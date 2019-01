Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat vineri ca ministerul pe care il conduce asteapta comunicatul Institutului National de Sanatate Publica, iar in cazul in care acesta va indica pentru a treia saptamana consecutiv ca numarul de cazuri diagnosticate este mare decat numarul de cazuri estimate…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, marti seara, ca numarul infectiilor respiratorii a crescut foarte mult in ultima perioada, fiind in pragul unei epidemii de gripa. Pintea a precizat ca niciuna dintre cele 28 de persoane care au murit din cauza virusului gripal nu a fost vaccinata si…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, recomanda, in contextul cresterii numarului cazurilor de gripa, ca persoanele care prezinta simptome sa se adreseze medicului de familie, sa nu mearga in colectivitate sau in locuri aglomerate, iar in scoli sa se faca triaj epidemiologic, potrivit Agerpres. „Pentru…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a spus, vineri, ca Romania este in pragul unei epidemii de gripa, subliniind ca numarul cazurilor de gripa a depasit, saptamana trecuta, numarul cazurilor estimate si a fost declarata saptamana epidemica. “Suntem in pragul unei epidemii de gripa, avand in vedere ca…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat, vineri, ca 14 persoane au murit pana acum din cauza gripei, cel mai recent caz fiind al unui barbat din Bucuresti, care avea si alte afectiuni medicale. Aceasta a precizat ca „suntem la un pas de...

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat sambata ca cine este vinovat de situatia in care se afla copilul de la Valcea, ajuns in moarte cerebrala la Bucuresti, "cu siguranta va plati". "In...

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, joi, ca inspectorii Directiei de Sanatate Publica Dambovita fac verificari in cazul bebelusului care a decedat la Spitalul Judetean din Targoviste.

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat, joi, ca inspectorii Directiei de Sanatate Publica (DSP) fac verificari in cazul unui copil de un an si o luna aflat in stare grava la Spitalul "Marie Curie", dupa ce a facut stop cardio-respirator in conditiile in care fusese diagnosticat cu laringita,…