Elicopter al forţelor germane, prăbuşit în nordul Germaniei Un elicopter al fortelor armate germane s-a prabusit luni in nordul Germaniei, in apropierea orasului Hanovra.



Incidentul are loc la o saptamana dupa ce un pilot si-a pierdut viata in urma unei coliziuni a doua avioane de lupta Eurofighter fara munitie la bord in nord-estul Germaniei. Potrivit dpa, cei doi piloti care se aflau in avioanele Bundeswehr si-au folosit butoanele de ejectare, dar numai unul dintre ei a supravietuit. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

