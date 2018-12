Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatoarea statului mexican Puebla, Martha Erika Alonso si sotul ei, senator si fost guvernator al acestui stat din centrul Mexicului, si-au pierdut viata luni in urma prabusirii elicopterului la bordul caruia se aflau, relateaza AFP preluata de Agerpres. "Cele mai sincere condoleante parintilor…

