Elevii susțin ultima probă scrisă, cea la alegere a profilului Prima sesiune a examenului de Bacalaureat se va incheia joi cu proba scrisa la alegere a profilului si specializarii - E)d).

Nu este permis accesul cu manuale, dictionare, notite, insemnari etc. care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor si nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare. In acelasi timp, candidatilor le este interzis sa comunice intre ei sau cu exteriorul, sa transmita ori sa schimbe intre ei foi din lucrare, ciorne, notite sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor,… Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

