- Film directors Elia Suleiman, Mounia Meddour and Jasmila Zbanic are the special guests of the Les Films de Cannes a Bucarest festival, which takes places between October 18 and 27 in Bucharest, informs a press release of the organisers sent to AGERPRES. Palestinian artist Elia Suleiman is the winner…

- Regizorii Elia Suleiman, Mounia Meddour si Jasmila Zbanic sunt invitati speciali ai festivalului Les Films de Cannes a Bucarest, ce se desfasoara intre 18 si 27 octombrie, informeaza un comunicat al organizatorilor transmis AGERPRES. Artistul palestinian Elia Suleiman este castigatorul premiului special…

- Filme realizate de Werner Herzog, Jean-Pierre si Luc Dardenne, Ken Loach, Marco Bellocchio, Arnaud Desplechin, Xavier Dolan vor putea fi vazute la festivalul Les Films de Cannes a Bucarest, care va avea loc in perioada 18 - 27 octombrie. "Ca in fiecare an, si in 2019, line-up-ul de la Cannes a aratat…

- Werner Herzog, Luc și Jean-Pierre Dardenne, Ken Loach, Marco Bellocchio, Arnaud Desplechin, Xavier Dolan. Ca in fiecare an, și in 2019, line-up-ul de la Cannes a aratat ca o veritabila batalie intre titanii cinematografiei mondiale de categorie grea, cu varste cuprinse intre 30 și 82 de ani. O confruntare…

- Pe 18 si 19 octombrie, Claude Lelouch va fi invitatul de onoare al festivalului Les Films de Cannes a Bucarest, iar organizatorii evenimentului ii vor dedica o retrospectiva in cadrul careia vor fi prezentate trei dintre lungmetrajele autorului. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica…

- Cineastul francez Claude Lelouch, cunoscut pentru ca a realizat in 1966 filmul "Un barbat si o femeie", va fi invitatul de onoare al festivalului Les Films de Cannes a Bucarest, pe 18 si 19 octombrie, anunta organizatorii.

- Filmul ''Parasite'' (''Gisaengchung''), de Bong Joon-ho, marele castigator al editiei din 2019 a Festivalului de Film de la Cannes, va fi proiectat la Bucuresti, la festivalul dedicat evenimentului de pe Croazeta, Les Films de Cannes a Bucarest, ce are loc intre 18 si…

- Lungmetrajele „Dolor y gloria”, de Pedro Almodovar, „It Must Be Heaven”, de Elia Suleiman, si „Parasite”, de Bong Joon-ho, se numara intre primele cinci productii anuntate in programul editiei de anul acesta a festivalului Les Films de Cannes a Bucarest, care va avea loc in perioada 18 - 27 octombrie.