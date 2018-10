Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 10 septembrie, a sunat clopotelul pentru toti elevii care vor relua cursurile dupa vacanta de vara. Unii elevii au intrat in sali de clasa proaspat renovate si dotate cu cele necesare. Doar ca au fost si elevi mai putini norocosi, care, si in acest an, vor invata in unitati scolare nerenovate…

- Elevii care încep luni clasa a VI-a nu vor avea carți de Biologie și Geografie, din cauza erorilor cu care au fost tiparite. „Manualele claselor a VII-a și ale claselor mai mari au fost livrate în proporție de 100% în unitațile de învațamânt, însa…

- Dupa scandalurile legate de manualele gresite de Istorie si Geografie pentru clasa a VI-a, si cel de Biologie s-a dovedit a fi plin de erori. In aceste conditii, a anuntat Minsiterul Educatiei, variantele digitale corectate ale acestora vor fi postate pe platforma manuale.edu.ro , cu celeritate, astfel…

- Ministerul Educaiei Naionale a decis s solicite Editurii Didactice i Pedagogice (EDP) retiprirea în totalitate a manualului de Geografie pentru clasa a VIa. În acest caz toate costurile vor fi suportate de EDP care îi rezerv dreptul de a îi aciona în instan pe cei vinovai pe...

