din cauza ranilor grave au murit. Autoritatile au declarat ca acestia efectuau un zbor de antrenament.

- Un avion multirol de tip F/A-18 Super Hornet al Fortelor Navale americane s-a prabusit miercuri dupa-amiaza in largul coastelor Floridei, cei doi membri ai echipajului reusind sa se catapulteze si au fost salvati, insa nu exista detalii despre starea acestora, potrivit unor oficiali americani

- Investigatia a luat amploare joi dupa ce politia a izolat mormintele sotiei lui Serghei Skripal, Liudmila si fiului lor, Alexander. De asemenea, politia a declarat ca 21 de persoane au fost tratate ca urmare a incidentului. Personal de la Marina Roiala, Fortele Aeriene Roiale, precum si echipe de chimisti…

- Armata rusa a oferit trecere libera rebelilor din enclava Ghouta de est de langa Damasc, propunandu-le sa predea fortelor guvernamentale siriene ultimul bastion al rezistentei, informeaza Reuters. Ministerul rus al apararii a anuntat ca rebelii pot parasi zona impreuna cu familiile si cu armamentul…

- Armata rusa a oferit trecere libera rebelilor din enclava Ghouta de est de langa Damasc, propunandu-le sa predea fortelor guvernamentale siriene ultimul bastion al rezistentei, informeaza Reuters. Ministerul rus al apararii a anuntat ca rebelii pot parasi zona impreuna cu familiile si cu armamentul…

- Avion prabusit . Cel putin 32 de oameni au murit. O defectiune tehnica, posibila cauza a prabusirii Avion militar al Rusiei, prabușit in Siria. 32 de oameni au murit. Un avion militar al Rusiei s-a prabușit in Siria, in timpul procedurii de aterizare la baza aeriana din Khmeimim. Toți cei 26 de pasageri…

- Un avion militar rusesc s-a prabusit in Siria, iar cei 26 de pasageri si sase membri ai echipajului aflati la bord au murit, a anuntat Ministerul Apararii din Rusia, scrie BBC potrivit News.ro . Avionul s-a prabusit in timpul aterizarii la baza aeriana Khmemim, in apropierea orasului sirian de coasta…

- Cel puțin cinci soldați columbieni au fost uciși și alți 10 au fost raniți intr-un atac orchestrat marți de gruparea de gherila Armata de Eliberare Naționala (ELN) in orașul Tibu din nordul Columbiei, conform purtatorului de cuvant al armatei columbiene.

- >Un avion de vanatoare chinez a patruns in zona de aparare aeriana a Coreei de Sud fara aprobare. Aeronava chineza a survolat zona timp de peste patru ore si s-a aflat foarte aproape de teritoriul sud-coreean. Ca raspuns, fortele aeriene sud-coreene au trimis zece avioane de lupta F-15…

- Membrii echipelor de salvare iraniene au inceput miercuri sa coboare efectiv cu spatele sapte cadavre gasite in munti, printre ramasitele avionului care s-a prabusit duminica in sud-vestul Iranului, potrivit unor surse oficiale, relateaza AFP.

- O minora germana in varsta de 17 ani a fost condamnata luni de un tribunal din Bagdad la sase ani de inchisoare pentru apartenenta la gruparea jihadista Stat Islamic (SI) si intrare ilegala pe teritoriul Irakului, transmite AFP, citand o sursa judiciara. Adolescenta a primit cinci ani de inchisoare…

- Ministrul mexican de interne, Alfonso Navarrete, si guvernatorul statului Oaxaca, Alejandro Murat, au supravietuit vineri noaptea prabusirii unui elicopter militar care mai avea doar 30 sau 40 de metri pana la aterizare in zona cea mai afectata de cutremurul de vineri, informeaza EFE si Reuters.…

- Doi oameni au murit dupa ce un avion militar s-a prabusit in vestul Turciei, a anuntat, vineri, Armata turca, informeaza Le Figaro. Potrivit unui comunicat emis de Armata turca, un avion militar de antrenament de tipul SF-260D s-a prabusit, vineri, la scurt timp dupa ce a decolat de la…

- Doi oameni au murit dupa ce un avion militar s-a prabusit in vestul Turciei, a anuntat, vineri, Armata turca, informeaza Le Figaro. Potrivit unui comunicat emis de Armata turca, un avion militar de antrenament de tipul SF-260D s-a prabusit, vineri, la scurt timp dupa ce a decolat de la baza…

- Campania armata inceputa in Irak in 2014 contra gruparii jihadiste Statul Islamic s-a soldat cu 18.000 de morti si 36.000 de raniti, a anuntat miercuri ministrul de externe irakian Ibrahim al-Jafari, transmite Reuters. Anuntul a fost facut in cadrul unei conferinte internationale privind…

- Seful diplomatiei americane a indemnat marti, in Kuwait, coalitia internationala impotriva gruparii Statul Islamic (SI) sa nu lase garda jos in fata amenintarii jihadiste, in pofida succeselor militare in Irak si in Siria, relateaza AFP. Reuniunea acestei coalitii conduse de catre Statele Unite coincide…

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, a afirmat marti ca incheierea operatiunilor ample de lupta impotriva gruparii Stat Islamic (SI) nu inseamna ca Statele Unite ale Americii (SUA) si aliatii lor au ajuns la o infrangere durabila a organizatiei jihadiste, relateaza agentia Reuters, scrie agerpres.ro.…

- El cere crearea unei comisii guvernamentale pentru a demara o ancheta, conform purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov, informeaza agentia de presa rusa TASS. Comisie speciala „Presedintele a dispus ca guvernul sa instituie o comisie speciala pentru a investiga prabusirea…

- Armata israeliana a bombardat masiv sambata sistemele antiaeriene din Siria dupa ce un avion militar israelian a fost doborat in timpul unui raid precedent, anunta armata israeliana, precizand ca este vorba de "cel mai semnificativ atac" antisirian din ultimele decenii.

- Aproximativ 800 de femei care s-au alaturat gruparii Stat Islamic (SI) sunt retinute in regiunile kurde din nordul Siriei impreuna cu copiii lor, scrie in editia sa de sambata cotidianul...

- Un hotel s-a prabusit partial in urma cutremurului puternic produs marti seara in Taiwan, anunta echipele de interventie, citate de presa locala. Potrivit imaginilor de la fata locului, etajele inferioare ale unui hotel din orasul Hua-Lien s-au prabusit, iar cladirea de aproximativ zece…

- Un elicopter al fortelor armate nipone s-a prabusit luni intr-o zona rezidentiala din prefectura Saga din vestul Japoniei, provocand un incendiu, au anuntat autoritatile, potrivit site-ului postului NHK.

- Avioane turcesti au atacat luni 19 pozitii ale Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK) in nordul Irakului, omorand 49 de militanti, au anuntat joi fortele armate ale Turciei, relateaza agentia Reuters, scrie agerpres.ro. Doua lovituri aeriene au fost intreprinse luni in regiunile Asos/Qandil,…

- Avioane turcesti au atacat luni 19 pozitii ale Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK) in nordul Irakului, omorand 49 de militanti, au anuntat joi fortele armate ale Turciei, relateaza agentia Reuters. Doua lovituri aeriene au fost intreprinse luni in regiunile Asos/Qandil, Zap, Avasin/Basyan…

- Interpolul a facut publica o lista cu 50 de persoane suspectate ca ar fi agenti ISIS si despre care se crede ca au ajuns recent in Italia pe cale maritima. Suspectii ar incerca sa ajunga in alte tari europene, scrie The Guardian. Lista, obtinuta de ziarul britanic, a fost redactata de…

- Gardienii Revolutiei, armata iraniana de elita, au anuntat sambata arestarea a 16 presupusi membri ai gruparii jihadiste Stat Islamic (SI) si moartea a trei militari in ciocniri care au avut loc in sudul tarii, potrivit site-ului lor, Sepah News, citat de AFP. Sambata, in cursul luptelor…

- Cel putin opt persoane au murit, sambata, dupa ce un avion de vanatoarea al Statelor Unite a atacat din greseala un convoi militar din Irak, trimis sa asiste la o operatiune impotriva unor presupusi militanti ai organizatiei teroriste Stat Islamic, informeaza site-ul postului France24.

- Coalitia militara condusa de catre Statele Unite in Siria a anuntat ca a eliminat aproximativ 150 de militanti ai organizatiei teroriste Stat Islamic in urma unor atacuri aeriene desfasurate in regiunea Valea Eufratului, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Trei jihadiste franceze sunt in detentie in Irak pentru aderare la gruparea jihadista Stat Islamic si isi asteapta procesul judiciar in aceasta tara unde risca pedeapsa capitala, a anuntat marti o sursa apropiata acestui dosar, citata de AFP. Cele trei femei au fost capturate dupa caderea orasului…

- Kurzii sirieni au facut apel luni la coalitia internationala sub comanda SUA ce lupta impotriva gruparii Stat Islamic (SI) ''sa-si asume responsabilitatile'' in ce priveste ofensiva militara turca impotriva enclavei Afrin din nordul Siriei, ofensiva lansata de Ankara acum trei zile, relateaza AFP…

- Kurzii sirieni au facut apel luni la coalitia internationala sub comanda SUA ce lupta impotriva gruparii Stat Islamic (SI) ''sa-si asume responsabilitatile'' in ce priveste ofensiva militara turca impotriva enclavei Afrin din nordul Siriei, ofensiva lansata de Ankara acum trei zile,…

- Avioanele turce au lansat mai multe rachete asupra orașului sirian Afrin, aflat sub control kurd, o mișcare ce ar putea provoca tensiuni cu Statele Unite, scrie BBC News. Avioanele de razboi turcești au lansat atacuri aeriene asupra pozițiilor kurde din nordul Siriei, intr-o incearcare de a elimina…

- Numarul de civili ucisi in Siria si Irak de coalitia antijihadista condusa de SUA s-a triplat in 2017 din cauza atacurilor lansate impotriva centrelor urbane populate aflate in mainile gruparii Stat Islamic (SI), potrivit organizatiei neguvernamentale Airwars, informeaza vineri AFP. In total, in…

- Numarul de civili ucisi in Siria si Irak de coalitia antijihadista condusa de SUA s-a triplat in 2017 din cauza atacurilor lansate impotriva centrelor urbane populate aflate in mainile gruparii Stat Islamic (SI), potrivit organizatiei neguvernamentale Airwars, informeaza vineri AFP. In…

- "Din nefericire, sapte dintre cei aflati la bordul aparatului au decedat si continuam operatiunile de cautare in cazul altor trei", a indicat armata. Sursa mentionata nu a precizat cauzele prabusirii elicopterului. Aparatul, un MI-17 de fabricatie rusa, s-a prabusit in timp ce…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a amenintat luni ca "va ucide din fasa" forta frontaliera pe care Washingtonul intentioneaza sa o înfiinteze în Siria, forta formata în special din combatanti kurzi, pe care Ankara îi considera "teroristi", informeaza…

- Faptul ca armata birmana a recunoscut, pentru prima data, ca a ucis membri ai comunitatii rohingya este un 'pas pozitiv', a estimat lidera birmana Aung San Suu Kyi, transmite sambata AFP. Dupa ce a refuzat constant sa-si asume partea sa de responsabilitate in violentele contra…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a anuntat miercuri, 11 ianuarie, ca in acest an vor fi scoase la concurs 200 de posturi la Institutul “Cantacuzino”, schema de personal aprobata pentru aceasta institutie fiind de 1.075 de posturi. Dintre aceste posturi, 50 vor fi de cercetare, restul fiind…

- Un avion saudit al coalitiei militare angajate in conflictul din Yemen s-a prabusit duminica din cauza unei "defectiuni tehnice", fara a face victime, au indicat coalitia si o agentie de presa saudita, citate de AFP. Aparatul "a suferit o defectiune tehnica si s-a prabusit (...) intr-o…

- Operatiunile contra retelei teroriste Stat Islamic "intra intr-o noua etapa", a spus Gavin Williamson, precizand ca Guvernul Marii Britanii va continua cooperarea cu Statele Unite pentru eliminarea membrilor Stat Islamic din Siria si din alte zone ale lumii."Guvernul Marii Britanii este…

- Un elicopter militar rusesc Mi-24 s-a prabusit in Siria la 31 decembrie din cauza unei defectiuni tehnice, iar ambii piloti au murit, a anuntat miercuri ministerul rus al Apararii, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Un elicopter de atac rusesc de tip Mi-24 s-a prabusit in Siria și ambii piloti și-au pierdut viata, in cursul zilei de duminica, la 15 km de aeroportul militar din Hama, centrul Siriei, la nord de Damasc.

- Mirel Radoi considera ca Vlad Chiricheș și Nicolae Stanciu ar trebui sa fie liderii naționalei Romaniei, deși cei doi jucatori sunt rezerve la Napoli, respectiv Anderlecht. "Eu il vad pe Vlad Chiriches ca pe un lider, dar probabil ca mai avem nevoie de altii care sa poata sa traga echipa dupa ei si,…

- Cel puțin 40 de oameni au fost uciși intr-un atentat sinucigaș produs joi in Kabul, Afganistan. Agenția de știri Amaq, afiliata ISIS, a declarat ca grupul terorist Stat Islamic a comis atacul. UPDATE 16.30: ISIS a revendicat atentatul sinucigaș cu bomba comis intr-un centru cultural Shia din capitala…

- In Irak si in Siria se afla in prezent mai putin de 1.000 de combatanti ai gruparii Stat Islamic (SI), respectiv o treime din numarul estimat in urma cu numai trei saptamani, a indicat miercuri coalitia internationala sub comanda SUA care lupta impotriva organizatiei extremiste sunite, relateaza…

- Irakul si Siria au declarat amandoua, in ultimele saptamani, victoria impotriva gruparii Stat Islamic, dupa un an in care armatele celor doua tari, o serie de aliati straini si diverse forte locale i-au alungat pe jihadisti din toate orasele si satele care formau candva autoproclamatul lor ''califat''.SUA…

- Un german de 29 de ani suspectat ca intentiona sa comita un atentat cu un vehicul-berbece, în numele gruparii Stat Islamic (SI), a fost arestat miercuri de fortele speciale ale politiei germane, transmite AFP. Dasbar W. este banuit ca a sustinut si a fost membru al SI, a indicat…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a estimat ca razboiul din Siria contra gruparii Stat Islamic (SI) va fi "castigat pana la mijlocul, sfarsitul lui februarie", dar atunci "va trebui" discutat cu Bashar al-Assad, transmite AFP.

- FCSB și Viitorul se intalnesc in aceasta seara, de la ora 20:00, in direct la TV Digi Sport, Telekom Sport, Look și liveTEXT pe GSP.RO. Este ultimul derby al acestui an. VEZI LIVETEXT Din lotul gazdelor va face parte și Denis Alibec, care a lipist doua saptamani din cauza unei accidentari. In schimb…