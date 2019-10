De trei saptamani, actele de urbanism ce trebuie eliberate de Primaria Motru nu se pot oferi beneficiarilor asta pentru ca șefa Serviciului Urbanism a indeplinit condițiile de pensionare iar, deși salariata a anunțat autoritațile inca de la inceputul anului sa gaseasca soluții, acest lucru nu s-a intamplat. Intrarea femeii in concediu și apoi la pensie a creat un val de nemulțumiri in randul solicitanților unui act de urbanism de la primarie, oamenii fiind intorși din drum dupa ce li s-a spus ca nu are cine le semna documentele cerute instituției publice. Situația in cauza a ajuns pana…