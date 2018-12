Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea, condamnata la 6 ani de inchisoare in dosarul „Gala Bute” a descris conditiile din inchisoarea din Costa Rica, unde a fost retinuta in momentul in care instanta din Romania a condamnat-o definitiv pentru fapte de coruptie.

- Revenire in Romania Bogdan Chirieac a intrebat-o pe Elena Udrea daca se va intoarce in Romania dupa ce a fost elberata. ”Macar prin dezvaluirile pe care știu ca le puteți face sa nu se mai repete in Romania razboiul romano-roman. Epoca aceasta cumplita, neagra, care a ținut țara pe loc sa…

- Cornel Tabacaru, omul de afaceri roman stabilit in Costa Rica, a vorbit la Romania TV despre situația celor doua. Tabacaru e convins ca acestea vor ramane in arest, pe toata perioada procesului de extradare, care poate dura chiar și un an. Mai mult, omul de afaceri este convins ca cele doua nu vor…

- In presa romaneasca au circulat numeroase informatii potrivit carora Elena Udrea si Alina Bica traiesc in penintenciar, in conditii groaznice. Avocata Alinei Bica, Laura Vicol, a sustinut aceste afirmatii. In replica, autoritatile din Costa Rica au pus-o la punct pe Elena Udrea in ceea ce priveste conditiile…

- Elena Udrea ar putea recurge la mutari neașteptate pentru a-și redobandi libertatea. Ieri, magistrații din Costa Rica au respins cererea prin care Elena Udrea a solicitat sa fie eliberata din arest. "Jurnalistul Catalin Tache este de parere ca cel vizat de asa zisa tradare a fostului…

- Condamnata la șase ani de detenție pentru dosarul Gala Bute, Elena Udrea, fost ministru al Turismului in timpul guvernarii PDL, este in prezent inchisa inr-un penitenciar din Costa Rica, acolo unde a ajuns dupa ce a fost reținuta de Interpol. Jurnaliștii Antena 3 susțin ca la data plecarii…

- Coaliția PSD-ALDE primește lovituri in succesiune, in demersul de a schimba sistemul judiciar din Romania. Comisia de la Veneția a trimis un raport extrem de critic la modificarile Codului Penal și a Codului de Procedura Penala, iar acest raport ajunge și pe masa Comisiei Europene.Citește…

- Catalin Botezatu este extrem de transant in ceea ce priveste situatia in care se afla Elena Udrea. Este inuman, animalic, sa nu-ti poti alapta copilul nou nascut, sustine celebrul designer. Botezatu condamna modul in care autoritatile au actionat in cazul arestarii acesteia si mai sustine ca nu se simte…