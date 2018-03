Elevii şi preşcolarii intră în vacanţa de primăvară: se vor întoarce la şcoală în 10 aprilie Elevii si prescolarii intra in vacanta de sambata, urmand sa se intoarca la cursuri in 10 aprilie. Urmatoarea vacanta va fi cea de vara, care incepe din 16 iunie. Vacanta de primavara incepe in 31 martie si se va incheia in 10 aprilie. Urmatoarea vacanta va fi cea de vara si va incepe in 16 iunie si se va incheia in 9 septembrie. Pentru clasele terminale din invatamantul liceal, anul scolar se incheie in 25 mai, iar pentru clasa a VIII-a, in 8 iunie. Probele scrise din prima sesiune a Bacalaureatulu se vor desfasura in perioada 25 - 28 iunie, conform calendarului anuntat de Ministerul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Initiat si organizat de Maspex Romania, in parteneriat cu Politia Romana si Ministerul Educatiei Nationale, programul se concentreaza pe identificarea potentialelor riscuri, prezentandu-le elevilor si parintilor acestora pericolele care ii pot afecta pe cei mici, acasa, la scoala sau…

- Vacanta de Paste este programata in perioada 31 martie si 10 aprilie, elevii introducandu-se la scoala miercuri, 11 aprilie. Vacanta de vara va incepe in 16 iunie si se va incheia pe 9 septembrie 2018.Pentru clasele termanale de la liceu, anul scolar se va incheia…

- Frumos eveniment, plin de surpize muzicale, a avut loc, in aceasta saptamana la Școala de muzica din Ungheni. Elevii secției Pian de aici au acceptat provocarea și au decis sa participle la concursul „Surprize muzicale”. Asta, pentru a-și demonstra calitațile artistice și maiestria interpretativa. Ei…

- Elevii resiteni care frecventeaza cursurile claselor intai vor avea parte si in acest an de lectii in cadrul „Scoala sigurantei Tedi”. Cei mici vor invata, in mod creativ, cum sa constientizeze pericolele care ii inconjoara, cum sa le evite si cum sa le gestioneze in cazul aparitiei lor. ,,Scoala sigurantei…

- In urma consultarii publice pe tema structurii anului scolar, ministrul educatiei, Valentin Popa, a aprobat calendarul pentru anul 2018-2019. Astfel, elevii vor incepe scoala pe 10 septembrie, iar primul semestru se va incheia pe 1 februarie. Va urma o saptamana de vacanta intersemestriala, iar cel…

- Al doilea semestru al anului scolar 2017 - 2018 incepe luni, iar pentru elevii de clasa a XII-a incep si probele orale pentru prima sesiune a Bacalaureatului. Presedintele Federatiei Spiru Haret Marius Nistor a declarat la RFI ca probele orale ale Bacalaureatului, care incep luni, sunt in afara legii,…

- Al doilea semestru al anului scolar 2017 – 2018 incepe luni, iar pentru elevii de clasa a XII-a incep si probele orale pentru prima sesiune a Bacalaureatului. Potrivit ordinului ministrului Educatiei privind structura acestui an scolar, primul semestru s-a incheiat in 2 februarie, iar semestrul al doilea…

- Dupa ce au fost timp de o saptamana in vacanta intersemestriala, elevii și preșcolarii se intorc astazi la școala pentru cel de-al doilea semestru al anului școlar 2017-2018. Potrivit ordinului ministrului Educației privind structura acestui an școlar, semestrul al doilea incepe in 12 februarie și se…

- Elevii si prescolarii incep luni cursurile semestrului al doilea, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale. Ei intorc astfel la cursuri dupa o saptamana de vacanta. Vacanta de primavara este programata in perioada 31 martie – 10 aprilie, iar vacanta de vara intre 16 iunie si 9…

- Elevii si prescolarii incep astazi cursurile semestrului al doilea, dupa o saptamana de vacanta. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale, urmatoarea vacanta, cea de primavara este programata in perioada 31 martie 10 aprilie, in timp ce vacanta de vara va fi intre 16 iunie si…

- Al doilea semestru al anului scolar 2017 - 2018 incepe luni, iar pentru elevii de clasa a XII-a incep si probele orale pentru prima sesiune a Bacalaureatului.Potrivit ordinului ministrului Educatiei privind structura acestui an scolar, primul semestru s-a incheiat in 2 februarie, iar semestrul…

- Elevii și preșcolarii se intorc la scoala de luni, 12 februarie, dupa vacanta intersemestriala. Tot luni incep probele orale in cadrul examenului de Bacalaureat 2018. Urmatoarea vacanta va fi cea de primavara, in intervalul 31 martie – 10 aprilie, apoi cea de vara, din 16 iunie. Pentru clasele terminale…

- Elevii și preșcolarii vor incepe luni cursurile semestrului al doilea, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației Naționale. Ei se intorc astfel la cursuri dupa o saptamana de vacanța, noteaza Agerpres. Vacanța de primavara este programata in perioada 31 martie – ...

- In anul scolar 2017-2018 sunt inscrisi aproximativ 2,3 milioane de elevi si prescolari, dintre care 165.000 in clasa pregatitoare, peste 400.000 la gradinita si 170.000 de elevi in clasa a V-a. Conform structurii anului școlar 2017-2018, aprobata de Ministerul Educatiei, urmatoarea vacanta,…

- Clopoțelul va suna pentru prima data în anul școlar 2018 – 2019 pe data de 10 septembrie. Calendarul școlar a fost anunțat astazi, dupa ce s-a ajuns la un acord cu sindicatele, cu profesorii, cu elevii, cu confederațiile patronale, dar și cu reprezentanții Federației Naționale a Asociațiilor…

- Elevii incheie, astazi, primul semestru al anului scolar 2017-2018, urmand sa aiba vacanta o saptamana, pana pe 11 februarie. Urmatoarea vacanta pe care o vor avea elevii va fi cea de primavara, intre 31 martie si 10 aprilie.Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei, elevii si prescolarii…

- Elevii incheie, vineri, primul semestru al anului scolar 2017-2018, urmand sa aiba vacanta o saptamana, pana pe 11 februarie. Urmatoarea vacanta pe care o vor avea elevii va fi cea de primavara, intre 31 martie si 10 aprilie.

- Elevii si prescolarii intra de vineri, dupa terminarea cursurilor, in vacanta intersemestriala. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale cursurile semestrului al doilea vor incepe luni, 12 februarie. Vacanta de primavara este programata in perioada 31 martie 10 aprilie, iar vacanta…

- Elevii si prescolarii intra vineri in vacanta, urmand sa se intoarca la cursuri in 12 februarie, cand va incepe semestrul al doilea. Tot in 12 februarie, elevii de clasa a XII-a incep probele orale pentru prima sesiune a Bacalaureatului.Potrivit ordinului ministrului Educatiei privind structura…

- Primul semestru al anului scolar 2017-2018 se termina pe 2 februarie, elevii urmand sa se bucure de o saptamana de vacanta intre 3 si 11 februarie 2018. In 12 februarie, ei vor reveni la cursuri. Urmatoarea vacanta va fi cea de primavara, cuprinsa intre 31 martie si 10 aprilie, iar vacanta de vara intre…

- Elevii si prescolarii intra de vineri, dupa terminarea cursurilor, in vacanta intersemestriala, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale. Citeste si: ULTIMA ORA - Tariceanu si Basescu, printre GREII chemati la audieri in comisia SRICursurile semestrului al doilea…

- Elevii si prescolarii intra de vineri, dupa terminarea cursurilor, in vacanta intersemestriala, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale citat de Agerpres.ro. Cursurile semestrului al doilea vor incepe luni, 12 februarie. Vacanta de primavara va fi cuprinsa intre 31 martie si…

- VACANTA ELEVI. Elevii si prescolarii intra, vineri, in vacanta intersemestriala. Copiii vor sta acasa pana pe 11 februarie. Primul semestru se va incheia in 2 februarie, iar semestrul al II-lea va incepe in 12 februarie si se va incheia in 15 iunie. Pentru clasele terminale din invatamantul…

- Profesorii, elevii și parinții vor ca școala sa inceapa in 17 septembrie, vacanța de iarna sa dureze trei saptamani, iar cea de primavara doua, anul școlar fie de cel puțin 34 de saptamani și sa fie menținuta vacanța intersemestriala. Acesta este rezultatul consultarii publice, lansata de Ministerul…

- Elevii ar putea incepe școala pe 17 septembrie, iar vacanța de Paște va fi de trei saptamani Anul scolar 2018-2019 ar urma sa incepa la 17 septembrie si sa aiba cel putin 34 de saptamani, potrivit Ministerului Educatiei, care a anuntat rezultatele consultarii publice privind structura anului scolar…

- Elevii si prescolarii nu vor face cursuri astazi, cand se sarbatoreste Ziua Unirii Principatelor Romane, potrivit Agerpres. Urmatoarea vacanta, cea intersemestriala, este programata intre 3 si 11 februarie. Vacanta de primavara va fi cuprinsa intre 31 martie si 10 aprilie, iar vacanta de vara in perioada…

- Elevii si prescolarii nu vor face cursuri miercuri, 24 ianuarie, cand se sarbatoreste Ziua Unirii Principatelor Romane. Urmatoarea vacanta, cea intersemestriala, este programata intre 3 si 11 februarie.

- Miercuri, 24 ianuarie, elevii și preșcolarii nu vor face cursuri, Ministerul Educatiei hotarand ca Ziua Unirii Principatelor Romane sa fie o zi libera si pentru ei. Urmatoarea vacanta, cea intersemestriala, este programata intre 3 si 11...

- Prescolarii si elevii nu vor merge la scoala maine, 24 ianuarie, cand se celebreaza Ziua Unirii Principatelor. Urmatoarele zile libere pentru copii vor fi intre 3-11 februarie, cand este vacanta intersemestriala.

- Elevii si prescolarii nu vor face cursuri miercuri, cand se sarbatoreste Ziua Unirii Principatelor Romane.Urmatoarea vacanta, cea intersemestriala, este programata intre 3 si 11 februarie. Vacanta de primavara va fi cuprinsa intre 31 martie si 10 aprilie si vacanta de vara - in perioada…

- Elevii si prescolarii nu fac cursuri miercuri, cand se sarbatoreste Ziua Unirii Principatelor Romane. Urmatoarea vacanta, cea intersemestriala, este programata intre 3 si 11 februarie. Vacanta de primavara va fi cuprinsa intre 31 martie si 10 aprilie si vacanta de vara – in perioada 16 iunie – 9 septembrie.…

- Elevii si prescolarii s-au intors la cursuri luni, 15 ianuarie. Dupa doar trei saptamani de scoala, cei peste 2,3 milioane de elevi si prescolari vor intra din nou in vacanta pe 2 februarie, iar semestrul al doilea va incepe pe 12 februarie si se va incheia in 15 iunie. Pe elevii clasei a XII-a ii […]

- Elevii s-au intors la scoala/ Urmatoarea vacanta, peste trei saptamani in Social / Elevii si prescolarii s-au intors la cursuri, luni, 15 ianuarie, dupa vacanta de iarna, insa nu pentru mult timp, pentru ca vor intra, din nou in vacanta, pentru o saptamana, la inceputul lunii februarie. Tot…

- De astazi, elevii se reintorc la scoala, dupa trei saptamani de vacanta de iarna. O alta vacanta, cea intersemestriala, vor avea elevii din toate ciclurile de invatamant in perioada 3-11 februarie, urmand ca intre 31 martie - 10 aprilie sa intre in vacanta de primavara. Vacanta de vara este programata…

- VACANȚA INTERSEMESTRIALA 2018. Vacanța de Craciun și Revelion s-a incheiat. Elevii se intorc astazi la școala. Vacanța de iarna a inceput din 23 decembrie. VACANȚA INTERSEMESTRIALA 2018. Trei saptamani au la dispoziție elevii pentru a se asigura ca incheie primul semestru cu note bune. …

- Elevii si prescolarii s-au intors la cursuri, astazi, dupa vacanta de iarna care a inceput in 23 decembrie si care a durat trei saptamani, potrivit calendarului anului scolar 2017-2018.Elevii din toate ciclurile de invatamant vor mai avea o vacanta intersemestriala intre 3 februarie 2018 si 11 februarie…

- Elevii si prescolarii se intorc la cursuri, luni, dupa vacanta de iarna care a inceput in 23 decembrie. Ei vor intra din nou in vacanta, pentru o saptamana, la inceputul lunii februarie. Tot in februarie, elevii de clasa a XII-a incep probele orale pentru prima sesiune a Bacalaureatului, pentru care…

- Elevii si prescolarii se intorc la scoala luni, dupa vacanta de iarna. Urmatoarea vacanta - intersemestriala - va fi intre 3 si 11 februarie 2018. Acest an scolar insumeaza 176 de zile lucratoare (35 de saptamani). Primul semestru se va incheia in 2 februarie 2018, iar semestrul al…

- Elevii si prescolarii se intorc la cursuri, luni, dupa vacanta de iarna care a inceput in 23 decembrie. Ei vor intra din nou in vacanta, pentru o saptamana, la inceputul lunii februarie. Tot in februarie, elevii de clasa a XII-a incep probele orale pentru prima sesiune a Bacalaureatului, pentru care…

- Aceștia se intorc luni la cursuri dupa o vacanta de trei saptamani, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Urmatoarea vacanta, cea intersemestriala, este programata intre 3 - 11 februarie 2018. Vacanta de primavara va fi cuprinsa intre 31 martie - 10 aprilie 2018 si vacanta…

- Elevii si prescolarii se intorc la cursuri, luni, dupa vacanta de iarna care a inceput in 23 decembrie. Ei vor intra din nou in vacanta, pentru o saptamana, la inceputul lunii februarie. Tot in februarie, elevii de clasa a XII-a incep probele orale pentru prima sesiune a Bacalaureatului, pentru care…

- Vacanta de iarna s-a incheiat pentru elevi si prescolari. Acestia revin astazi la scoala, insa urmatoarea vacanta revine mai repede decat se asteptau: peste doar trei saptamani. Urmatoarea vacanta - intersemestriala - va fi intre 3 si 11 februarie 2018. Inainte de aceasta insa, se vor bucura de prima…

- CLOPOTEL…Elevii si prescolarii se intorc la cursuri, astazi, dupa trei saptamani de vacanta de iarna. Nu vor sta in banci foarte mult timp, caci la inceputul lunii februarie ii asteapta inca o saptamana libera – vacanta intersemestriala. Urmeaza o perioada plina de emotii pentru tinerii de clasa a XII-a,…

- Elevii si prescolarii se intorc incepand de astazi la cursuri dupa o vacanta de trei saptamani, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei, urmatoarea vacanta, cea intersemestriala, este programata intre 3 – 11 februarie 2018. Programul national ‘Scoala altfel’…

- Vacanta e la final. De maine, elevii din toate scolile se vor confrunta cu noul regulament, ce cuprinde 63 de reguli noi. Telefoanele vor sta in sertar in timpul orelor si nu vor mai fi date sanctiuni pentru cei care nu poarta uniforma.

- Elevii se intorc la scoala, luni, 15 ianuarie, dupa cele 23 de zile libere, inclusiv weekend-uri, din vacanta de iarna. Au cursuri trei saptamani, pentru ca din 3 februarie este programata o noua vacanta, cea intersemestriala. Anul scolar 2017-2018 are 35 de saptamani de școala. Dupa cele trei saptamani…

- Elevii si prescolarii se intorc la scoala luni, 15 ianuarie, dupa vacanta de iarna. Urmatoarea vacanta, cea intersemestriala, va fi in perioada 3-11 februarie 2018. Acest an scolar insumeaza 176 de zile lucratoare (35 de saptamani). Primul semestru se va incheia in 2 februarie 2018, iar semestrul al…

- Elevii si prescolarii se intorc de luni, 15 ianuarie 2018, la școala. Urmatoarea vacanta va fi intre 3 si 11 februarie 2018. Structura anului școlar 2017-2018 vacanta de iarna (23 decembrie 2017 – 14 ianuarie 2018) vacanta intersemestriala (3 – 11 februarie 2018) vacanta de primavara (31 martie – 10…

- Elevii sunt inca in vacanța de Sarbatori, insa mult timp nu-i mai desparte, pe cei din clasele a XII-a, de debutul primului examen important din viața lor, examenul de Bacalaureat. In 2018, BACUL debuteaza, in premiera, in luna februarie, cu probele de evaluare a competențelor lingvistice.

- Vacante scolare 2018. Vacanta de primavara este programata intre 31 martie si 10 aprilie, iar vacanta de vara va incepe in 16 iunie si se va incheia pe 9 septembrie 2018. Pentru clasele termanale de la liceu, anul scolar se va incheia pe data de 25 mai 2018, iar elevii care vor absolvi…