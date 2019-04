Stiri pe aceeasi tema

- Un elev de clasa a VII-a de la Școala Gimnaziala din Gulia-Dolhasca a luat premiul III la etapa naționala a concursului „Istoria și tradițiile rromilor”. Inspectorul școlar sucevean pentru rromi, Lucian Dimitriu, a comunicat ca elevul premiat se numește Florin Luis Constantin. El a precizat ca un alt…

- Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu” a dovedit, inca odata, ca are elevi de nota 10. In anul școlar 2018/2019, 10 elevi de la HasdEU s-au calificat la fazele naționale ale olimpiadelor școlare. Astfel, Karinna Barbu, din clasa a XII-a A, pregatita de prof. Murariu Anca, a obținut Premiul…

- Patru eleve de la Colegiul National Pedagogic „Stefan cel Mare” s-au calificat la etapa nationala a olimpiadelor scolare: doua dintre ele vor reprezinta judetul la Olimpiada de Stiinte socio-umane, organizata la Brasov (22 – 26 aprilie), respectiv Alexandra Diana Gheorghica (clasa a XII-a C) – disciplina…

- Dupa finalizarea primei etape de inscriere in clasa pregatitoare pentru anul școlar 2019-2020, la nivelul județului Maramureș, au ramas disponibile pentru etapa a doua 899 de locuri. Au fost introduse pentru etapa I 3128 de cereri, din care cereri admise – 3105, cereri respinse in etapa I – 23. La…

- SUCCES… Sunt din Barlad, sunt tineri, sunt frumosi si foarte inteligenti. Sunt chiar si frati intre ei. Ei vor reprezenta judetul Vaslui la faza nationala de astronomie, care va avea loc la Breaza, judetul Prahova, in perioada 18 – 21 aprilie. Pe site-ul ISJ Vaslui s-a publicat cine sunt elevii care…

- Elevii Liceului Teoretic „Coriolan Brediceanu” din Lugoj au confirmat și in acest an la etapa județeana a olimpiadei nationale de matematica, desfașurata la numai doua zile dupa ce intreg mapamondul a sarbatorit ziua numarului PI. Organizata dupa un regulament nou, cu reguli mai stricte si…

- BRAVO… Vladut Costan este elevul care dovedeste inca o data, daca mai era cazul, ca si in mediul rural se invata carte. Urmeaza cursurile Scolii Gimnaziale Draxeni, comuna Rebricea, si duminica a reusit sa obtina cel mai bun punctaj de pe judet, la clasa a VII-a, la Olimpiada de Biologie, lasandu-i…

- FELICITARI… Municipiul Barlad are in lotul ce va reprezenta judetul Vaslui la faza nationala de limba romana, doi elevi: unul de clasa a VII-a si unul de liceu (clasa a IX-a), iar la faza nationala la Olimpiada de Tehnologie, are opt elevi calificati in lotul vasluian. Olimpiadele de Tehnologie si de…