- Un elicopter al puscasilor marini s-a prabusit in timpul unei misiuni de antrenament in sudul Californiei, iar cei patru membri ai echipajului sunt considerati morti, a anuntat armata, relateaza The Associated Press.

- La un pas de o tragedie a fost o femeie care a vrut sa urce cu liftul la etajul al treilea al cladirii ce aparține Uniunii Cineaștilor din Romania (UCR). Cauza care a condus la acest incident este una șocanta.

- Cand se afla in sala de cinematograf, unde filmul care rula urma sa se incheie curand, barbatul a constatat ca nu mai avea telefonul mobil la el. Aparatul cazuse intre scaunele de cinematograf, iar el a incercat sa il recupereze. Din nefericire insa, scaunele care sunt dotate cu dispozitive…

- Un elicopter s-a prabușit in zona Marii Bariere de Corali din Australia. In urma incidentului, doi turiști americani au murit, iar alte trei persoane, printre care și pilotul, au fost ranite. Persoanele decedate sunt un barbat de 79 de ani și o femeie de 65 de ani. In momentul…

- A primit un bilet si s-a prabusit. Ceilalți calatori s-au apropiat de ea sa o ajute, cand au observat biletul din mana sa. L-au citit și au ințeles ce se intamplase. Mai precis, Judy Dragland din California primise din partea unei femei un bilet de amenințare. In el scria așa: „Sunt doua arme…

- Autoritatile americane au confirmat ca a avut loc un schimb de focuri intr-un liceu din acest stat. Institutia respectiva a fost inchisa. Incidentul s-a produs in localitatea Great Mills, la un liceu. Nu exista deocamdata nicio confirmare oficiala a unor eventuale victime, dar postul de televiziune…

- Prezenta Fortelor Aeriene americane in Romania va creste in perioada urmatoare, pe fondul imbunatatirii dotarilor de la baza militara Mihail Kogalniceanu, a declarat generalul Tod D. Wolters, comandantul Fortelor Aeriene americane din Europa si din Africa, potrivit unui comunicat remis MEDIAFAX.

- Un alt oficial american a declarat ca la bordul aparatului erau sapte oameni. ABC News a confirmat ca toti erau membri ai Fortelor aeriene ale SUA.Nu exista indicii ca incidentul ar fi fost doborat, insa aceasta ipoteza nu este momentan exclusa, a declarat un oficial american. Oficialii americani…

- Un elicopter militar de tip HH-60 Pave Hawk s-a prabusit joi in apropiere de localitatea al-Qaim din vestul Irakului, a anuntat un oficial american, precizand ca mai multe persoane de la bordul aparatului si-au pierdut viata, informeaza site-ul postului ABC News.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, urmeaza sa viziteze marti in statul California o portiune a granitei cu Mexicul si sa inspecteze mai multe proiecte ale zidului care ar trebui in viziunea lui sa previna imigratia ilegala din tara vecina.

- In elicopter se aflau noua persoane. Aparatul de zbor a cazut intr-o zona rurala la aproximativ 1,5 kilometri de un post de control frontalier.Agentiile de presa ruse au relatat ca doua dintre cele noua persoane aflate in elicopter au supravietuit impactului. Din primele cercetari se pare…

- Cel putin opt persoane au murit dupa ce un elicopter s-a prabusit, miercuri, in provincia rusa Cecenia, a anuntat un purtator de cuvant al serviciilor locale de urgenta, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Cel putin 3 persoane au murit si alte 21 au fost ranite, dupa ce un bloc de locuinte cu trei etaje s-a prabusit in Poznan, vestul Poloniei, probabil ca urmare a unei explozii de gaz, au anuntat pompierii, informeaza duminica AFP. "Am scos de sub daramaturi trei corpuri neinsufletite. Alte 21…

- In accident si-au pierdut viata doua persoane aflate la sol, a informat ministerul de interne intr-o declaratie in reteaua Twitter. [citeste si] Cei doi oficiali au suferit doar rani minore. Ei erau insotiti de personal militar si din serviciul de protectie civila, intr-o misiune de…

- Un pensionar de 63 de ani, din Petrosani, a murit dupa ce a cazut in cap intr-un parau din centrul localitații. Omul statea pe o banca din parcul pensionarilor si si-a scapat telefonul din mana. S-a ridicat in picioare sa-l caute, dar s-a dezechilibrat si a cazut peste spatarul bancii direct…

- Un avion de antrenament s-a prabusit in Turcia. Doi militari turci si-au pierdut viata vineri in urma prabusirii unui avion de antrenament in vestul tarii, a anuntat armata turca, potrivit Agerpres , care nu precizeaza despre ce tip de aparat este vorba. Aparatul de zbor a disparut de pe radare la 20…

- Forța naturii este nebanuita! Mai multe masini au fost avariate in orasul Focsani, miercuri seara, dupa ce opt copaci s-au prabusit din cauza vantului si a zapezii, fiind nevoie de interventia pompierilor.

- Traficul rutier pe DN 1A Brașov – Ploiești se desfașoara ingreunat, miercuri, din cauza ninsorii abundente. Cinci tiruri nu șsi-au mai putut continua drumul intr-o panta abrupta, insa drumul nu a fost blocat. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a informat ca pe DN1A Brasov…

- Un elicopter s-a prabusit din cauza unui elan in statul american Utah. Accidentul s-a produs dupa ce animalul a fost lovit de elicea aparatului de zbor.Cei doi oameni care se aflau la bord au suferit rani usoare, dar elanul, din pacate, nu a supravietuit.

- Un avion cu 71 de persoane la bord s-a prabușit in Rusia, dupa ce s-a prabușit in afara Moscovei, scrie AFP. Cursa regionala a disparut de pe radare la scurt timp dupa ce a parasit aeroportul din Moscova catre orasul din apropiere de Muntii Ural. "Nu exista nicio sansa pentru a mai descoperi supravietuitori",…

- Cel putin trei persoane au murit si alte patru au fost ranite grav, duminica, dupa prabusirea unui elicopter turistic în Marele Canion din Statele Unite ale Americii, relateaza site-ul agentiei The Associated Press.

- Un elicopter cu turisti s-a prabusit in apropiere de Marele Canion din statul american Arizona. Cel putin trei oameni au murit, iar patru au fost raniti in urma accidentului.Fortele de ordine americane au declarat ca aparatul de zbor a fost complet distrus.

- Premierul Turciei, Binali Yildirim, a anuntat sambata ca doi militari turci au murit ca urmare a prabusirii unui elicopter in cursul ofensivei militare a Ankarei impotriva militiilor kurde...

- Un elicopter militar s-a prabusit peste o casa dintr-o zona rezidentiala din Japonia. In aparatul de zbor se aflau doar doi piloti. Unul dintre ei si-a pierdut viata, iar celalalt este in stare grava.

- Trei oameni au murit si alti doi au fost raniti dupa ce un elicopter s-a prabusit peste o locuinta din sudul Californiei, au anuntat, marti, autoritatile locale, informeaza The Associated Press.

- Hotelul aflat in pericol este Langtauferer Hof din Melago, o statiune de schi din Valea Vinschgau (Tirolul de Sud), au indicat agentia de stiri ANSA si ziarul local Alto Adige, informeaza Agerpres. Citeste si Risc mare de avalansa in Muntii Bucegi si FagarasReprezentantii hotelului…

- Un elicopter militar s-a prabusit in statul american California. Cele doua persoane aflate la bordul aparatului de zbor au murit. Nu se cunoaste, deocamdata, care sunt cauzele care au dus la producerea tragediei. Elicopterul prabusit a fost fabricat de compania americana Boeing.

- Brazilianul si-a anulat o deplasare la Londra, unde urma sa participe, duminica, la un eveniment organizat in onoarea sa de Asociatia Jurnalistilor Sportivi (FWA). “Joi dimineata, Pele s-a prabusit si a fost dus la spital in Brazilia, unde a facut mai multe teste care par sa indice o epuizare…

- Cel putin doua masini dintr-o parcare din Focsani au fost avariate, joi, dupa ce acoperisul unui bloc s-a prabusit peste ele, din cauza vantului foarte puternic, transmite corespondentul MEDIAFAX.Incidentul s-a produs inainte de pranz, dupa ce din cauza vantului puternic acoperisul unui bloc situat…

- Circulația pe drumul județean 102 I, care face legatura intre municipiul Campina și Valea Doftanei, a fost intrerupta cateva zeci de minute, chiar inainte de intrarea in comuna, din cauza unui copac cazut pe carosabil din cauza vantului, dar și sub greutatea zapezii.

