- Viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei, ministrul afacerilor interne, interimar, domnul Mihai-Viorel Fifor, a condus, astazi, o videoconferința cu prefecții și șefii structurilor Ministerului Afacerilor Interne atat de la nivel central, cat și teritorial. Scopul…

- Deși noul an școlar bate la ușa, zeci de școli sau gradinițe din județul Buzau nu au autorizatie sanitara, pe motiv ca nu au apa curenta sau grupurile sanitare sunt in curte. Insa, toate unitațile de invatamant din județ au conexiune la internet.Inspectorul școlar general al ISJ Buzau, Florina…

- Cu o saptamana inainte de inceperea noului an scolar, politistii de la rutiera au organizat activitati de informare si instruire a conducatorilor de autovehicule destinate transportului de elevi, cu accent pe respectarea regulilor de circulatie.

- Prefectul Maria Minea a inceput, joi, 29 august, seria controalelor in unitațile de invațamant din județ. Asta pentru a se asigura personal ca elevii vor beneficia de condiții optime in anul școlar 2019-2020. Read More...

- Inceperea anului școlar 2019-2020 se apropie, iar parinții și copiii deopotriva se pregatesc sa de un nou an plin și noi procese de invațare. Iata cat dureaza vacanța de vara in Romania și in alte țari.

- PROGNOZA METEO. ANM anunta o racorire temporara a vremii in majoritatea regiunilo.r, cu ploi si vijelii, dar temperaturile dogoritoare se intorc de marti-miercuri in aproape toata tara. Nici Bucurestiul nu scapa de furtunile de vara IN TARAIn județele Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj și Dolj vor fi perioade…

- Lucrarile de reparație desfașurate pe parcursul anului curent in 252 de școli și gradinițe din Capitala, sunt la un stadiu avansat de realizare, de peste 70-80%. Despre asta scrie primaria municipiului Chisinau intr-un comunicat de presa.

- Primarul Municipiului Slobozia, Adrian Mocioniu verifica stadiul de pregatire a unitatilor de invatamant pentru inceperea noului an scolar. Insotit de directorul Directiei Educatie, Cultura si Tineret, edilul a vizitat, zilele trecute, scolile cu cele mai mari investitii finantate din bugetul local:…