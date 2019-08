Elevii romani au obtinut 10 medalii la Olimpiada Internationala de Astronomie si Astrofizica 2019

Peste 200 de elevi din 47 de tari au luat parte la competitie, potrivit site-ului oficial al acesteia. Olimpiada Internationala de Astronomie si Astrofizica este la a XIII-a editie si s-a desfasurat la Keszthely, in Ungaria, in perioada 2-10 august. Ambii elevi romani medaliati cu aur au facut parte din echipa A a Romaniei. Medaliile de argint au revenit urmatorilor elevi: Paul-Florin Rebenciuc – elev in clasa a XI-a la Colegiul National "Stefan cel Mare" din Suceava – echipa A George-Cristian Ardeleanu – elev in clasa a IX-a la Liceul ...