- MODELE de SUBIECTE – SIMULARE BACALAUREAT 2019. In perioada 18-29 martie, elevii din clasele XI-XII si XIII participa la simularea examenului de Bacalaureat 2019. Au posibilitatea sa-si testeze competentele prin testari scrise, inainte de examenul din vara. Sesiunea de Simulare a examenului de Bacalaureat…

- Simularea probelor scrise la examenul de Evaluare Nationala a continuat, astazi, cu proba la matematica. Clasa a VII-a Clasa a VIII-a Elevii claselor a VII-a si a VIII-a au sustinut, astazi, proba la matematica, in cadrul testelor de Simulare Evaluare Nationala 2019. observator.tv

