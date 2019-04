Elianne lansează „Umbra ta” Dupa ce a lansat alaturi de Connect-R piese precum „Ma bate inima” și „Vrajitori”, Elianne revine cu cel de-al doilea single din cariera solo – „Umbra ta”, o piesa despre urmele pe care dragostea o lasa in sufletele oamenilor atunci cand persoana iubita decide sa plece. Versurile piesei sunt puse in scena printr-un videoclip regizat de Claudiu Stan, cu un scenariu realizat chiar de catre artista. „Sunt fericita ca am reușit sa-mi implementez gandurile atat in piesa, cat și in videoclip și a ieșit un lucru interesant care sper sa fie ințeles de public. Atunci cand ne pierdem in gandurile «urbane»,… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

