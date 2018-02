Eliberarea jurnalistului german Deniz Ycel, la un an dupa ce a fost arestat fara punere sub acuzare in Turcia un deal politic si militar?

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan urmeaza sa viziteze Germania odata ce un nou guvern german va fi instalat, a anuntat prim-ministrul Binali Yildirim intr-un interviu realizat de agentia dpa pe marginea Conferintei de Securitate de la Munchen. "Odata ce noul guvern german va fi format,…

- Nu putem trece peste abuzurile care se petrec intr-un stat ce se doreste democratic si demn de Uniunea Europeana. Bucuria libertatii (programata artistic) in Turcia lui Deniz Yucel, corespondent turc de nationalitate germana la Die Welt, dupa un an de inchisoare unde a asteptat procesul cu acuzatia…

- Unele divergente existente intre Ankara si Berlin au fost depasite, iar cele doua tari vor lua masuri 'impreuna' pentru a-si imbunatati relatiile, a declarat vineri premierul turc Binali Yildirim, la cateva ore dupa ce un tribunal turc a dispus punerea in libertate a jurnalistului germano-turc…

- Cotidianul german Die Welt a anuntat vineri punerea in libertate a corespondentului sau germano-turc la Istanbul, Deniz Yucel, inchis pentru "terorism" in urma cu un an in Turcia si a carui situatie a tensionat relatiile dintre cele doua tari, informatia fiind

- Doi oameni au murit dupa ce un avion militar s-a prabusit in vestul Turciei, a anuntat, vineri, Armata turca, informeaza Le Figaro. Potrivit unui comunicat emis de Armata turca, un avion militar de antrenament de tipul SF-260D s-a prabusit, vineri, la scurt timp dupa ce a decolat de la…

- Cancelarul german in exercitiu Angela Merkel a avertizat joi ca relatiile tensionate intre tara sa si Turcia nu vor putea reveni la normal fara punerea in libertate a unui jurnalist turco-german de catre Ankara si o ameliorare a statului de drept in Turcia, informeaza AFP, conform Agerpres.Merkel…

- Un post militar turc situat in Kurdistanul irakian a fost atacat marti, pentru prima data, si ''mai multi soldati au fost ucisi'', a afirmat un responsabil al Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK), precizand ca operatiunea nu a fost revendicata de organizatia sa, relateaza…

- Fortele Siriene Democratice (FSD), o alianta condusa de militii kurde, au afirmat luni ca au doborat o aeronava fara pilot a Turciei care survola regiunea Afrin, din nord-vestul teritoriului sirian, transmite agentia EFE. Intr-un comunicat, FSD a anuntat ca apararea sa antiaeriana a doborat drona,…

- ''Unul dintre elicopterele noastre a fost doborat in urma cu putin timp'', a declarat Erdogan intr-un discurs televizat din Istanbul, fara sa precizeze cine a doborat aparatul, dar a subliniat ca autorii tirurilor de arma ''vor plati pretul''.Agentia turca de presa Anadolu a indicat ca…

- Politia turca a retinut la Istanbul 31 de presupusi membri ai organizatiei jihadiste Statul Islamic care pregateau un atac , a anuntat agentia de presa turca Anadolu, relateaza Reuters. Politia a efectuat raiduri la sase adrese in trei districte din oras, a anuntat Anadolu, fara a da detalii…

- Turcia a eliberat inca un detinut politic cu cetatenie germana, a anuntat vineri Ministerul de Externe german, fara a preciza identitatea persoanei in cauza, transmite dpa. Potrivit unor surse citate de agentia de presa germana, detinutul a fost eliberat marti, dar el nu poate parasi teritoriul Turciei…

- Guvernul turc spera "sa deschida o noua pagina in relatiile turco-germane", a declarat miercuri purtatorul de cuvant al presedintiei turce, Ibrahim Kalin, informeaza dpa. "Ne asteptam ca urmatorul guvern german sa ia masuri, realizand ce aliat important este Turcia, cat de critic este rolul central…

- Emmanuel Macron avertizeaza Turcia impotriva oricarei veleitati de ”invazie” a Siriei, dupa asalturile comune ale armetei turce si aliatilor ei arabi sirieni impotriva unei militii kurde in nord-vestul tarii, relateaza AFP conform News.ro . ”Daca s-ar adeveri ca aceasta operatiune ar urma sa ia alta…

- Milliyet , ziar turc pro-Erdogan, anunta ca discutia telefonica dintre presedintele american Donald Trump si omologul sau turc a fost un esec in ce priveste apropierea dintre cele doua tari, scrie Rador. Relatiile SUA-Turcia, tensionate dupa puciul esuat din 2016, raman extrem de reci, chiar daca Turcia…

- Grecia nu-i va extrada pe cei opt soldați turci care au fugit din țara vecina dupa incercarea eșuata de lovitura de stat din 2016, dar posibilitatea ca aceștia sa fie judecați in Atena este inca deschisa, a declarat ministrul grec al justiției pe 23 ianuarie. Cei opt barbați - trei maiori, trei capitani…

- Cel putin 260 de militanti ai gruparii insurgente kurde Unitatile Populare de Protectie (YPG) si ai organizatiei teroriste Stat Islamic au fost ucisi in provincia siriana Afrin de la declansarea operatiunii "Ramura de maslin" de catre Turcia, a anuntat marti armata turca, relateaza agentia Anadolu.

- Cel putin 54 de combatanti kurzi si rebeli sirieni pro-turci au fost ucisi in cele trei zile de confruntari in nord-vestul Siriei, unde Turcia a lansat sambata o ofensiva impotriva enclavei kurde Afrin, a anuntat luni Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO), citat de AFP. ''Loviturile…

- Cel putin 12 persoane au fost reținute la Istanbul. Protestatarii demonstrau impotriva operatiunii pe care Turcia o intreprinde in provincia siriana Afrin (nord) impotriva militiei kurde siriene YPG, sustinuta de catre SUA. Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, i-a avertizat anterior…

- Politia turca a folosit duminica spray-uri cu piper pentru a-i dispersa pe protestatarii pro-kurzi la Ankara si Istanbul, retinand cel putin 12 persoane la Istanbul, relateaza Reuters. Protestatarii demonstrau impotriva operatiunii pe care Turcia o intreprinde in provincia siriana Afrin…

- Yildirim a spus ca scopul este de a stabili o „zona sigura" pe o suprafata de 30 de kilometri pe teritoriul Siriei. Turcia a inceput operatiunea impotriva militiei kurde YPG sambata, cu atacuri aeriene in regiunea Afrin. Aceasta operatiune a Turciei risca cresterea tensiunilor cu Statele Unite ale Americii,…

- Turcia a anuntat ca trupele sale terestre au patruns in regiunea Afrin din nordul Siriei, ca parte a operatiunii incepute de oficialii de la Ankara pentru eliminarea luptatorilor kurzi din zona apropiata de granita dintre cele doua state, a anuntat prim-ministrul turc, Binali Yildirim, informeaza…

- Patru rachete au fost lansate, astazi, de kurzii din Siria asupra orașului turc Kilis, provocând pagube materiale și ranind o persoana, a declarat Mehmet Tekinarslan, guvernatorul regiunii Kilis, informeaza The Associated Press. Tekinarslan a precizat ca atacul a fost lansat duminica…

- Nuri Guney este un personaj din peisajul municipiului Satu Mare care atrage rapid zambetele si simpatia celor din jur. Accentul sau si modul in care face eforturi sa vorbeasca limba romana il scot imediat din multime si starnesc intrebarea: „De unde esti, ca nu pari sa fii de aici?”. Iar raspunsul lui…

- Germania si Turcia vor relua consultarile regulate la nivel guvernamental dupa o intrerupere de aproape un an, in contextul in care Ankara continua sa insiste pentru o normalizare a relatiilor bilaterale tensionate, transmite miercuri dpa, preluand cotidianul Die Welt. Responsabili de…

- Turcia va lansa in zilele urmatoare un asalt militar asupra enclavei kurzilor din nordul Siriei, a declarat, duminica, presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, indemnand Statele Unite sa ofere sustinere in lupta impotriva insurgentilor kurzi, relateaza Abc News.

- Coalitia condusa de SUA in Siria actioneaza impreuna cu militiile aliate siriene pentru a crea o noua forta de frontiera, compusa din 30.000 de oameni, a anuntat coalitia duminica, o decizie care nemultumeste Turcia, deja iritata de sprijinul american pentru fortele in care domina kurzii in Siria,…

- Ministerul de Externe german l-a convocat in decembrie anul trecut pe ambasadorul Iranului la Berlin in legatura cu cazul unui barbat, nascut in Pakistan, care fusese condamnat pentru spionarea unui politician german in favoarea Teheranului, transmite marti DPA. Ambasadorul iranian Ali…

- Jurnalistul german Deniz Yucel, care se afla in inchisoare in Turcia de peste zece luni, a declarat, vineri, ca autoritatile de la Ankara il tin ostatic intrucat nu a fost pus sub acuzare, relateaza site-ul agentiei DPA.

- Ministerul de Externe al Turciei a condamnat sambata decizia unei instanțe din Grecia de a acorda azil politic copilotului unui elicopter al armatei turce, care a fugit din Turcia dupa tentativa de lovitura de stat de anul trecut.

- Misiunile consulare americane in Turcia vor reincepe sa elibereze vize, in urma unei suspendari temporare provocate de arestarea unui angajat consular, a anuntat joi Ambasada americana la Ankara, scrie AFP, conform news.ro.Turcia a ”dat asigurari la nivel inalt” Statelor Unite in acest sens,…

- Ambasada SUA la Ankara a anuntat joi ca a ridicat toate restrictiile in serviciile de acordare a vizelor, dupa ce Turcia a oferit asigurari la nivel inalt privind personalul turc din cadrul misiunilor diplomatice americane, temperand astfel tensiunile care persista de o luna intre cei doi aliati…

- Guvernul de la Berlin a declarat vineri ca eliberarea unui alt cetatean german dintr-o inchisoare din Turcia reprezinta un "semnal pozitiv" in relatiile diplomatice dintre cele doua tari, extrem de tensionate in ultimele luni, informeaza dpa si AFP."Este bine ca (David) Britsch se intoarce…

- Cancelarul Angela Merkel a salutat luni eliberarea conditionata a jurnalistei si traducatoarei germane Mesale Tolu dintr-o inchisoare din Turcia, dar a subliniat ca ''nu este o veste complet buna intrucat ea nu are permisiunea de a parasi tara, iar procesul sau este inca in desfasurare'', transmite…

- Un tribunal turc a ordonat luni eliberarea conditionata a unei jurnaliste si traducatoare germane, a carei condamnare la inchisoare la sfarsitul lunii aprilie pentru 'apartenenta la o organizatie terorista' a iritat Berlinul, au anuntat avocatii sai, relateaza AFP. Tribunalul a…

- "Israelul este un stat de ocupație. Mai mult, acesta este un stat terorist", a declarat liderul Turciei in deschiderea summitului extraordinar al Organizației Cooperarii Islamice (OCI). De asemenea, președintele turc a indemnat la recunoașterea Ierusalimului de Est drept "capitala a Palestinei",…

- Autoritațile de la Budapesta au dezmințit, marți, informația potrivit careia mai mulți membri ai unui ansamblu folcloric turc au cerut azil politic in Ungaria, țara unde venisera pentru a participa la un festival la Budapesta, transmite MTI. Biroul pentru imigrație ungar a precizat…

- Un grup de 11 persoane care faceau parte dintr-un ansamblu folcloric turc au cerut azil politic in Ungaria, tara unde au venit pentru a participa la un festival la Budapesta, a anuntat marti cotidianul turc Hurriyet, citat de agentia EFE. Conform unor surse din politia turca citate de acest cotidian,…

- Serviciul antiterorist din Grecia a efectuat marți percheziții in mai multe apartamente din centrul Atenei. In urma perchezițiilr au fost reținute noua persoane pentru presupuse legaturi cu o grupare de extrema-stinga scoasa in afara legii in Turcia, a anunțat poliția elena, transmite Reuters. ''Pina…

