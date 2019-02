ELI feat. Oana Radu – Bluza Gri + Album Nou ELI

Stiri pe aceeasi tema

- O noua colaborare intre Oana Radu și Eli pe o melodie care transmite emoție inca din primele secunde. „Bluza Gri” este extrasa de pe albumul semnat ELI – „ANOTIMP” care este disponibil din 24 februarie 2019 pe toate platformele de streaming. „ANOTIMP” este primul material discografic al artistului ELI…

- In perioada 6 – 8 februarie s-a desfașurat, la Lisabona, o noua intalnire de lucru intre partenerii proiectului. Au fost discutate aspecte referitoare la atelierele de dezvoltare a abilitaților pentru o viața independenta, ce vor fi derulate, in cursul verii, cu copiii din centrele de plasament.…

- Conform reprezentanților Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” Timișoara, luni, 11 februarie, aici sunt internați 13 pacienți cu suspiciune de gripa, ceea ce inseamna ca diagnosticul doctorilor nu a fost inca confirmat sau infirmat cu analizele de laborator ale Institutului Cantacuzino.…

- O femeie in varsta de 74 de ani a incercat in aceasta dimineața sa se sinucida, aruncandu-se de pe pod, in apropierea Garii de Nord din Timișoara. Batrana a fost salvata de muncitorii care lucreaza la Podul Dragalina. Fara sa ezite, barbații au intrat dupa ea in apa și au scos-o la mal. La fața ...…

- Timișoara se dezvolta și un numar mare de strazi noi apar pe teritoriul orașului. Albumul personalitaților timișorene, banațene, romanești... The post Strazi noi cu nume de personalitați in Timișoara appeared first on Renasterea banateana .

- Alina Gorghiu a declarat, joi, la Timișoara, dupa ce președintele Klaus Iohannis a respins numirea Olguței Vasilescu pentru Ministerul Dezvoltarii, ca PSD ar trebui sa propuna o persoana “competenta și decenta” pentru aceasta funcție, transmite corespondentul MEDIAFAX.Alina Gorghiu, fost lider…

- Un magazin de electronice si electrocasnice din incinta unui mall din Craiova, a fost spart de trei barbati, care ar fi patruns in cladire inainte de deschidere. S-au tras focuri de arma pentru prinderea hoților. Potrivit unor surse judiciare, pentru prinderea autorilor, politistii au tras focuri…

- Sa le spunem „La multi ani”, in Piata Unirii, la Targul de Craciun. – Dupa 31 de ani de la lansare, Celelalte Cuvinte canta integral piesele de pe primul album al trupei, celebrul album “cu patrațele”, aparut in 1987, la Electrecord. Povesteste-ne putin contextul muzical in momentul…