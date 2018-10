Scene șocante intre mai mulți elevi de la un renumit liceu din Capitala! CANCAN.RO, SITE-UL NUMARUL 1 DIN ROMANIA, i-a surprins pe tinerii de la Colegiul Național ”Ion Luca Caragiale” din Capitala in timp ce se luau la pumni intr-un parc. Asta in timp ce bodyguarzii ”savurau” in liniște scenele desprinse parca dintr-un ring de […] The post Elevii unui liceu renumit din București s-au ”umplut” de pumni, in timp ce bodyguarzii asistau ca la teatru! appeared first on Cancan.ro .