- Peste 300 de elevi, din judetele Harghita, Covasna, Mures si Brasov s-au intrecut vineri, la Miercurea Ciuc, la un concurs de limba romana, devenit traditional si care in acest an inregistreaza un record de participare. Concursul de competente lingvistice in limba romana pentru minoritati, „Carte frumoasa,…

- Primii care vor trece prin „febra” evaluarii naționale vor fi elevii claselor a II-a, care vor fi evaluați intre 7și 10 mai. Primele probe vor fi cele scrise, pe data de 7 mai – la limba romana, sau limba materna, dupa caz. Pe 8 mai vor avea loc probele de citit la limba materna sau romana,…

- SUBIECTE simulare Bacalaureat 2019 la limba și literatura romana pentru elevii de clasa a XI-a Simularea examenelor de Bacalaureat 2019 debuteaza pe 18 martie 2019, cu simularea probei scrise de Limba și literatura romana. Simularea examenelor de BAC 2019 va fi susținuta atat de elevii de clasele a…

- Ministerul Educatiei Nationale organizeaza, in perioada 11 - 13 martie 2019, la nivel national, simularea Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII), la care participa, in premiera, si elevii clasei a VII-a. Simularea se adreseaza celor aproximativ 350.000 de elevi inscrisi in clasele…