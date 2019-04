Stiri pe aceeasi tema

- Ianis Hagi (20 de ani) va pleca mai mult ca sigur de la Viitorul in aceasta vara, conform spuselor tatalui sau, Gica Hagi. Mai multe grupari sunt cu ochii pe tanarul fotbalist, a carui cota a "explodat". Galatasaray, Sevilla, Girona, Anderlecht, Standard Liege și Genk sunt echipele aflate pe urmele…

- Adrian Mutu și-a gasit fericirea in brațele Sandrei, dupa doua casnicii eșuate. Sandra a nascut in 2017 un baiețel frumos, care a primit numele Tiago. La cei 40 de ani, fostul fotbalist pare ca si-a gasit linistea si de mai bine de un an locuieste in Emiratele Arabe Unite, unde antreneaza echipa…

- Mircea Cosma, fost presedinte CJ Prahova, a vorbit despre modul in care a fost dusa lupta anticorupție in Romania. Fostul președinte de Consiliu Județean susține ca dosare intocmite de instituțiile din Romania fac parte dintr-un plan mult mai mare de inlaturare din joc a oamenilor „patrioți”, care…

- "Un autoturism cu volan pe dreapta care circula pe sensul de mers Oradea-Huedin a patruns pe sensul opus, unde a intrat in coliziune cu un autoturism care circula regulamentar si in care se aflau copiii", au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Cluj. Soferul care a provocat…

- Cristi Balaj, noul președinte al Agenției Naționale Anti Doping (ANAD), a intensificat efectuarea de controale la Liga 1 la fotbal, dar și la alte competiții sportive din Romania. Cluburile au luat foc și refuza sa achite modica suma de cate 186 de euro lunar. Banii stranși ar acoperi 100 de teste anual.…

- Doua persoane, intre care un copil de 4 ani, au decedat, iar alte doua au fost ranite in urma unui accident rutier produs duminica seara in comuna Tetoiu, pentru preluarea victimelor fiind solicitat si un elicopter SMURD, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

- Soferul unui autocar inmatriculat in București a efectuat o depașire neregulamentara, pe soseaua de centura a municipiului Arad, momentul fiind fotografiat de un alt participant la trafic și postat pe Facebook. Acolo au vazut-o și polițiștii, care s-au autosesizat și l-au identificat pe barbat, pentru…

- Un barbat de 42 de ani din Bacau, dat in urmarire nationala pentru mai multe infractiuni, a fost prins de politistii valceni in flagrant dupa ce a incercat sa pacaleasca, prin metoda "accidentul", o femeie din comuna Daesti, au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea,…