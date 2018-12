Elicopter de urgenţă PRĂBUŞIT din cauza vremii nefavorabile, toţi cei patru membri ai echipajului au murit Un elicopter medical s-a prabusit intr-o zona muntoasa din apropiere de Porto, al doilea cel mai mare oras din Portugalia. Toti cei patru aflati la bord, doi piloti si doua cadre medicale, au murit in accident, potrivit media locale citate duminica de dpa si Reuters.



Serviciul de urgenta portughez INEM a anuntat ca a fost lansata o ampla operatiune de cautare cu participarea a 200 de oameni dupa accidentul survenit sambata seara.



Elicopterul a disparut dupa ce a transportat un pacient in varsta de 76 de ani cu probleme cardiace la un spital din Porto.



