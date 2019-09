Elevii sunt absolventi ai scolilor gimnaziale 79, 97, 190 si 194 si de la Scoala gimnaziala 'George Bacovia'. 'Sectorul 4 a fost primul in privinta promovabilitatii in Romania la examenul de Bacalaureat, ceea ce inseamna ca eforturile comunitatii nu au fost in zadar si toti copii au inteles si au avut posibilitatea sa se exprime astfel incat sa obtina astfel de rezultate. Ii avem alaturi de noi pe cei care au reusit cea mai buna performanta a vietii lor de pana acum, anume aceea de a lua 10 la examenul de capacitate. Sunt niste copii deosebiti si e normal sa premiem performanta.'

'Din…