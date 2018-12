Stiri pe aceeasi tema

- Statul roman renunța la cererile de extradare pentru Elena Udrea și Alina Bica, din Costa Rica. Decizia vine ca urmare a deciziei ICCJ de a suspenda executarea pedepselor celor doua.Foarte probabil, dupa aceasta decizie, Udrea și Bica vor fi eliberate din inchisoarea din Costa Rica. Revenim…

- Avocatul Elenei Udrea din Costa Rica a confirmat pentru Romania TV ca a depus plangere impotriva judecatorului care a decis prelungirea arestului preventiv atat pentru Elena Udrea, cat si pentru Alina Bica. Cele doua sustin ca nu este normal ca masura arestului sa fie prelungita pe o perioada nedeterminata.…

- Cornel Tabacaru, omul de afaceri roman stabilit in Costa Rica, a vorbit la Romania TV despre situația celor doua. Tabacaru e convins ca acestea vor ramane in arest, pe toata perioada procesului de extradare, care poate dura chiar și un an. Mai mult, omul de afaceri este convins ca cele doua nu vor…

- Avocatul Veronel Radulescu a declarat vineri ca Elena Udrea si Alina Bica au declarat recurs la decizia de arestare luata de o instanta din Costa Rica, sustinand ca procedura de extradare este complexa. "Au calea de atac a recursului fata de decizia judecatorilor din Costa Rica care a fost luata ieri,…

- Elena Udrea și Alina Bica au fost reținute de Interpol in Costa Rica, pe 3 octombrie. Cele doua erau cautate de autoritați pentru a ispași pedepsele pronunțate de justiția din Romania. Elena Udrea si Alina Bica vor sta in arest preventiv doua luni, in Costa Rica, perioada in care va fi efectuata procedura…

- Avocatul Elenei Udrea, Veronel Radulescu, a explicat ca Alina Bica și Elena Udrea nu pot fi extradate din Costa Rica, fiind protejate de legea de acolo. In ceea ce o privește pe Udrea, ea are protecție din cauza copilului, in timp ce Alina Bica beneficiaza de faptul ca acuzațiile din Romania nu au…

- Elena Udrea si Alina Bica au fost arestate in Costa Rica dupa ce politia locala a pus in aplicare o cerere a Interpol. Informația a fost confirmata joi dimineața de avocatul Elenei Udrea, Veronel Radulescu. Cele doua femei erau date in cautare pentru a ispasi pedepse pronuntate de catre justitia din…

- Elena Udrea și Alina Bica au fost reținute in Costa Rica pe baza unui mandat al Interpol. Avocatul Elenei Udrea afirma la Antena 3 ca șansele ca fostul ministru PDL al Dezvoltarii sa fie extradat in Romania...