- SUCCES… Alin Sava, elevul minune de la Liceul “Emil Racovita”, a fost felicitat de prefectul si subprefectul judetul Vasluiului. Tanarul a primit din partea acestora o Diploma de Excelenta si a fost indemnat sa continue pe acelasi drum. “Am tinut sa-l cunosc indeaproape pe Alin, care este un exemplu…

- ADVERTORIAL POLITIC TSD Maramures a organizat vineri, 23 martie 2018, un campionat de tenis de masa sub coordonarea profesorului Adrian Catricicau. Presedintele tinerilor social-democrati din Maramures, Flaviu Balan, a aratat ca a pregatit acest eveniment ajutat de mai tanarul sau coleg, Sebastian Andreka,…

- Prefectul judetului Vaslui, i-a acordat, astazi, o diploma de excelenta elevului Alin Sava, de la Liceul „Emil Racovita” din municipiul Vaslui, calificat la faza nationala a olimpiadelor scolare la patru discipline. „Am tinut sa-l cunosc indeaproape pe Alin, care este un exemplu pentru colegii sai.…

- Multe olimpiade nationale ori sunt programate in aceeasi zi, ori una dupa cealalta, in orase diferite, la cateva sute de kilometri distanta. In aceste conditii, mai multi elevi suceveni au fost nevoiti sa renunte la participarea la unele faze nationale la care s-au calificat si la care ar fi avut tot…

- David Corneliu Turturean, elev in clasa a IX-a la Colegiul Național "Ștefan cel Mare" Suceava, continua sa uimeasca si in acest an prin performanțele sale scolare.Dupa ce anul trecut a bifat o reusita cu adevarat remarcabila prin calificarea la un numar record de olimpiade, si anume ...

- Un elev in clasa a X-a la Colegiul National de Informatica „Matei Basarab” din Ramnicu Valcea, Gabriel Alexandru Mincu - Musat, s-a calificat pentru a doua oara la faza nationala a olimpiadei de logica. O materie care se studiaza doar in clasa a IX-a, permite participarea elevilor din toate clasele…

- NOU… Elevii vasluieni care au obtinut rezultate bune la olimpiadele de Matematica, Informatica, Fizica, Chimie si Biologie, dar nu s-au calificat la faza nationala, mai au o sansa. Ministerul Educatiei Nationale a aprobat suplimentarea locurilor cu 10% din numarul total de locuri atribuite initial la…

- O eleva de la Liceul Teoretic „Ana Ipatescu” din Gherla va reprezenta județul Cluj la olimpiada de franceza, faza naționala, care are loc la Buzau, la inceputul lunii aprilie. Antonia Daria Mureșan este eleva in clasa a VII-a și a participat pentru prima data la olimpiada. Ea studiaza limba franceza…

- BRAVO… Judetul Vaslui va fi reprezentat de cinci elevi la faza nationala a Olimpiadei de Istorie. Doi dintre acestia sunt de la Liceul Teoretic “Emil Racovita”. Este vorba despre Goran Rahela si Doroftei Andra Doriana. Cea mai mare nota obtinuta apartine, insa, unei eleve de la Colegiul National “Gheorghe…

- Cinci elevi ai clasei a X-a de mate-info de la LMK s-au calificat la faza naționala a Olimpiadei de Informatica. Ei sunt pregatiți de profesoara Ciurescu Florica. Liceul ”Mihail Kogalniceanu” (LMK) Vaslui bifeaza o noua situație inedita. In premiera, aceeași clasa ofera cinci elevi calificați la faza…

- SUCCES… Sunt din judetul Vaslui, sunt inteligenti si iubesc chimia. Sase elevi, doi de gimnaziu si patru de liceu, s-au calificat la faza nationala a Olimpiadei de Chimie. Unul dintre ei este Alin Cosmin Sava, elevul calificat la patru olimpiade scolare, care anuntat insa ca renunta la aceasta. Locul…

- Drumuri inchise 19 Martie 2018. Traficul rutier a fost inchis pe mai multe drumuri naționale și județene din cauza condițiilor meteo. Autoritațile au oferit deja rute ocolitoare. Circulatia a fost reluata in conditii normale pe autostrada A2 (carosabil la negru) luni dimineata. Autostrada A2 a fost…

- Alin Sava Etapa județeana a olimpiadei de informatica a fost una dintre cele mai disputate, participarea fiind numeroasa și de calitate. ”Emil Racovița” Vaslui a caștigat la toate clasele de liceu! Județul nostru va avea la etapa naționala 16 reprezentanți, dintre care 11 de la liceu. Elevul Alin Constantin…

- ”Micul geniu” al Vasluiului s-a clasat primul din județ la olimpiadele de Chimie, Fizica, Matematica și Informatica, insa a decis sa se prezinte doar la cele de matematica și informatica, visul sau fiind sa studieze mai departe aceste doua discipline. Pasiunea pentru informatica și-a descoperit-o in…

- SUCCES… Alin Sava este cu adevarat copilul minune al Vasluiului. Elev in clasa a IX-a la Liceul Teoretic “Emil Racovita”, acesta continua sa uimeasca cu performantele sale. A reusit sa se califice la patru olimpiade nationale, doua dintre ele, desfasurate in aceeasi zi: Matematica, Informatica, Fizica…

- BRAVO… Vasluiul va fi reprezentat de 16 elevi la faza nationala a Olimpiadei de Informatica, cinci – la gimnaziu si 11 – la liceu. Cei mai buni provin de la Liceul Teoretic “Emil Racovita”, patru dintre acestia clasandu-se pe primele locuri ale claselor a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a. Este vorba despre…

- SUCCES… Doi elevi din Vaslui si doi din Barlad vor reprezenta judetul la faza nationala a Olimpiadei “Stiintele Pamantului”. Este vorba despre Ailioaiei Tudor Calin si Bordeianu Andrei, ambii de la Liceul Teoretic “Mihail Kogalniceanu” Vaslui, precum si despre Stoian Catalin si Munteanu Andu Florin,…

- Trei elevi suceveni s-au calificat la etapa naționala a Olimpiadei de limbi romanice - limba spaniola, competiție organizata in județul Dambovița, in perioada 2-6 aprilie 2018Este vorba despre: Octavian George Gherasim, clasa a IX-a; Sabina Semenciuc, clasa a X-a și Diana Florina Carceanu, clasa a ...

- Rezultatele foarte bune obtinute la etapa judeteana a Olimpiadei de Geografie din 3 martie, de la Colegiul de Informatica „Spiru Haret", i-au propulsat pe sase elevi suceveni in lotul care va reprezenta Suceava la etapa nationala a competitiei. 73 de elevi au participat la testarea ...

- Limba lui Shakespeare se invata cu multa sarguinta la Liceul Teoretic “Petru Maior”. Seriozitatea si munca asidua a unui grup de elevi la disciplina limba engleza au adus rezultate prestigioase, cu care se mandresc atat elevii, cat si parintii si profesorii lor. In luna decembrie a anului trecut, elevii…

- Și in acest an, țara noastra va avea reprezentanți la Concursul „Certamen Horatianum Venosa”, care este recunoscut de Ministerul Educației Naționale drept faza internaționala a Olimpiadei de limbi clasice – limba latina. Lotul Romaniei este format din doi elevi, selecționați pe baza rezultatelor obținute…

- Patru dintre cei șapte elevi care vor reprezenta județul nostru la faza naționala a olimpiadei de geografie invața la Colegiul Național „Gheorghe Roșca Codreanu” Barlad. Alți doi sunt vasluieni, iar unul e negreștean. Deși regulamentul olimpiadei de geografie prevede ca fiecarui județ i se atribuie…

- Violeta Stoica In noua unitați de invațamant din județul Prahova a fost boicotata simularea evaluarii naționale pentru clasa a VIII-a. Potrivit declarațiilor liderului Sindicatului “Școala Prahovei”, Ion Duța, vicepreședinte al Federației Sindicatelor Libere din Invațamant, unitațile de invațamant in…

- "Cuvinte care se vad, gesturi care se aud" - prin programul PROEDUS CIVITAS finantat de catre Primaria Municipiului Bucuresti - Perioada de desfasurare: martie - aprilie 2018 Activitatile proiectului: I. Conferinta de deschidere - Teatrul Excelsior -Prezentarea proiectului -Moment senzorial - "Cuvinte…

- Grație rezultatelor foarte bune obținute anul trecut la olimpiada naționala de fizica, pentru actuala ediție județului Vaslui i-au fost alocate 12 locuri. In urma etapei județene, desfașurate pe 24 februarie, la Liceul „Ștefan Procopiu”, s-au calificat pentru naționala șapte elevi din Vaslui, doi din…

- Starea drumurilor 1 martie. Țara este paralizata de frig de la inceputul saptamanii. In mai multe regiuni din țara au cazut cantitați considerabile de zapada. In continuare nu se poate circula pe multe sosele din Romania ca urmare a conditiilor meteo nefavorabile. Drumuri nationale si autostrazi cu…

- Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Buzau a transmis, marti, rezultatele finale la olimpiada judeteana de fizica. 14 elevi din judetul Buzau au reusit sa se califice la etapa nationala, ce se va desfasura in perioada 2-6 aprilie la Breaza, Prahova. Lotul are si 4 elevi de rezerva. Dintre castigatori…

- Colegiul ”Anghel Rugina”, la baieți, și Liceul ”Mihail Kogalniceanu”, la fete, vor reprezenta Vasluiul la faza regionala a Olimpiadei Sportului Școlar la volei. Zilele trecute, sala de sport a Școlii ”Mihail Sadoveanu” Vaslui a fost mai animata ca niciodata. Zeci de elevi, susținatori ai echipelor participante…

- CALIFICARE…Patru eleve inteligente din mediul rural vor reprezenta judetul Vaslui la etapa nationala a Olimpiadei “Universul cunoasterii prin lectura”. Alexandra Cotarci, eleva in clasa a V-a la Scoala Gimnaziala “Stefan Ciobotarasu” Lipovat, Oana Florina Marica, eleva in clasa a VI-a la Scoala Gimnaziala…

- Iarna a paralizat țara! Autostrazile A2 Bucuresti – Constanta si A4 Ovidiu – Agigea sunt inchise marti dimineata, la fel ca si alte 25 de drumuri nationale, in timp ce pe trei drumuri nationale se circula restrictionat. Circulatia rutiera a fost inchisa, marti dimineata, pentru toate categoriile de…

- Drumuri inchise din cauza viscolului și a zapezii. La cateva ore de cand meteorologii au emis cod portocaliu și galben de ger, ninsori și viscol in țara noastra, s-au produs derapaje ușoare ale autoturismelor in afara carosabilului, blocaje pentru perioade scurte de timp, restricții rutiere pe anumite…

- Un elev, de 15 ani, de la Liceul "Emil Racovita" din Galati se afla, vineri, in stare grava, la Spitalul de Copii din localitate, cu arsuri pe 25% din corp, dupa ce a facut un experiment, inspirat, cel mai probabil, de pe internet.Adolescentul se afla in camera de camin din cadrul Colegiului "Costache…

- INVITATIE… “Caravana Francofona pentru Biodiversitate” ajunge, maine, la Vaslui. Mai exact, la Liceul Teoretic “Emil Racovita”, acolo unde se va desfasura manifestarea cultural-stiintifica “Biodiversitate-Umanitate: vietile noastre sunt legate”. Scopul evenimentului este constientizarea necesitatii…

- Patru etape nationale ale olimpiadelor si concursurilor scolare vor fi gazduite de judetul Alba, in 2018. Alba Iulia va reuni elevii calificati la faza nationala a Olimpiadei de Istorie, in perioada 2-6 aprilie. Tot la Alba Iulia se desfasoara etapa nationala a Concursului de fizica si chimie pentru…

- Mai multi elevi ai Colegiului Național „Frații Buzești“ din Craiova au reușit sa fie pe podium la Concursul Național de Matematica și Informatica „Grigore Moisil“, desfașurat la Urziceni in perioada 2-4 februarie. Performanțe au fost obținute insa și la Olimpiada ...

- Aproape de 300 de rase diferite de animale mici de casa si pasari au fost aduse in standuri, vineri, pentru a fi prezentate publicului, indeosebi copiilor si elevilor de Asociatia Crescatorilor de Pasari si Animale Mici ‘Creasta Cocosului ‘ Maramures, in cadrul unei expozitii gazduite de Liceul Teoretic…

- Asociatia Crescatorilor de Pasari si Animale Mici „ Creasta Cocosului „ Maramures, organizeaza in perioada 2- 4 februarie, in incinta salii sportului din Liceul Teoretic „Emil Racovita” din municipiul Baia Mare o expozitie inediata cu animale de casa, eveniment la care copii, dar si parintii acestora…

- INTELIGENT…Razvan Honcu, elev in clasa a XII-a la Liceul “Stefan Procopiu”, va reprezenta judetul Vaslui la etapa nationala a Olimpiadei de Astronomie si Astrofizica. Aceasta se va desfasura in intervalul 2-5 februarie 2018, la Gura Humorului, judetul Suceava. Indrumat de prof. Leonas Dumitrascu, Razvan…

- Andreea Amza (17 ani) este eleva in clasa a XI-a la Colegiul National „Tudor Vladimirescu“ din Targu Jiu, care este considerat unul dintre cele mai bune licee din judetul Gorj. Aceasta a reusit o performanta remarcabila: s-a calificat la trei etape nationale la discipinele lingvistica, stiinte ale pamantului…

