- Mi-am propus ca, in calitate de consilier local, sa fac publice propunerile mele pentru bugetul localitații pe anul 2019. Saptamana trecuta am prezentat susținerea PMP Campia Turzii pentru alocarea sumei

- In ciuda propagandei lui Liviu Dragnea, unitațile administrativ-teritoriale sunt serios afectate - avertizeaza senatorul Adrian Țuțuianu, care, recent, s-a inscris in Pro Romania. Țuțuianu avertizeaza cu bugetele locale risca sa fie grav afectate in condițiile in care bugetele județene ar putea fi…

- Delegații organizaților județene PNL din zona de Nord-Vest au semnat o rezoluție care apoi a fost adoptata, sâmbata, la Cluj-Napoca, la sedinta regionala nord-vest a PNL. Liberalii solicita si dezvoltarea unei conexiuni de tren de mare viteza în Regiunea de Nord-Vest, dar si sustinerea…

- Negocierile dintre Eugen Teodorovici, reprezentantul Guvernului, și primarii de orașe din Romania au eșuat! Edilii spun ca se delimiteaza de prevederile din propunerea de lege de buget pentru anul 2019 privind alocarea financiara a unitaților administrativ-teritoriale facuta de actualul Guvern, autonomia…

- "Ca urmare a cresterii semnificative, la nivel national, a cazurilor de imbolnavire prin gripa si luand in considerare recomandarile Ministerului Sanatatii, Ministerul Educatiei Nationale a transmis inspectoratelor scolare judetene/Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti o nota in care solicita…

- Burse elevi 2019. Recent, a fost promulgat proiectul pentru modificarea Legii Educației, prin care consiliile locale sunt obligate sa acorde burse elevilor. Ce tip de burse se pot acorda anul acesta, valori.

- Elevii vor merge la școala inca doua saptamani, pentru ca dupa aceea va urma o noua vacanța, de o saptamana: vacanta intersemestriala: 2 - 10 februarie 2019. Dar pana atunci, vor mai avea o zi libera: joi, 24 ianuarie 2019, Ziua Principatelor Romane. Va urma dupa aceea vacanța de primavara,…