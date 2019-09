Elevii din Șag și Sânmihaiu Român vor ajunge mai ușor la școala, în Timișoara. STPT modifică două trasee Cele doua autobuze metropolitane vor ajunge acum pana in Piața Mocioni (Sinaia). „Incepand de luni, 9 septembrie 2019, traseul si graficul acestora vor fi modificate dupa cum urmeaza: – Traseul liniei M36, pentru cursa cu plecare la orele 06:40 din Sanmihaiu German, va fi prelungit pana in Piata Mocioni(Sinaia), cu sosire in statia «Piata Mocioni/Sinaia» la orele 07:21. Pentru a transporta elevii spre localitatiile Utvin, Sanmihaiu Roman si Sanmihaiu German, linia M36 va avea o cursa cu plecare din Piata Mocioni (Sinaia) la orele 14:40, cu sosire la Sanmihaiu German (capat de linie)… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

